FOTO Biste li se usudili prenoćiti u motelu okruženi klaunovima?

Tema ovog jedinstvenog motela kod mnogih će izazvati tjeskobu, a lokacija pored groblja popularnog među lovcima na duhove ne pomaže. Ali ako volite kič i horore, ovo bi mogla biti noć za pamćenje.
Većina ljudi ima neke strahove i fobije, a istraživanja pokazuju da se više od 50 posto odraslih užasava kalunova. Ako ste među onima koji smatraju da im suočavanje s fobijom pomaže - ovo je pravo mjesto za vas.
Poznat kao "najstrašniji motel u Americi", smješten je usred ničega, na pustinjskoj cesti u gradiću Tonopah u Nevadi. Gradiću s oko 2000 stanovnika.
Ne možete ga previdjeti, s obzirom na neonski znak ukrašen slatkišima i 5 metara visoke figure klaunova koji dočekuju posjetitelje.
Sobe imaju razne teme, neke prilično standardne s nekoliko dodataka klaunova, dok se druge trude stvoriti užasavajuće noćno iskustvo. Tu je i neizbježna tema iz filma "It", koji je i kriv za većinu kalun fobija.
Postoje sobe s temama filmova poput Petak 13. i Noć vještica , dok su druge prepune jezivih murala s klaunovima i plahtama s lažnim mrljama krvi.
Motel je dom kolekcije od oko 3000 klaunovskih lutaka, keramike, postera, grafika i drugih zlokobnih sitnica, od sumnjivo prijateljskih do krajnje zastrašujućih i grotesknih, nekih starih i preko stoljeća.
Počeci motela Clown datiraju iz vremena osnivanja Tonopaha 1900., kada je pronađena ruda bogata srebrom. Brzo su se doselile rudarske tvrtke, no kroz nekoliko godina poharala ih je kuga i niz požara.
Jedan od tih nesretnika bio je Clarence David, koji je preminuo 1942., a bio je vlasnik velike kolekcije klaunova. 1985., Davidova djeca odlučila su otvoriti motel pored groblja gdje je pokopan njihov otac i uključiti njegove antikvitete u projekt.
Ako shvatite da ste previše kukavica da biste prenoćili (ne biste bili prvi), ne brinite: kolekcija klaunova nalazi se u glavnoj poslovnoj zgradi, koju možete besplatno posjetiti čak i ako ne planirate prijaviti se.
Kao što je navedeno na web stranici objekta, Clown Motel ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu emocionalnu uznemirenost uzrokovanu "duhovnim i/ili neobjašnjivim pojavama i/ili drugim neobjašnjivim, neobičnim ili paranormalnim aktivnostima" s kojima se možete susresti.
Apsolutno ne pomaže ni groblje koje se nalazi pored motela, a datira iz 1901. godine i bilo je posljednje počivalište mnogih zanimljivih likova s Divljeg zapada. Lokalne legende tvrde da žrtve požara u rudniku opsjedaju imanje, a neki tvrde da su uočili duh mlade djevojke.