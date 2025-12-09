Obavijesti

OD ŠLJOKICA DO BLAGDANSKIH MOTIVA

FOTO Božićne manikure sezone: 50 super ideja za inspiraciju!

Blagdanska sezona savršeno je vrijeme za malo dodatnog sjaja, a nokti su najbolji detalj kojim možeš upotpuniti svoj blagdanski look. Od klasične crvene i zlatnih naglasaka do modernih minimalističkih dizajna, ovogodišnje božićne manikure nude za svakoga ponešto
beautiful gel lacquer manicure
Donosimo 50 najljepših ideja koje će vas inspirirati za blagdanske dane — bilo da volite elegantnu jednostavnost ili razigrane božićni motive. | Foto: 123RF
