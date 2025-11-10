Obavijesti

STIGLO IZ PRIVATNE DONACIJE

FOTO Božićno drvce stiglo pred Rockefeller centar u New Yorku! Krije dirljivu obiteljsku priču

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Božićno drvce stiglo pred Rockefeller centar u New Yorku! Krije dirljivu obiteljsku priču
Foto: RYAN MURPHY

Stiglo je svima poznato božićno drvce ispred Rockefeller centra u New Yorku. Obitelj koja je dala drvce ima svoju priču. Ukrašeno drvce i paljenje lampica zakazano je 3. prosinca

Svake godine, kada stiže prosinac, pred Rockefeller Center u New Yorku dolazi velika božićna jelka – simbol blagdanske radosti, okupljanja i urbane magije. Za sezonu 2025./26., to prepoznatljivo stablo dolazi s posebnom pozadinskom pričom: visoko oko 23 metra i teško oko 11 tona, darovala ga je obitelj Judy Russ iz East Greenbusha u čast pokojnom suprugu, Danu Russu.

Priča o obitelji i stablu

Jelka, nordijska smreka, rasla je na zemljištu koje je Danova obitelj naslijedila prije nekoliko generacija. Stablo je posađeno prije više od 70 godina i godinama je bilo dio obiteljskog života Russovih. Nakon Danove smrti 2020. godine, Judy je odlučila da njihova obiteljska jelka postane veliko stablo pred Rockefeller Centerom.

 U ljeto 2025., Judy je formalno podnijela prijavu da njihovo stablo postane ovogodišnje božićno stablo Rockefeller Centra. Stablo je odabrano kao idealno zbog svoje veličine i oblika.

 Ona i njihov sin Liam posjetili su slavlje ispred Rockefeller centra - odnosno postavljanje drvca na svoju poziciju.

The installation of the 2025 Rockefeller Center Christmas Tree in New York
Foto: RYAN MURPHY

Detalji drvca

  • Visina: oko 23 metra
  • Težina: oko 11 tona
  • Lokacija: East Greenbush, New York
  • Transport: stabljika je posječena početkom studenog 2025. i prevezena u Manhattan na 31-metarskoj prikolici
  • Dekoracija: više od 50.000 LED svjetala i kruna od kristala teška oko 408 kilograma
  • Ceremonija paljenja: zakazana za 3. prosinca 2025.
  • Nakon blagdana: stablo će biti prerađeno za dobrotvorne projekte
The installation of the 2025 Rockefeller Center Christmas Tree in New York
Foto: RYAN MURPHY

Za Judy Russ ovo darivanje nije samo čin darivanja – to je sjećanje na njenog supruga.

- Znam da bi on volio biti ovdje za ovaj trenutak - izjavila je Judy. Njihov sin Liam dodao je: 'Veselim se što će ga čitav svijet vidjeti.'

Tradicija i značenje

Tradicija božićnog stabla u Rockefeller Centeru počela je davne 1931. godine i od tada je postala globalni simbol blagdanskog duha. Ove godine stablo nosi dodatnu emotivnu dimenziju jer dolazi iz obiteljske farme i nosi priču o ljubavi i zajedništvu.

Vozilo s borom u prikolici, putovalo je kroz predjele New Yorka uz pratnju policije i uz dodatne mjere sigurnosti, jer je riječ o luksuznoj „pošiljci“ koja na prometnicama zauzima veliki prostor i zahtijeva sinkronizaciju s prometnim režimima. 

The installation of the 2025 Rockefeller Center Christmas Tree in New York
Foto: RYAN MURPHY

Tokom noćnog prolaska kroz grad, stablo je izazvalo zanimanje mještana i turista koji su fotografirali vozilo koje se polako probijalo ulicama do trga.
Ceremonija paljenja pruža priliku posjetiteljima da dožive magiju New Yorka u blagdanskom ruhu.

Ove godine božićna jelka pred Rockefeller Centrom nosi priču obitelji Russ – dar za grad, državu i svijet, ali i trajno sjećanje na ljubav i zajedništvo.

