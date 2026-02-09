Obavijesti

HOROR MOTEL

FOTO Biste li se usudili prenoćiti u motelu okruženi klaunovima?

Tema ovog jedinstvenog motela kod mnogih će izazvati tjeskobu, a lokacija pored groblja popularnog među lovcima na duhove ne pomaže. Ali ako volite kič i horore, ovo bi mogla biti noć za pamćenje.
Većina ljudi ima neke strahove i fobije, a istraživanja pokazuju da se više od 50 posto odraslih užasava kalunova. Ako ste među onima koji smatraju da im suočavanje s fobijom pomaže - ovo je pravo mjesto za vas.
