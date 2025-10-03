FOTO 7. HeadOnEast festival u Osijeku oduševio posjetitelje

U organizaciji Turističke zajednice Osječko-baranjske županije i Osječko-baranjska županije održava ce se 7. HeadOnEast festival. Dio ponude odnosi se na enogastronomiju, degustacije, turistička vođenja, animacijske programe za djecu, ali i kreativne radionice za sve dobne skupine realizirane u suradnji s lokalnim udrugama i umjetnicima
Prvi put u četverodnevnom formatu, HeadOnEast organiziraju Turistička zajednica Osječko-baranjske županije i Osječko-baranjska županija uz brojne partnere, prije svega Grad Osijek i njegovu Turističku zajednicu.
Ovogodišnji Festival traje do 5. listopada, a donosi rekordnih 20 programa raspoređenih na različite lokacije u osječkoj baroknoj Tvrđi.
Na sedmom HeadOnEast-u u bogatom glazbenom programu između ostalih nastupit će Prljavo kazalište, Soul Fingers, TBF, Neki to vole vruće i Edo Maajka.
Posjetitelji će moći uživati i u svjetlosnim instalacijama, a sve uz bogatu ponudu hrane i pića te mnoštvo gastronomskih radionica. Održat će se i HeadOnKviz, za koji se u samo dva dana već prijavilo 60 ekipa, a kojeg sastavlja i vodi poznati "kvizaš" iz Potjere Dean Kotiga.
Djecu i mlade, pak, zabavit će animacijski dio programa.
Glavna pozornica smještena je na Trgu Vatroslava Lisinskog, svaki dan programi počinju u 17 sati a završavaju u dva iza ponoći, osim nedjeljom kada je dan zatvaranja festivala i kada program traje od 10 do 16 sati.
