FOTO Atraktivna Madeleine živi na Baliju i cijelu godinu ne izlazi iz tangica, očito je i zašto...

Madeleine Andrén švedsko-filipinska je manekenka i kreatorica sadržaja koja živi na Baliju. Pažnju privlači atraktivnim izgledom, seksepilom i opuštenim životnim stilom, a na društvenim mrežama okupila je velik broj pratitelja
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Madeleine Andrén je švedsko-filipinska manekenka i kreatorica sadržaja koja je svoj prepoznatljiv imidž izgradila na spoju mode, putovanja i lifestylea. Živi na Baliju, a na društvenim mrežama okuplja velik broj pratitelja zainteresiranih za njezin životni stil. Svojom pojavom, prirodnim izgledom i samouvjerenošću privlači pažnju publike.
| Foto: Instagram/madeleineandren
Madeleine Andrén je švedsko-filipinska manekenka i kreatorica sadržaja koja je svoj prepoznatljiv imidž izgradila na spoju mode, putovanja i lifestylea. Živi na Baliju, a na društvenim mrežama okuplja velik broj pratitelja zainteresiranih za njezin životni stil. Svojom pojavom, prirodnim izgledom i samouvjerenošću privlači pažnju publike. |
Foto: Instagram/madeleineandren
Madeleine Andrén je švedsko-filipinska manekenka i kreatorica sadržaja koja je svoj prepoznatljiv imidž izgradila na spoju mode, putovanja i lifestylea. Živi na Baliju, a na društvenim mrežama okuplja velik broj pratitelja zainteresiranih za njezin životni stil. Svojom pojavom, prirodnim izgledom i samouvjerenošću privlači pažnju publike.
| Foto: Instagram/madeleineandren
Madeleine privlači pažnju prirodnom ljepotom, vitkom figurom i izraženom ženstvenošću. Njezin izgled kombinira egzotičnu privlačnost i opušteni tropski dojam, što joj daje poseban seksepil. Upravo spoj samopouzdanja, prirodnosti i atraktivnog izgleda jedan je od njezinih zaštitnih znakova.
| Foto: Instagram/madeleineandren
Putovanja su važan dio njezina životnog stila, a posebno uživa u životu na tropskom Baliju. Privlače je nova mjesta, različite kulture i iskustva koja joj omogućuju bijeg od svakodnevice. Zbog toga se njezin sadržaj često vrti oko istraživanja novih destinacija i opuštenog načina života.
| Foto: Instagram/madeleineandren
Madeleine je ljubiteljica otočkog načina života, mora i boravka na otvorenom. Bali joj pruža okruženje koje se savršeno uklapa u njezin opušteni stil i interes za putovanja. Takav način života dodatno naglašava njezinu prirodnu, bezbrižnu i senzualnu pojavu.
| Foto: Instagram/madeleineandren
Osim modelinga, Madeleine je izgradila i uspješnu karijeru kreatorice modnog i lifestyle sadržaja. Njezin profil prati gotovo 100 tisuća ljudi, a sadržaj joj je usmjeren na modu, putovanja i svakodnevni život. Iskustvo pred kamerama i atraktivan izgled pomogli su joj da izgradi snažnu prisutnost na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren
Foto Instagram/madeleineandren