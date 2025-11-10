FOTO Božićno drvce stiglo pred Rockefeller centar u New Yorku! Krije dirljivu obiteljsku priču

Svake godine, kada stiže prosinac, pred Rockefeller Center u New Yorku dolazi velika božićna jelka – simbol blagdanske radosti, okupljanja i urbane magije. Za sezonu 2025./26., to prepoznatljivo stablo dolazi s posebnom pozadinskom pričom: visoko oko 23 metra i teško oko 11 tona, darovala ga je obitelj Judy Russ iz East Greenbusha u čast pokojnom suprugu, Danu Russu.

Priča o obitelji i stablu

Jelka, nordijska smreka, rasla je na zemljištu koje je Danova obitelj naslijedila prije nekoliko generacija. Stablo je posađeno prije više od 70 godina i godinama je bilo dio obiteljskog života Russovih. Nakon Danove smrti 2020. godine, Judy je odlučila da njihova obiteljska jelka postane veliko stablo pred Rockefeller Centerom.

U ljeto 2025., Judy je formalno podnijela prijavu da njihovo stablo postane ovogodišnje božićno stablo Rockefeller Centra. Stablo je odabrano kao idealno zbog svoje veličine i oblika.

Ona i njihov sin Liam posjetili su slavlje ispred Rockefeller centra - odnosno postavljanje drvca na svoju poziciju.

Detalji drvca

Visina: oko 23 metra

Težina: oko 11 tona

Lokacija: East Greenbush, New York

Transport: stabljika je posječena početkom studenog 2025. i prevezena u Manhattan na 31-metarskoj prikolici

Dekoracija: više od 50.000 LED svjetala i kruna od kristala teška oko 408 kilograma

Ceremonija paljenja: zakazana za 3. prosinca 2025.

Nakon blagdana: stablo će biti prerađeno za dobrotvorne projekte

Za Judy Russ ovo darivanje nije samo čin darivanja – to je sjećanje na njenog supruga.

- Znam da bi on volio biti ovdje za ovaj trenutak - izjavila je Judy. Njihov sin Liam dodao je: 'Veselim se što će ga čitav svijet vidjeti.'

Tradicija i značenje

Tradicija božićnog stabla u Rockefeller Centeru počela je davne 1931. godine i od tada je postala globalni simbol blagdanskog duha. Ove godine stablo nosi dodatnu emotivnu dimenziju jer dolazi iz obiteljske farme i nosi priču o ljubavi i zajedništvu.

Vozilo s borom u prikolici, putovalo je kroz predjele New Yorka uz pratnju policije i uz dodatne mjere sigurnosti, jer je riječ o luksuznoj „pošiljci“ koja na prometnicama zauzima veliki prostor i zahtijeva sinkronizaciju s prometnim režimima.

Tokom noćnog prolaska kroz grad, stablo je izazvalo zanimanje mještana i turista koji su fotografirali vozilo koje se polako probijalo ulicama do trga.

Ceremonija paljenja pruža priliku posjetiteljima da dožive magiju New Yorka u blagdanskom ruhu.

Ove godine božićna jelka pred Rockefeller Centrom nosi priču obitelji Russ – dar za grad, državu i svijet, ali i trajno sjećanje na ljubav i zajedništvo.