FOTO Atraktivna influencerica raspametila milijune ljudi: Pogledajte čime ih je osvojila

Danas spaja modeling, influencerstvo, glazbu i poduzetništvo, a njezin put do uspjeha počeo je gotovo bez ičega. Nakon što je napustila dom, živjela je iz automobila i na kaučima, dok je istodobno gradila karijeru na društvenim mrežama i u samo godinu dana narasla s nešto više od 100.000 na više od milijun pratitelja. | Foto: Instagram/charlyjordan