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Osjećaj lakoće joj je najdraži

FOTO Drastična transformacija Ive Ajduković: 'Smršavjela sam 23 kile, ali nisam trenirala'

Iva Ajduković otkrila je kako je uspjela izgubiti višak kilograma te priznala da iza njezine transformacije ne stoje iscrpljujući treninzi. Umjesto toga, oslonila se na svakodnevno hodanje, ples i promjenu životnih navika
FOTO Drastična transformacija Ive Ajduković: 'Smršavjela sam 23 kile, ali nisam trenirala'
Naša pjevačica Iva Ajduković istesala je liniju tako što se odrekla jela nakon 18 sati. Kaže nam kako je razmišljala i o Ozempicu, ali je ipak odustala od te ideje. | Foto: Privatni album
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Naša pjevačica Iva Ajduković istesala je liniju tako što se odrekla jela nakon 18 sati. Kaže nam kako je razmišljala i o Ozempicu, ali je ipak odustala od te ideje. | Foto: Privatni album
Komentari 7

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