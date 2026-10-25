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Black Gold Food Tasting

FOTO Crni češnjak, crna svinja i kava: Ivanić-Grad iznenadio neobičnim delicijama

Od crnih delicija do noćne utrke pod naftnim njihalicama, projekt 'Zemlja crnog zlata' u Ivanić-Gradu spojio je gastronomiju, sport i industrijsku baštinu u jedinstven turistički doživljaj
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24sata Ivanić-Grad: Otvorenje Black Gold Food Tastinga
Ivanić-Grad posljednji je listopadski vikend pretvorio u slavlje crnog zlata! Projekt „Zemlja crnog zlata“ povezao je nesvakidašnje gastronomske okuse, sport i prepoznatljivu naftnu baštinu grada, pokazujući da se iza nafte krije još mnogo zanimljivih priča. | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Ivanić-Grad posljednji je listopadski vikend pretvorio u slavlje crnog zlata! Projekt „Zemlja crnog zlata“ povezao je nesvakidašnje gastronomske okuse, sport i prepoznatljivu naftnu baštinu grada, pokazujući da se iza nafte krije još mnogo zanimljivih priča. | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Komentari 0

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