TIHA ELEGANCIJA

FOTO ALDUK predstavio Bridal kolekciju za 2026.: Vjenčanice prate tijelo i ostavljaju bez daha

ALDUK predstavlja Bridal Lookbook 2026 - pročišćenu i intimnu kolekciju vjenčanica koja slavi suvremenu ženstvenost, suptilnu senzualnost i bezvremenski dizajn
ALDUK donosi novi Bridal Lookbook 2026 - intimnu i pročišćenu vizualnu prezentaciju dizajnerske kolekcije vjenčanica koja slavi suvremenu ženstvenost, suptilnu senzualnost i bezvremenski dizajn. Lookbook stavlja naglasak na same siluete, materijale i konstrukciju haljina, ostavljajući prostor da dizajn govori sam za sebe. | Foto: Danijel Berkovic
