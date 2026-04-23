FOTO CNN ovu vilu na hrvatskoj obali preporučuje svojim čitateljima, pogledajte zašto

Vilu u blizini DubrovnikA preporučio je novinar magazina Condé Nast Traveler kao jedan od najposebnijih smještaja na Jadranu zbog pogleda, privatnosti i dizajna. Smještena iznad mora s privatnom uvalom, nudi luksuz i potpunu izolaciju u prirodi
Ovu vilu u Hrvatskoj za CNN preporučio je novinar poznatog putničkog magazina Condé Nast Traveler, koji je poznat po odabiru najatraktivnijih i najluksuznijih smještaja diljem svijeta. U članku se opisuje kao jedan od najposebnijih Airbnb smještaja na Jadranu. Vila se nalazi u blizini Dubrovnik, na uzvisini iznad mora, što joj daje spektakularan pogled i potpunu privatnost. Preporuka se temelji na spoju lokacije, dizajna i cjelokupnog doživljaja, a ne samo na luksuzu. U nastavku pogledajte neke od razloga koje je autor naveo za najam upravo ove vile.
LOKACIJA S PANORAMSKIM POGLEDOM NA JADRAN Vila je smještena na uzdignutoj poziciji iznad obale, što omogućuje širok i otvoren pogled na more i otoke. Taj pogled nije samo estetski dodatak, nego glavni dio iskustva boravka. Ujutro je more mirno i svjetlucavo, dok su večeri posebno dojmljive zbog zalazaka sunca. Priroda i horizont stvaraju osjećaj potpune izolacije i mira.
PRIVATNA UVALA I POTPUNA IZOLACIJA Vila ima pristup privatnoj uvali, što znači da gosti ne dijele plažu s turistima ni lokalnim posjetiteljima. To stvara osjećaj ekskluzivnosti i potpune privatnosti, što je rijetkost na Jadranu. More je udaljeno samo nekoliko koraka od smještaja, ali u potpuno mirnom i kontroliranom okruženju. Upravo ta izolacija daje osjećaj “skrivenog raja”.
DIZAJN KOJI SPAJA LUKSUZ I PRIRODU Interijer je uređen u modernom, ali toplom mediteranskom stilu. Koriste se prirodni materijali poput kamena, drva i lana koji se uklapaju u okolni krajolik. Velike staklene stijene omogućuju da se more vidi iz gotovo svakog dijela vile. Cilj dizajna je da se unutarnji i vanjski prostor stapaju u jednu cjelinu.
USLUGA NA RAZINI LUKSUZNOG HOTELA Iako je riječ o privatnoj vili, gostima je dostupna hotelska razina usluge. To uključuje svakodnevno čišćenje, concierge podršku i organizaciju aktivnosti. Na zahtjev se može osigurati doručak s lokalnim proizvodima i personalizirane usluge. Zbog toga boravak djeluje potpuno prilagođen svakom gostu.
AKTIVNOSTI I ISTRAŽIVANJE OKOLICE Lokacija omogućuje jednostavan pristup izletima brodom, ronjenju i posjetima otocima. Blizina Dubrovnik dodatno nudi kulturne i povijesne sadržaje. Gosti mogu birati između aktivnog odmora ili potpunog opuštanja u vili. Time smještaj postaje polazišna točka za cijelo iskustvo regije.
INFINITY BAZEN KAO GLAVNI VIZUALNI ELEMENT Infinity bazen vizualno se stapa s morem i stvara dojam beskonačnosti. Posebno je dojmljiv u večernjim satima kada se nebo i voda stapaju u iste tonove. Taj efekt čini ga jednim od najfotografiranijih dijelova vile. Osim estetike, služi i kao središnje mjesto odmora.
SPOJ LUKSUZA I AUTENTIČNOG MEDITERANA Vila uspješno spaja visoku razinu luksuza s prirodnim mediteranskim okruženjem. Umjesto umjetne raskoši, naglasak je na harmoniji s prirodom. Arhitektura, more i okoliš djeluju kao jedinstvena cjelina. Upravo taj balans razlog je zašto je vila dobila preporuku od strane Condé Nast Traveler.
