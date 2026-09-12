FOTO Četke, škare i puno njuškica: U Zagrebu biraju najbolje groomere u Hrvatskoj

Osim natjecanja, susret donosi i stručni program posvećen razvoju profesije. Raspravlja se o obrazovanju groomera, zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu, financijama te organizaciji rada u grooming salonima. Među temama su i načini učinkovitijeg poslovanja te zdravstveni izazovi s kojima se groomeri susreću u svakodnevnom radu. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL