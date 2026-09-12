FOTO Četke, škare i puno njuškica: U Zagrebu biraju najbolje groomere u Hrvatskoj

U Kongresnom centru Zagrebačkog velesajma danas se održava 2. Susret groomera Hrvatske obrtničke komore, a ovogodišnje izdanje donosi i veliku novost – prvo Državno grooming natjecanje u Hrvatskoj. Groomeri iz cijele zemlje tako imaju priliku pokazati svoje znanje, tehniku i kreativnost te se natjecati za prve državne naslove u groomingu pasa
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Program je počeo u 9 sati svečanim otvorenjem, dok je natjecateljski dio krenuo u 10 sati. Prvo državno natjecanje organizira Hrvatski kinološki savez, a natjecatelji se okušavaju u različitim kategorijama i tehnikama rada.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Program je počeo u 9 sati svečanim otvorenjem, dok je natjecateljski dio krenuo u 10 sati. Prvo državno natjecanje organizira Hrvatski kinološki savez, a natjecatelji se okušavaju u različitim kategorijama i tehnikama rada.
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Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Program je počeo u 9 sati svečanim otvorenjem, dok je natjecateljski dio krenuo u 10 sati. Prvo državno natjecanje organizira Hrvatski kinološki savez, a natjecatelji se okušavaju u različitim kategorijama i tehnikama rada.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Suci pritom ne ocjenjuju samo konačni izgled psa. Gledaju se i kvaliteta izvedbe, korištena tehnika, poštivanje standarda pasmine, ravnoteža te završna prezentacija. Organizatori posebno naglašavaju da su sigurnost, zdravlje i dobrobit pasa tijekom natjecanja na prvome mjestu.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Osim natjecanja, susret donosi i stručni program posvećen razvoju profesije. Raspravlja se o obrazovanju groomera, zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu, financijama te organizaciji rada u grooming salonima. Među temama su i načini učinkovitijeg poslovanja te zdravstveni izazovi s kojima se groomeri susreću u svakodnevnom radu.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Prošlogodišnji, prvi Susret groomera okupio je više od 200 predstavnika struke. U međuvremenu je pri Hrvatskoj obrtničkoj komori osnovana i Sekcija groomera, čime je napravljen još jedan korak prema snažnijem povezivanju i profesionalizaciji struke.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Na kraju dana Hrvatska će prvi put dobiti državne prvake u groomingu pasa. Organizatori ističu da natjecanje nije zamišljeno samo kao borba za titule, nego i kao prilika za razmjenu iskustava, učenje te promociju visokih standarda profesionalnog groominga.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL