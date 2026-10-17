FOTO Dani kruha i jeseni u Sisku: Šetnica se ispunila mirisima domaćih delicija

Sisak je ovih dana u znaku jeseni, a šetnica je postala mjesto okupljanja, druženja i uživanja u prigodnoj atmosferi. Posjetitelje očekuju raznovrsni sadržaji koji slave tradiciju, domaće okuse i čari ovog godišnjeg doba
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Manifestacija Jesen u Sisku okupila je posjetitelje na Šetnici Slave Striegla, gdje su mogli uživati u jesenskoj atmosferi i raznovrsnom programu. Događanje je spojilo domaće okuse, tradiciju i sadržaje za sve generacije.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Manifestacija Jesen u Sisku okupila je posjetitelje na Šetnici Slave Striegla, gdje su mogli uživati u jesenskoj atmosferi i raznovrsnom programu. Događanje je spojilo domaće okuse, tradiciju i sadržaje za sve generacije. |
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Manifestacija Jesen u Sisku okupila je posjetitelje na Šetnici Slave Striegla, gdje su mogli uživati u jesenskoj atmosferi i raznovrsnom programu. Događanje je spojilo domaće okuse, tradiciju i sadržaje za sve generacije.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Šetnicom su se širili mirisi svježe pečenog kruha, domaćih peciva, slatkih kolača i pečenih kestena. Svoja su izdanja predstavila i obiteljska poljoprivredna gospodarstva s lokalnim proizvodima.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
U obilježavanju Dana kruha sudjelovali su sisački vrtići, škole i kulturno-umjetnička društva. Posjetitelji su mogli uživati u dječjim nastupima, folkloru, pjesmi i plesu koji čuvaju tradiciju i običaje ovoga kraja.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Najmlađi su sudjelovali u kreativnim radionicama koje je organizirao Dom kulture Kristalna kocka vedrine. Oblikovali su tijesto, izrađivali životinjice od jesenskog lišća i crtali, a kroz igru su upoznavali boje i čari jeseni.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL