FOTO 7. HeadOnEast festival u Osijeku oduševio posjetitelje

U organizaciji Turističke zajednice Osječko-baranjske županije i Osječko-baranjska županije održava ce se 7. HeadOnEast festival. Dio ponude odnosi se na enogastronomiju, degustacije, turistička vođenja, animacijske programe za djecu, ali i kreativne radionice za sve dobne skupine realizirane u suradnji s lokalnim udrugama i umjetnicima
Prvi put u četverodnevnom formatu, HeadOnEast organiziraju Turistička zajednica Osječko-baranjske županije i Osječko-baranjska županija uz brojne partnere, prije svega Grad Osijek i njegovu Turističku zajednicu. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
