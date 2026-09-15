Godinama je njezina svakodnevica bila vezana uz pravo, ozbiljnu karijeru i sudske sporove, a onda je odlučila krenuti sasvim drugim putem. Mimi, koja se na društvenim mrežama predstavlja kao @mimiesq, svoj je veliki životni zaokret opisala vrlo jednostavno – nakon 11 godina prava odlučila je, kako kaže, 'postati Barbie'. Danas je njezin svijet ispunjen modom, beauty proizvodima, ružičastim detaljima i luksuzom
POTPUNO PROMIJENILA ŽIVOT
FOTO 'Bila sam odvjetnica 11 godina, a onda sam odlučila biti Barbie. Najbolja odluka ikad!'
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