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KADROVI ZA PAMĆENJE

FOTO Ashlee ne prestaje privlačiti poglede: Radi za hit brend bikinija i pokazuje obline

Ashlee Radosta na Instagramu dijeli gotovo sve - od putovanja i dana provedenih na plaži do sasvim običnih trenutaka uz kavu ili šetnju gradom. No gdje god bila i što god radila, jedno je sigurno - njezine fotografije teško prolaze nezapaženo
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FOTO Ashlee ne prestaje privlačiti poglede: Radi za hit brend bikinija i pokazuje obline
Atraktivna Ashlee obožava živopisne kulise, sunce, more i upečatljive modne kombinacije, a njezin profil izgleda poput neprekidnog niza razglednica s različitih lokacija. Jednom pozira uz tirkizno more, drugi put među bijelim kućama Mediterana, a zatim se pojavi u sasvim svakodnevnom izdanju koje opet izgleda kao kadar iz modne kampanje. | Foto: Instagram/ashleeradosta
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Atraktivna Ashlee obožava živopisne kulise, sunce, more i upečatljive modne kombinacije, a njezin profil izgleda poput neprekidnog niza razglednica s različitih lokacija. Jednom pozira uz tirkizno more, drugi put među bijelim kućama Mediterana, a zatim se pojavi u sasvim svakodnevnom izdanju koje opet izgleda kao kadar iz modne kampanje. | Foto: Instagram/ashleeradosta
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