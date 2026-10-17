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DAROVI JESENI

FOTO Dani kruha i jeseni u Sisku: Šetnica se ispunila mirisima domaćih delicija

Sisak je ovih dana u znaku jeseni, a šetnica je postala mjesto okupljanja, druženja i uživanja u prigodnoj atmosferi. Posjetitelje očekuju raznovrsni sadržaji koji slave tradiciju, domaće okuse i čari ovog godišnjeg doba
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Sisak: U sklopu manifestacije "Jesen u Sisku" održani Dani kruha
Manifestacija Jesen u Sisku okupila je posjetitelje na Šetnici Slave Striegla, gdje su mogli uživati u jesenskoj atmosferi i raznovrsnom programu. Događanje je spojilo domaće okuse, tradiciju i sadržaje za sve generacije. | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
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Manifestacija Jesen u Sisku okupila je posjetitelje na Šetnici Slave Striegla, gdje su mogli uživati u jesenskoj atmosferi i raznovrsnom programu. Događanje je spojilo domaće okuse, tradiciju i sadržaje za sve generacije. | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
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