FOTO Ashlee ne prestaje privlačiti poglede: Radi za hit brend bikinija i pokazuje obline

Ashlee Radosta na Instagramu dijeli gotovo sve - od putovanja i dana provedenih na plaži do sasvim običnih trenutaka uz kavu ili šetnju gradom. No gdje god bila i što god radila, jedno je sigurno - njezine fotografije teško prolaze nezapaženo
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Atraktivna Ashlee obožava živopisne kulise, sunce, more i upečatljive modne kombinacije, a njezin profil izgleda poput neprekidnog niza razglednica s različitih lokacija. Jednom pozira uz tirkizno more, drugi put među bijelim kućama Mediterana, a zatim se pojavi u sasvim svakodnevnom izdanju koje opet izgleda kao kadar iz modne kampanje.
| Foto: Instagram/ashleeradosta
Atraktivna Ashlee obožava živopisne kulise, sunce, more i upečatljive modne kombinacije, a njezin profil izgleda poput neprekidnog niza razglednica s različitih lokacija. Jednom pozira uz tirkizno more, drugi put među bijelim kućama Mediterana, a zatim se pojavi u sasvim svakodnevnom izdanju koje opet izgleda kao kadar iz modne kampanje.
|
Foto: Instagram/ashleeradosta
Atraktivna Ashlee obožava živopisne kulise, sunce, more i upečatljive modne kombinacije, a njezin profil izgleda poput neprekidnog niza razglednica s različitih lokacija. Jednom pozira uz tirkizno more, drugi put među bijelim kućama Mediterana, a zatim se pojavi u sasvim svakodnevnom izdanju koje opet izgleda kao kadar iz modne kampanje.
| Foto: Instagram/ashleeradosta
Ipak, najviše pažnje redovito privlače njezine fotografije u kupaćim kostimima. Vitka figura, preplanula put i modeli koji naglašavaju obline često su u prvom planu, pa nije teško zaključiti zašto upravo takve objave privlače najviše pogleda.
| Foto: Instagram/ashleeradosta
Ashlee je pritom itekako povezana sa svijetom kupaćih kostima i poslovno. Radi u marketingu američkog brenda Dippin' Daisy's, poznatog po šarenim i trendi bikinijima, pa ne čudi što upravo kupaći kostimi imaju važnu ulogu i na njezinu privatnom profilu.
| Foto: Instagram/ashleeradosta
Njezine objave gotovo uvijek prate snažne boje i atraktivne lokacije. Plaže, bazeni, palme, uske ulice turističkih mjesta i gradske kulise izmjenjuju se iz fotografije u fotografiju, a Ashlee se bez problema uklapa u svaku od njih.
| Foto: Instagram/ashleeradosta
Čak i kada nije na putovanju, zna privući pažnju. Fotografije iz kafića, automobila, šetnje ili nekog sasvim običnog dana izgledaju pomno složeno, ali istodobno dovoljno opušteno da ne djeluju ukočeno.
| Foto: Instagram/ashleeradosta
Upravo ta kombinacija putovanja, mode i svakodnevice čini njezin profil posebno zanimljivim. Nema gdje je nema, a svaku lokaciju uspije pretvoriti u kulisu za novu fotografiju.
| Foto: Instagram/ashleeradosta
Dok će jednima prvo za oko zapeti egzotična pozadina, drugima će pogled zasigurno ostati na Ashlee. Zanosnim izgledom, samouvjerenim poziranjem i izazovnim ljetnim kombinacijama pobrinula se da na njezinu profilu rijetko koja fotografija prođe neprimijećeno.
| Foto: Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta
Foto Instagram/ashleeradosta