FOTO 20 biljaka koje će uspjeti i u najdubljem kutku dvorišta

Bilo da sadite biljke u teglu na natkrivenoj terasi ili tražite biljke koje će uspijevati u sjenovitom vrtu, imamo super prijedloge. Postoji mnogo biljaka koje vole puno sunca, ali biljke koje vole sjenu su lakše za održavanje, a mogu uspijevati ispod drveća ili u hladnim, slabije osvijetljenim vrtovima
1. Azaleja - Jedan od najboljih grmova za sjenu s puno boje u vrtu, azaleje imaju jarko zeleno zimzeleno lišće i cvjetove u obliku lijevka u proljeće i ljeto, u nijansama bijele, crvene i ružičaste. Neke autohtone azaleje su listopadne i zimi gube lišće. Azaleje najbolje rastu u dappled (prošaranoj) sjeni ispod drveća.
2. Begonija - Ove biljke, s lijepim cvjetovima i sjajnim, tamnozelenim lišćem, popularne su za posude u sjeni. Neke begonije uzgajaju se zbog ukrasnog lišća s izraženim žilama u nijansama zelene, ružičaste, ljubičaste i bijele. Većina begonija uzgaja se kao jednogodišnja biljka ili sobna biljka na svijetlom, neizravnom svjetlu.
3. Boston paprat - Kad ste u nedoumici, birajte paprat. Živahno zeleno lišće paprati daje teksturu i osvjetljava sjenovite kutove. Nephrolepis exaltata ‘Bostoniensis’ je omiljena na jugu. Viseće košare s bostonskom paprati klasičan su dodatak prednjoj verandi. Ove zimzelene paprati su otporne u zonama 9–11, ali se zimi mogu unijeti u zatvoreni prostor.
4. Šimšir - Ovi grmovi za živu ogradu odlični su za privatnost, a lijepi su i kao rubne biljke zbog gustog, zimzelenog lišća. Različite vrste šimšira variraju od patuljastih do visokih, “labirintskih” formi, ali većina voli poslijepodnevnu sjenu.
5. Aspidistra elatior - Ova biljka uspijeva u sjeni i odličan je izbor za početnike jer podnosi zanemarivanje. Dobro uspijeva i u zatvorenom i na otvorenom, čak i u slabim uvjetima. Ova zimzelena biljka u obliku mača otporna je u zonama 7–11. Koristi se u dubokoj ili filtriranoj sjeni za tropski izgled vrta.
6. Puzavi fikus - Puzavi fikus (Ficus pumila) može rasti i na suncu i u sjeni. To je zimzelena penjačica koja se može uzgajati i u zatvorenom prostoru u vlažnom tlu. Često se koristi za prekrivanje ograda i kamenih zidova. Otporan je u zonama 7–11.
7. Puzava Jenny (Creeping Jenny) - Lysimachia nummularia, ili puzava Jenny, je svijetlozelena pokrivačica tla koja se brzo širi i na suncu i u sjeni, prelijevajući se preko zidova, pločnika i posuda. Ova otporna biljka stvara bujan “tepih” u gotovo svakom prostoru, ali u nekim državama se smatra invazivnom.
8. Orlovi nokti - Nježno lišće i elegantni cvjetovi u pastelnim, tamnijim i bijelim nijansama daju orlovim noktima vilinski, šumski izgled. Preferira polusjenu i sjenu, a u proljeće razvija viseće, dvobojne cvjetove. Privlači kolibriće. U vrlo vrućim klimama ulazi u mirovanje.
9. Ciklama - Ove izdržljive biljke podnose sjenu i imaju nježne, lepršave cvjetove. Idealne su za slabo osvijetljene prostore i kamenjare. Ljeti miruju, a cvjetaju kada temperature padnu, od jeseni do ranog proljeća.
10. Naprstak - Ove dramatične biljke stvaraju visoke stabljike pjegavih, zvonastih cvjetova koji uspijevaju u sjeni uz redovito zalijevanje. Dvogodišnje su biljke koje cvjetaju u drugoj godini. Ako pustite da se same zasiju, imat ćete stalni niz cvjetova.
11. Hosta - Ove biljke formiraju guste busene upečatljivog lišća u nijansama zelene, plavozelene, žućkaste i šarene. Listovi mogu biti mali ili veliki, glatki ili naborani, a cvjetovi su ljubičasti ili bijeli. Odlične su za rubove i pokrivanje tla, ali zimi miruju.
12. Vrijesak/vodenika - Ove cvjetnice donose boju u sjenovite prostore u nijansama magenta, ružičaste, breskvaste, bijele i crvene. Česte su u visećim košarama i gredicama. Većinom su jednogodišnje biljke koje trebaju puno vode i podnose i sunce i sjenu.
13. Lobelija - U pravilu, lobelije vole bogato tlo i puno vode. Podnose nešto sunca, ali najbolje uspijevaju u sjeni i vlažnim uvjetima. Lobelia erinus daje plave cvjetove u hladnijim mjesecima, dok Lobelia cardinalis ima jarko crvene cvjetne klasove ljeti.
14. Hortenzija - Bez hortenzija nema sjenovitog vrta. To su grmovi s velikim cvjetnim glavicama koje cvjetaju u kasno proljeće i ljeto. Mogu biti različitih veličina i boja (bijela, plava, ružičasta, ljubičasta). Vole poslijepodnevnu ili filtriranu sjenu i puno vode.
15. Kaladij - Šareni kaladiji unose boju u sjenoviti vrt. Listovi su bijeli, ružičasti, crveni i zeleni, često u obliku srca ili strelice. Vole filtriranu svjetlost i sjenu, a koriste se u posudama i gredicama.
16. Korizmena ruža - Dobro se slaže s paprati i hostama u šumskom vrtu. Vole dappled sjenu. Cvjetovi su u nijansama bijele, žute, zelene, ružičaste, ljubičaste i crvene. Cvjetovi vise prema dolje poput zvončića.
17. Maćuhica - Za boju u hladnijim mjesecima, maćuhice su odličan izbor. Ne vole vrućinu pa ih sadite u sjenovitija mjesta s jutarnjim suncem. Mogu cvjetati u proljeće, ljeto i jesen.
18. Heuchera - Ove trajnice unose boju u svaki kutak vrta. Listovi mogu biti zelene, brončane, ljubičaste ili gotovo crne boje. Neke vrste imaju sitne cvjetove u proljeće i ljeto. Vole sjenu ili jutarnje sunce i su otporne na sušu i srne.
19. Petunija - Petunije su pouzdane biljke za gredice, posude i viseće košare. Vole sunce, ali ljeti im odgovara i poslijepodnevna sjena. Traže redovito zalijevanje, posebno u posudama.
20. Alokazija/slonovo uho - Ove biljke su upečatljiv središnji element u velikim posudama ili gredicama. Neke vrste vole polusjenu. Imaju velike, ukrasne listove u raznim nijansama zelene, ljubičaste i šarene. Trebaju vlažno tlo i puno vode.
