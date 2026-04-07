FOTO Destinacije u Hrvatskoj gdje ćete se napokon odmoriti

U svijetu gdje su stres i umor postali svakodnevnica, turistički trend poznat kao sleep tourism ili turizam spavanja sve više privlači putnike koji svoj odmor grade oko kvalitetnog sna i potpunog opuštanja
Riječ je o konceptu koji stavlja kvalitetan san u središte putničkog iskustva. Regeneraciji tijela i uma je u fokusu. Tako hoteli i resorti sve više oblikuju svoje prostore i ponudu kako bi potaknuli duboko opuštanje. U nastavku doznajte koji hoteli i restorti u Hrvastkoj nude takvo iskustvo.
1. San Canzian Hotel & Residences. Luksuzni hotel smješten u srcu Istre, okružen vinogradima i maslinicima, pruža spoj tradicije, elegancije i modernog komfora.
Gosti mogu uživati u wellness tretmanima i miru daleko od svakodnevnog stresa.
Savršeno je mjesto za putnike koji žele spojiti opuštanje, kvalitetan san i doživljaj lokalne kulture.
2. Hotel Kali. Smješten na otoku Ugljanu.
Idealno je mjesto za potpuni odmor i regeneraciju tijela i uma.
Ovaj boutique hotel pruža mir i tišinu daleko od gradske vreve.
3. Materra u Slavoniji. Minimalistički dizajn i wellness centar usmjereni su na poticanje odmora i dubokog sna.
Idealno za one koji žele usporiti tempo i regenerirati energiju.
4. The Isolano. Moderan hotel na Cresu s panoramskim pogledom na more.
Wellness programi i tiho okruženje omogućuju kvalitetan san i opuštanje.
5. Grand Park Hotel Rovinj. Luksuzni hotel s naglaskom na wellness i panoramske poglede na more.
Spa centar nudi različite tretmane za opuštanje, a okoliš hotela poziva na šetnje uz obalu.
6. Hotel Preko. Smješten u otočkom ambijentu, nudi wellness zonu, tretmane masaže i programe relaksacije.
Mirno okruženje omogućuje potpuni odmak od užurbanog života.
Gosti mogu uživati u laganim šetnjama prirodom i večerima uz zvuke mora.
7. Maslina Resort. Smješten na Hvaru, nudi wellness programe, meditaciju i aktivnosti u prirodnom okruženju.
Gosti mogu uživati u svježem zraku, maslinicima i mirnim uvalama.
Savršeno za one koji traže spoj odmora, revitalizacije i tišine daleko od gužve.
8. Villa Nai 3.3. Boravak u masliniku s naglaskom na privatnost i tišinu čini ovu vilu idealnom destinacijom za sleep tourism.
Minimalistički interijer i prirodno okruženje stvaraju savršene uvjete za odmor i meditaciju.
Gosti se ovdje mogu potpuno posvetiti sebi i kvalitetnom snu.
9. Hyatt Regency Zadar. Kombinacija luksuza, povijesti i wellness sadržaja čini ovaj hotel idealnim za potpuni odmor.
Spa i fitness centri, zajedno s panoramskim pogledom na grad i more, omogućuju regeneraciju tijela i duha. Gosti uživaju u mirnom okruženju, a opet su blizu svih gradskih sadržaja.
10. Lopud 1483. Hotel smješten u povijesnom ambijentu otoka Lopuda nudi sporiji ritam i osjećaj usporenog vremena.
Svaki kutak hotela poziva na opuštanje, šetnje i meditaciju.
Savršeno mjesto za putnike koji žele kvalitetan san i bijeg od svakodnevne užurbanosti.
