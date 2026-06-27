FOTO Drastična transformacija Ive Ajduković: 'Smršavjela sam 23 kile, ali nisam trenirala'

Kako danas izgleda vaša prehrana? Veliku pomoć pružila mi je prijateljica Ana Marija, koja je završila prehrambeni fakultet i složila mi smjernice kojih se i danas držim. Ona je oduvijek živjela vrlo disciplinirano, pa smo je prije znale zezati da je "baba u ekipi" jer nije htjela jesti nakon 18 sati. Na kraju sam joj se pridružila. Za doručak najčešće jedem jaja ili neke žitarice. Vrlo volim jaja, pa bez problema pojedem tri ili četiri, ali od ta četiri izvadim dva žumanjka. Za ručak jedem više proteina nego ugljikohidrata i pazim na njihov unos. Nisam ih izbacila nego ih cikliram. Jedan dan pojedem više, drugi manje. Uvela sam i neke namirnice koje prije nisam jela. Primjerice, nisam jela avokado, a danas od njega radim paštetu sa začinima. Te začine mi je prijatelj donio iz Amerike nakon što sam bila kod njega u Los Angelesu. Tamo mi je svako jutro pripremao jaja s tim začinima pa sam ih poslije i sama naručila jer su mi se baš svidjeli. | Foto: Privatni album