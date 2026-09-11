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FOTO Atraktivna influencerica raspametila milijune ljudi: Pogledajte čime ih je osvojila

Charly Jordan pažnju je privukla atraktivnim izgledom i sadržajem na društvenim mrežama, gdje je izgradila veliku bazu pratitelja. Iza glamurozne slike krije se put koji ju je odveo prema modelingu, glazbi i poduzetništvu
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FOTO Atraktivna influencerica raspametila milijune ljudi: Pogledajte čime ih je osvojila
Charly Jordan izgradila je prepoznatljiv imidž kao atraktivna manekenka i influencerica, a njezin izgled i upečatljiva pojava pomogli su joj da privuče milijune pratitelja. Na Instagramu i TikToku tada je imala gotovo 5, odnosno više od osam milijuna pratitelja. | Foto: Instagram/charlyjordan
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Charly Jordan izgradila je prepoznatljiv imidž kao atraktivna manekenka i influencerica, a njezin izgled i upečatljiva pojava pomogli su joj da privuče milijune pratitelja. Na Instagramu i TikToku tada je imala gotovo 5, odnosno više od osam milijuna pratitelja. | Foto: Instagram/charlyjordan
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