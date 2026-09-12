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PSEĆI BEAUTY DAY

FOTO Četke, škare i puno njuškica: U Zagrebu biraju najbolje groomere u Hrvatskoj

U Kongresnom centru Zagrebačkog velesajma danas se održava 2. Susret groomera Hrvatske obrtničke komore, a ovogodišnje izdanje donosi i veliku novost – prvo Državno grooming natjecanje u Hrvatskoj. Groomeri iz cijele zemlje tako imaju priliku pokazati svoje znanje, tehniku i kreativnost te se natjecati za prve državne naslove u groomingu pasa
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Zagreb: 2. Susret groomera Hrvatske obrtničke komore i 1. Državno grooming natjecanje
Program je počeo u 9 sati svečanim otvorenjem, dok je natjecateljski dio krenuo u 10 sati. Prvo državno natjecanje organizira Hrvatski kinološki savez, a natjecatelji se okušavaju u različitim kategorijama i tehnikama rada. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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Program je počeo u 9 sati svečanim otvorenjem, dok je natjecateljski dio krenuo u 10 sati. Prvo državno natjecanje organizira Hrvatski kinološki savez, a natjecatelji se okušavaju u različitim kategorijama i tehnikama rada. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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