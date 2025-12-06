FOTO Čudesno! Ovako izgleda najbolji termalni spa na svijetu

Aqua Dome u Tirolu oduševljava futurističkim dizajnom i nevjerojatnim pogledom na Alpe. Plutajući bazeni, luksuzne saune i nagrađeni spa čine ga savršenim odredištem za opuštanje
Aqua Dome u Tirolu savršeno spaja ljepotu alpskog krajolika s modernim, gotovo futurističkim dizajnom. Smješten u srcu planina, ovaj poznati termalni resort nudi dvanaest grijanih bazena – unutarnjih i vanjskih – s temperaturom vode između 34 i 36 stupnjeva.
Najveću pažnju privlače vanjski, „plutajući” kružni bazeni ispod staklenog stošca, iz kojih se pruža impresivan pogled na okolne planine. U magičnoj atmosferi jednako se uživa i u zimskom snijegu i u ljetnom suncu. Resort ima i sportski bazen od 25 metara, dok su za potpunu relaksaciju tu termalni bazeni s masažnim mlaznicama, podvodnom glazbom i ambijentalnim svjetlima. Petkom je otvoreno do ponoći, pa kupanje pod zvijezdama postaje poseban doživljaj.
Saunski svijet jedan je od najcjenjenijih dijelova kompleksa. Nudi sedam sauna, prostore za odmor te ekskluzivni SPA 3000, dostupan samo hotelskim gostima. Ovdje dominiraju prirodni materijali, mirisi šume i topli tonovi, a posebno se ističe sauna mountain fire s pogledom na šumu i vrhove. Nakon saune gosti se opuštaju u visećim ležaljkama ili prostorima ispunjenima svjetlom i kamenom.
Aqua Dome je u posljednjim godinama značajno moderniziran te je dvaput osvojio prestižnu nagradu World Spa Award za najbolji termalni i mineralni spa na svijetu (2024. i 2025.). Obnovljene su lounge zone, ulazni prostori, barovi i restorani, a ponuda tretmana obogaćena je signature ritualima, anti-age i detox programima te spa iskustvima za parove.
Resort raspolaže s više od 200 soba i apartmana u toplom, modernom alpskom stilu, a gostima su na raspolaganju i restorani, barovi te bazenski bar. Naglasak je i na aktivnostima u prirodi – od zimskih škola skijanja, šetnji po snijegu i vožnji kočijom, do planinarskih tura, bicikliranja, joge na otvorenom i programa u suvremenom fitness centru.
