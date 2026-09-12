Obavijesti

Galerija

Komentari 0
BUNDEK KRCAT

FOTO Ekotlon okupio Zagrepčane: Pogledajte kakva se zabava odvija na Bundeku

Na zagrebačkom Bundeku održava se šesti Ekotlon, koji i ove godine donosi spoj ekologije, kretanja i dobre zabave. Posjetitelje očekuje bogat festivalski program, a dio događanja ima i humanitarnu svrhu
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Zagreb: Ekotlon na jezeru Bundek
Na zagrebačkom Bundeku održava se šesti Ekotlon, Festival zdravih navika u organizaciji 24sata i partnera. Festival spaja ekologiju, zdravlje, kretanje i zabavu. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/243
Na zagrebačkom Bundeku održava se šesti Ekotlon, Festival zdravih navika u organizaciji 24sata i partnera. Festival spaja ekologiju, zdravlje, kretanje i zabavu. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026