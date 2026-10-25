FOTO Crni češnjak, crna svinja i kava: Ivanić-Grad iznenadio neobičnim delicijama

- Ivanić-Grad ima puno više za ponuditi od svoje prepoznatljive naftne priče. Želimo povezati našu baštinu, lokalne proizvode i ljude u doživljaje koji privlače posjetitelje i daju dodatnu vrijednost destinaciji. Upravo je ‘Zemlja crnog zlata’ primjer kako od onoga što nas čini posebnima možemo stvoriti nešto novo, zanimljivo i autentično - istaknula je Ana Gašparović. | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL