FOTO Atraktivna influencerica raspametila milijune ljudi: Pogledajte čime ih je osvojila

Charly Jordan pažnju je privukla atraktivnim izgledom i sadržajem na društvenim mrežama, gdje je izgradila veliku bazu pratitelja. Iza glamurozne slike krije se put koji ju je odveo prema modelingu, glazbi i poduzetništvu
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Charly Jordan izgradila je prepoznatljiv imidž kao atraktivna manekenka i influencerica, a njezin izgled i upečatljiva pojava pomogli su joj da privuče milijune pratitelja. Na Instagramu i TikToku tada je imala gotovo 5, odnosno više od osam milijuna pratitelja.
| Foto: Instagram/charlyjordan
Charly Jordan izgradila je prepoznatljiv imidž kao atraktivna manekenka i influencerica, a njezin izgled i upečatljiva pojava pomogli su joj da privuče milijune pratitelja. Na Instagramu i TikToku tada je imala gotovo 5, odnosno više od osam milijuna pratitelja. |
Foto: Instagram/charlyjordan
Charly Jordan izgradila je prepoznatljiv imidž kao atraktivna manekenka i influencerica, a njezin izgled i upečatljiva pojava pomogli su joj da privuče milijune pratitelja. Na Instagramu i TikToku tada je imala gotovo 5, odnosno više od osam milijuna pratitelja.
| Foto: Instagram/charlyjordan
Iako je bila uspješna u modelingu, Jordan je otkrila da su joj u počecima govorili da je previše mišićava za klasično manekenstvo. Umjesto da odustane, svoj je izgled i fizičku formu pretvorila u dio prepoznatljivog osobnog brenda.
| Foto: Instagram/charlyjordan
Njezina karijera brzo je prerasla društvene mreže pa je surađivala s poznatim modnim i lifestyle brendovima. Paralelno je gradila karijeru u glazbi te postala jedna od rijetkih DJ-ica s rezidencijom u Las Vegasu.
| Foto: Instagram/charlyjordan
Osim atraktivnog izgleda i online popularnosti, Jordan je svoj imidž iskoristila za pokretanje vlastitih poslovnih projekata. Osnovala je dva brenda, uključujući modni i nakitni brend Beauty In Pain, čija je misija otvorenije govoriti o mentalnom zdravlju.
| Foto: Instagram/charlyjordan
Danas spaja modeling, influencerstvo, glazbu i poduzetništvo, a njezin put do uspjeha počeo je gotovo bez ičega. Nakon što je napustila dom, živjela je iz automobila i na kaučima, dok je istodobno gradila karijeru na društvenim mrežama i u samo godinu dana narasla s nešto više od 100.000 na više od milijun pratitelja.
| Foto: Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan
Foto Instagram/charlyjordan