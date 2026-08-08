FOTO Atraktivna kaubojka živi svoj san i osvaja mreže: Pozira na konjima, nastupa na rodeu...

Posebno mjesto na njezinu profilu zauzimaju snimke iz rodeo-arene. U jednoj od posljednjih objava priznala je da joj nije išlo najbolje, ali se našalila kako barem nije srušila bačvu. Riječ je o disciplini u kojoj jahač i konj što brže prolaze zadanu putanju oko bačvi, a svaki pogrešan pokret može utjecati na konačan rezultat. | Foto: Instagram/joceywriter