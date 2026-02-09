FOTO Biste li se usudili prenoćiti u motelu okruženi klaunovima?

Apsolutno ne pomaže ni groblje koje se nalazi pored motela, a datira iz 1901. godine i bilo je posljednje počivalište mnogih zanimljivih likova s ​​Divljeg zapada. Lokalne legende tvrde da žrtve požara u rudniku opsjedaju imanje, a neki tvrde da su uočili duh mlade djevojke.