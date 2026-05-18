FOTO Azijski Street Food Festival - Evo što se sve moglo kupiti

Na Strossmayerovom trgu održava se Asian street food festival s ponudom azijskih specijaliteta iz Koreje, Japana, Kine i Tajlanda. Među najpopularnijim jelima ističu se sando sendviči i viralna salata od krastavaca
Strossmayerov trg u Zagrebu ponovno je postao središte egzotičnih okusa zahvaljujući Asian street food festivalu. Mirisi azijske kuhinje privukli su brojne posjetitelje željne novih gastronomskih iskustava. Festival traje od 18. do 24. svibnja i okuplja ljubitelje hrane iz cijelog grada.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Na festivalu sudjeluje ukupno 11 kućica koje nude specijalitete iz raznih dijelova Azije. Posjetitelji mogu kušati jela inspirirana Korejom, Japanom, Kinom i Tajlandom. Raznolika ponuda oduševit će i one najizbirljivijeg nepca.
Posebnu pažnju privukla je kućica Mate Jankovića sa svojim sando sendvičima od govedine. Ovi japanski sendviči predstavljeni su u modernom i kreativnom izdanju. Ljubitelji street fooda posebno su pohvalili bogate okuse i sočno meso.
Chef Mario Mihelj predstavio je kineski burger Rou Jia Mo s pulled pork punjenjem. Ovo tradicionalno kinesko jelo dobilo je zanimljivu modernu interpretaciju. Posjetitelji su imali priliku okusiti autentične azijske okuse u domaćem stilu.
Kućica Kawaii oduševila je goste viralnom salatom od krastavaca koja je postala hit na TikToku. Ovo osvježavajuće jelo dostupno je po cijeni od sedam eura. Mnogi posjetitelji upravo su zbog ovog specijaliteta odlučili posjetiti festival.
Noel je predstavio svoje poznate gyoze koje su među favoritima festivala. Ljubitelji azijske kuhinje mogu ih kušati po cijeni od 8,5 eura. Veliku pažnju privukao je i Curry bowl s Kotthu jelom čija se cijena kreće od 9,5 do 12,5 eura.
Za slatki dio ponude zadužena je kućica Gdje je Jura s popularnim Fry Dubai sladoledom od pistacije. Posjetitelji mogu uživati i u bao bunsima kućice Jellyfish in Space te ponudi štandova Soho sushi, Gyoza bar by Purple Monkey i ThaiThai. Festival donosi spoj modernih trendova i tradicionalnih azijskih specijaliteta.
