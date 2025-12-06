Obavijesti

FOTO Čudesno! Ovako izgleda najbolji termalni spa na svijetu

Aqua Dome u Tirolu oduševljava futurističkim dizajnom i nevjerojatnim pogledom na Alpe. Plutajući bazeni, luksuzne saune i nagrađeni spa čine ga savršenim odredištem za opuštanje
Aqua Dome u Tirolu savršeno spaja ljepotu alpskog krajolika s modernim, gotovo futurističkim dizajnom. Smješten u srcu planina, ovaj poznati termalni resort nudi dvanaest grij­anih bazena – unutarnjih i vanjskih – s temperaturom vode između 34 i 36 stupnjeva. | Foto: Instagram/aquadome_hotel.therme.spa
1/32
