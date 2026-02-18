FOTO ALDUK predstavio Bridal kolekciju za 2026.: Vjenčanice prate tijelo i ostavljaju bez daha

ALDUK predstavlja Bridal Lookbook 2026 - pročišćenu i intimnu kolekciju vjenčanica koja slavi suvremenu ženstvenost, suptilnu senzualnost i bezvremenski dizajn
ALDUK donosi novi Bridal Lookbook 2026 - intimnu i pročišćenu vizualnu prezentaciju dizajnerske kolekcije vjenčanica koja slavi suvremenu ženstvenost, suptilnu senzualnost i bezvremenski dizajn. Lookbook stavlja naglasak na same siluete, materijale i konstrukciju haljina, ostavljajući prostor da dizajn govori sam za sebe.
| Foto: Danijel Berkovic
Fotografije potpisuje Danijel Berković, čiji minimalistički i precizni fotografski rukopis savršeno prati estetiku kolekcije. Neutralna pozadina, meko svjetlo i fokus na detalje omogućuju jasan pogled na krojeve, teksture i fluidnost materijala. Model Lara Spajić donosi smirenu, modernu eleganciju koja prirodno naglašava karakter svake vjenčanice.
Bridal 2026 kolekcija nastavlja ALDUK-ov prepoznatljiv dizajnerski smjer - spoj suvremenog minimalizma, visoke estetike i vrhunskog zanatstva. Riječ je o isključivo made-to-measure bridal liniji u kojoj se svaka vjenčanica izrađuje prema mjerama mladenke, uz individualne probe i osobni pristup tijekom cijelog procesa.
Siluete su ženstvene i promišljene, osmišljene tako da prate tijelo, omogućuju lakoću pokreta i ističu prirodnu ljepotu bez pretjerivanja. Kolekcija uključuje čiste linije, decentne proreze, transparentne elemente, naglašeni struk i sofisticirane detalje koji donose dozu suvremene elegancije. Na vjenčanicama su moguće i lagane izmjene te personalizacija, u skladu s željama mladenke i dizajnerskim smjerom kolekcije koje možete detaljnije istražiti na www.alduk.hr .
ALDUK Bridal ne veže se uz sezonske trendove, već uz osjećaj, trajnost i osobno iskustvo. Vjenčanica se promatra kao komad koji nadilazi jedan dan, a proces njezine izrade kao važan dio cijele bridal priče.
Bridal kolekcija dostupna je isključivo kroz kupnju dizajnerske vjenčanice u ALDUK showroomu u Zagrebu. Probe i savjetovanja odvijaju se individualno i isključivo uz prethodni dogovor. Termin za probu potrebno je dogovoriti putem e-mail adrese info@alduk.hr, a zbog velikog interesa preporučuje se pravovremena rezervacija, posebno za poslijepodnevne i subotnje termine koji se čekaju znatno dulje.
ALDUK Bridal Lookbook 2026 donosi tihu, ali snažnu bridal estetiku - fokusiranu na dizajn, osjećaj i ženu koja vjenčanicu nosi na svoj način.
