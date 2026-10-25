FOTO Crni češnjak, crna svinja i kava: Ivanić-Grad iznenadio neobičnim delicijama

Od crnih delicija do noćne utrke pod naftnim njihalicama, projekt 'Zemlja crnog zlata' u Ivanić-Gradu spojio je gastronomiju, sport i industrijsku baštinu u jedinstven turistički doživljaj
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Ivanić-Grad posljednji je listopadski vikend pretvorio u slavlje crnog zlata! Projekt „Zemlja crnog zlata“ povezao je nesvakidašnje gastronomske okuse, sport i prepoznatljivu naftnu baštinu grada, pokazujući da se iza nafte krije još mnogo zanimljivih priča.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Ivanić-Grad posljednji je listopadski vikend pretvorio u slavlje crnog zlata! Projekt „Zemlja crnog zlata“ povezao je nesvakidašnje gastronomske okuse, sport i prepoznatljivu naftnu baštinu grada, pokazujući da se iza nafte krije još mnogo zanimljivih priča. |
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Ivanić-Grad posljednji je listopadski vikend pretvorio u slavlje crnog zlata! Projekt „Zemlja crnog zlata“ povezao je nesvakidašnje gastronomske okuse, sport i prepoznatljivu naftnu baštinu grada, pokazujući da se iza nafte krije još mnogo zanimljivih priča.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Subotnji Black Gold Food Tasting predstavio je drukčiju stranu lokalne gastronomije – od crnog češnjaka i bučinog ulja do delicija od crne svinje, borovnica i kave. Događanje je okupilo lokalne proizvođače i ljubitelje hrane te otvorilo prostor za razgovor o tome kako autentični okusi i lokalne posebnosti mogu postati dio prepoznatljive turističke ponude.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
O razvoju projekta i turističkom potencijalu destinacije govorile su direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije Ivana Alilović, i direktorica Turističke zajednice Ivanić-Grada Ana Gašparović. Važnost povezivanja lokalne poljoprivrede i ugostiteljstva predstavio je Janko Kezele iz Seoskog turizma Kezele, dok je nutricionistica Zrinka Šmuljić približila nutritivne vrijednosti crnih namirnica.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
- Ivanić-Grad ima puno više za ponuditi od svoje prepoznatljive naftne priče. Želimo povezati našu baštinu, lokalne proizvode i ljude u doživljaje koji privlače posjetitelje i daju dodatnu vrijednost destinaciji. Upravo je ‘Zemlja crnog zlata’ primjer kako od onoga što nas čini posebnima možemo stvoriti nešto novo, zanimljivo i autentično - istaknula je Ana Gašparović.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
U nedjelju je uslijedio sportski vrhunac vikenda – peto izdanje utrke Black Gold Night Run, na kojoj je sudjelovalo oko 500 trkača. Posebnu atmosferu stvorile su osvijetljene naftne njihalice, pretvarajući simbole industrijske baštine u dojmljivu kulisu noćne utrke. Uz sportski izazov, sudionike je dočekala i nagradna tombola s proizvodima crne boje, a večer je završila koncertom hrvatske glazbenice MIACH.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
- Turistički najzanimljivije priče često nastaju upravo povezivanjem onoga što destinaciju čini jedinstvenom. Ivanić-Grad pokazuje kako se industrijska baština može povezati s gastronomijom, sportom i suvremenim doživljajima te tako razvijati ponudu koja privlači različite generacije posjetitelja. Takvi projekti pridonose prepoznatljivosti destinacije i razvoju turizma tijekom cijele godine - poručila je Ivana Alilović.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Projekt 'Zemlja crnog zlata', u sklopu kojeg se održavaju Black Gold Food Tasting i Black Gold Night Run, sufinanciran je sredstvima Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Zagrebačke županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL