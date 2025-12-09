FOTO Božićne manikure sezone: 50 super ideja za inspiraciju!

Blagdanska sezona savršeno je vrijeme za malo dodatnog sjaja, a nokti su najbolji detalj kojim možeš upotpuniti svoj blagdanski look. Od klasične crvene i zlatnih naglasaka do modernih minimalističkih dizajna, ovogodišnje božićne manikure nude za svakoga ponešto
Donosimo 50 najljepših ideja koje će vas inspirirati za blagdanske dane — bilo da volite elegantnu jednostavnost ili razigrane božićni motive.
| Foto: 123RF
Donosimo 50 najljepših ideja koje će vas inspirirati za blagdanske dane — bilo da volite elegantnu jednostavnost ili razigrane božićni motive. |
Foto: 123RF
Donosimo 50 najljepših ideja koje će vas inspirirati za blagdanske dane — bilo da volite elegantnu jednostavnost ili razigrane božićni motive.
| Foto: 123RF
1. JEDNOSTAVNI SA ŠLJOKICAMA NA VRHU.
| Foto: 123RF
2. SREBRNI.
| Foto: 123RF
3. CRVENI S MOTIVOM.
| Foto: 123RF
3. RAZLIČITI NOKTI.
| Foto: 123RF
4. DUŽI CRVENI SA ŠLJOKICAMA.
| Foto: 123RF
5. CRVENI SA PAHULJICAMA.
| Foto: 123RF
6. PLAVI (ASOCIRA NA ZIMU).
| Foto: 123RF
7. MOTIVI BLAGDANA.
| Foto: 123RF
8. CRVENI S MAŠNICAMA.
| Foto: u8937119494
9. UVRSTITE I ZELENU BOJU!
| Foto: 123RF
10. BLAGDANSKE BOJE/ SVEČANO.
| Foto: 123RF
11. RAZLIČITE ŠLJOKICE.
| Foto: 123RF
12. ZA ONE KOJI VOLE MALO DULJE NOKTE!
| Foto: 123RF
13. ZELENA IZGLEDA ODLIČNO ZA BLAGDANE.
| Foto: 123RF
14. NOKTI KOJI ASOCIRAJU NA PAPIR ZA ZAMATANJE POKLONA.
| Foto: 123RF
15. SJAJNI I ŠLJOKIČASTI NOKTI.
| Foto: u8937119494
16. CRVENA SA ZLATNIM.
| Foto: Lukas Gojda
17. DUŽI ŠLJOKIČASTI NOKTI - CRVENE I ZLATNE BOJE.
| Foto: 123RF
18. JEDNOSTAVNI BIJELI.
| Foto: 123RF
19. BIJELI SA ZVIJEZDICAMA.
| Foto: 123RF
20. CRVENI SA ZLATNIM MOTIVIMA BLAGDANA.
| Foto: 123RF
21. ISTAKNUTA I VESELA BOJA UKRASA.
| Foto: 123RF
22. NOKTI KOJI ASOCIRAJU NA SLAVLJE NOVE GODINE.
| Foto: 123RF
23. SJAJNE BOJE NOKTIJU.
| Foto: u8937119494
24. CRVENI SA ŠLJOKICAMA NA VRHU.
| Foto: 123RF
25. ZELENI SA ŠLJOKICAMA.
| Foto: u8937119494
26. KLASIČNI S MALO ŠLJOKICA.
| Foto: Natkin
27. DUŽI SA ASOCIJACIJOM NA ZIMU.
| Foto: 123RF
28. ASOCIJACIJA NA GRANE BORA.
| Foto: u8937119494
29. PLAVI SA ŠLJOKICAMA.
| Foto: 123RF
30. ISTAKNUTI NOKTI (AKO NE ŽELITE TIPIČNE).
| Foto: 123RF
31. SVJETLIJA NIJANSA ZELENE.
| Foto: 123RF
31. ODLIČNA BOJA ZA ISTAKNUTI NOKTE! ASOCIRA NA UKRASE.
| Foto: 123RF
32. JEDNOSTAVNI BIJELI S MALO UKRASA.
| Foto: 123RF
33. MOTIVI SNJEGOVIĆA.
| Foto: 123RF
34. ODLIČNI ŠLJOKIČASTI BIJELI.
| Foto: u8937119494
35. NUDE S MALO ZLATNOG.
| Foto: 123RF
36. BIJELI S MALO ŠLJOKICA NA JEDNOM NOKTU.
| Foto: 123RF
37. ODLIČNA SVEČANA BOJA.
| Foto: Nikoleta Vukovic - Niki
38. JEDNOSTAVNI I PRIGODNI ZA SVAKI DOGAĐAJ.
| Foto: 123RF
39. SREBRNI SA ŠLJOKICAMA.
| Foto: 123RF
40. ZELENI SA ZLATNIM.
| Foto: 123RF
41. CRVENI SA OBRISOM ZLATNE.
| Foto: 123RF
42. NOKTI SA MOTIVIMA BOŽIĆNOG DRVCA.
| Foto: u8937119494
43. CRVENI SA ŠLJOKICAMA I NIJANSOM SREBRNE.
| Foto: u8937119494
44. LJUBIČASTI SA ZLATNIMA.
| Foto: 123RF
45. MOTIVI BORA.
| Foto: 123RF
46. ASOCIJACIJA NA KUGLICE.
| Foto: 123RF
47. LEDENA PLAVA.
| Foto: 123RF
48. ZLATNI MOTIVI.
| Foto: u8937119494
49. ZELENI SA ŠLJOKICAMA.
| Foto: Photographer: Sazonov Vladimir
50. NOKTI SA SJAJEM.
| Foto: 123RF