LJETO U ZAGREBU FOTO Vruća rasplesana atmosfera na festivalu 'Baš Naš ' zapalila centar Zagreba

Omiljeni zagrebački festival vratio se na mjesto gdje je sve počelo, a to je plato Gradec. Posjetitelji će uživati u čak 25 dana glazbe, hrane i nezaboravnih zalazaka sunca i to sve do 6. srpnja