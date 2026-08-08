FOTO Atraktivna kaubojka živi svoj san i osvaja mreže: Pozira na konjima, nastupa na rodeu...

Jocelyn Writer na društvenim je mrežama privukla veliku pozornost snimkama iz života moderne kaubojke. Umjesto glamuroznih gradskih kulisa, njezinim profilom dominiraju konji, rodeo-arene, kaubojske čizme i prostrani američki krajolici. Na Instagramu je prati oko 90 tisuća ljudi, a ondje se predstavlja kao djevojka koja živi između Utaha i Kalifornije
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Jocelyn redovito objavljuje fotografije i videozapise s konjima, treninga i rodeo-natjecanja, ali i modne kombinacije nadahnute vesternom. Njezine objave spajaju svakodnevicu na ranču s pomno osmišljenim fotografijama, zbog čega je postala zanimljiva i publici koja možda nikada nije zakoračila u sedlo.
| Foto: Instagram/joceywriter
Jocelyn redovito objavljuje fotografije i videozapise s konjima, treninga i rodeo-natjecanja, ali i modne kombinacije nadahnute vesternom. Njezine objave spajaju svakodnevicu na ranču s pomno osmišljenim fotografijama, zbog čega je postala zanimljiva i publici koja možda nikada nije zakoračila u sedlo.
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Foto: Instagram/joceywriter
Jocelyn redovito objavljuje fotografije i videozapise s konjima, treninga i rodeo-natjecanja, ali i modne kombinacije nadahnute vesternom. Njezine objave spajaju svakodnevicu na ranču s pomno osmišljenim fotografijama, zbog čega je postala zanimljiva i publici koja možda nikada nije zakoračila u sedlo.
| Foto: Instagram/joceywriter
Posebno mjesto na njezinu profilu zauzimaju snimke iz rodeo-arene. U jednoj od posljednjih objava priznala je da joj nije išlo najbolje, ali se našalila kako barem nije srušila bačvu. Riječ je o disciplini u kojoj jahač i konj što brže prolaze zadanu putanju oko bačvi, a svaki pogrešan pokret može utjecati na konačan rezultat.
| Foto: Instagram/joceywriter
Iza atraktivnih prizora krije se i mnogo svakodnevnog rada. Jocelyn je početkom kolovoza otkrila da se brine o dva konja i psu te priznala da je to zahtjevno, ali i vrijedno svakog truda. Hranjenje, čišćenje, treninzi i briga o životinjama dio su rutine koja ne poznaje slobodne dane.
| Foto: Instagram/joceywriter
Na fotografijama se često pojavljuje u trapericama, kratkim topovima, čizmama i nezaobilaznom kaubojskom šeširu. Tradicionalni vestern-stil kombinira sa suvremenim modnim detaljima, a upravo je taj spoj postao jedan od njezinih zaštitnih znakova.
| Foto: Instagram/joceywriter
Iako Jocelyn privlači pažnju svojim izgledom i odjevnim kombinacijama, njezini konji nisu tek pozadina za fotografiranje. Snimke treninga i natjecanja pokazuju da je jahanje važan dio njezina života, a ne samo estetika prilagođena društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/joceywriter
Uz dotjerane fotografije objavljuje i trenutke u kojima joj ne ide sve prema planu. Upravo takve objave, poput priznanja da određeni nastup nije bio njezin najbolji, pratiteljima pokazuju realniju stranu sporta u kojem rezultat ovisi o usklađenosti jahača i konja.
| Foto: Instagram/joceywriter
Osim na Instagramu, Jocelyn je izgradila veliku publiku i na TikToku, gdje objavljuje sadržaj iz kaubojskog života, modne videozapise i kratke zabavne snimke. Prema podacima portala Famous Birthdays, sadržaj je ondje počela objavljivati u lipnju 2023., a njezin je profil prikupio više od 210 tisuća pratitelja.
| Foto: Instagram/joceywriter
Jedan od njezinih najpopularnijih TikTok-videozapisa, u kojem je govorila o neobičnim stvarima koje je radio njezin bivši partner, pregledan je više od pet milijuna puta. Time je pokazala da publiku ne privlače samo konji i rodeo, nego i njezina osobnost te priče iz privatnog života.
| Foto: Instagram/joceywriter
Jocelyn je rođena u Kaliforniji, dok na Instagramu navodi da je povezana i s Utahom. Obje američke savezne države pružaju kulisu koja se savršeno uklapa u njezin sadržaj – od sunčanih krajolika do rančeva i rodeo-arena.
| Foto: Instagram/joceywriter
Njezin profil pokazuje kako tradicionalni kaubojski način života može izgledati u suvremenom svijetu društvenih mreža. Dok se mnogi influenceri natječu fotografijama iz luksuznih hotela i popularnih ljetovališta, Jocelyn je svoju publiku pronašla u sedlu – uz konje, prašinu rodeo-arene i slobodu prostranih američkih krajolika.
| Foto: Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter
Foto Instagram/joceywriter