FOTO Atraktivna Madeleine živi na Baliju i cijelu godinu ne izlazi iz tangica, očito je i zašto...

Madeleine Andrén je švedsko-filipinska manekenka i kreatorica sadržaja koja je svoj prepoznatljiv imidž izgradila na spoju mode, putovanja i lifestylea. Živi na Baliju, a na društvenim mrežama okuplja velik broj pratitelja zainteresiranih za njezin životni stil. Svojom pojavom, prirodnim izgledom i samouvjerenošću privlači pažnju publike. | Foto: Instagram/madeleineandren