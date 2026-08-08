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ŽIVOT NA RANČU

FOTO Atraktivna kaubojka živi svoj san i osvaja mreže: Pozira na konjima, nastupa na rodeu...

Jocelyn Writer na društvenim je mrežama privukla veliku pozornost snimkama iz života moderne kaubojke. Umjesto glamuroznih gradskih kulisa, njezinim profilom dominiraju konji, rodeo-arene, kaubojske čizme i prostrani američki krajolici. Na Instagramu je prati oko 90 tisuća ljudi, a ondje se predstavlja kao djevojka koja živi između Utaha i Kalifornije
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FOTO Atraktivna kaubojka živi svoj san i osvaja mreže: Pozira na konjima, nastupa na rodeu...
Jocelyn redovito objavljuje fotografije i videozapise s konjima, treninga i rodeo-natjecanja, ali i modne kombinacije nadahnute vesternom. Njezine objave spajaju svakodnevicu na ranču s pomno osmišljenim fotografijama, zbog čega je postala zanimljiva i publici koja možda nikada nije zakoračila u sedlo. | Foto: Instagram/joceywriter
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Jocelyn redovito objavljuje fotografije i videozapise s konjima, treninga i rodeo-natjecanja, ali i modne kombinacije nadahnute vesternom. Njezine objave spajaju svakodnevicu na ranču s pomno osmišljenim fotografijama, zbog čega je postala zanimljiva i publici koja možda nikada nije zakoračila u sedlo. | Foto: Instagram/joceywriter
Komentari 4

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