FOTO Ena već 2 godine živi na Maldivima: Svaki dan plivam s morskim psima i ražama

Ena Bartolec (31) iz Varaždina preselila se na Maldive nakon što je slučajno otkrila čari otočnog života. Sada vodi ture i uživa u ljepotama života koje nudi ovaj raj na zemlji
Kad je prije nekoliko godina usred zime s prijateljicom tražila kartu za “bilo gdje gdje postoji sunce”, Varaždinka Ena Bartolec (31) nije planirala preseljenje na drugi kraj svijeta. Maldivi su trebali biti samo još jedno putovanje. Tjedan dana oceana, kokosa i odmora od hrvatske zime. Danas ondje živi već dvije godine.
- Iskreno, očekivala sam da će mi na Maldivima biti dosadno. Mislila sam da tamo, osim ležanja na plaži, nemate baš mnogo toga raditi - govori Ena kroz smijeh.
Ali onda je stigla na Maafushi, mali lokalni otok usred Indijskog oceana, i sve se promijenilo.
- Nisam imala osjećaj da smo na Maldivima kad smo se brodom približavali otoku. Vidjele su se mahom različite zgrade, nije djelovalo kao Maldivi s razglednica. Ali kad smo stigle do hotela i plaže te vidjele ocean, sve se promijenilo. Izule smo cipele i nismo ih obule tijekom cijelog boravka. Boja oceana na Maldivima je nestvarna, nešto na što se do danas nisam naviknula. Nema fotografije koja to može vjerno prenijeti - uvjerava nas.
- Imala sam osjećaj kao da se u meni probudila neka djevojčica koja samo vrišti od sreće.
Jedan od trenutaka koje će pamtiti zauvijek jest iskustvo plivanja s morskim psima i mantama, nešto o čemu većina nas može samo maštati.
Cijela priča zapravo je počela potpuno neplanirano.
- Maldive nisam ni imala na listi želja - kaže ova Varaždinka, koja više ne radi u uredu u Zagrebu nego dane provodi na brodu, pliva s kornjačama i morskim psima te vodi ljude na snorkeling izlete po Maldivima.
Ni roditelje ni prijatelje nije previše iznenadila njezina odluka o preseljenju jer je uvijek bila iznimno aktivna i svestrana te prilično tvrdoglava kad nešto odluči. Po struci je magistra psihologije, a prije odlaska radila je u ljudskim potencijalima, uglavnom u IT industriji.
- Iako mi je posao u ljudskim potencijalima bio zanimljiv, s vremenom sam osjetila da me sve više privlače putovanja i život izvan uredskih zidova. Psihologija i dotadašnje iskustvo naučili su me razumjeti ljude, slušati ‘između redaka’ i prilagoditi se različitim karakterima i kulturama.
To je nešto što joj danas uvelike pomaže na Maldivima, gdje svakodnevno radi s ljudima iz cijelog svijeta. Život joj je, kaže, bio brz, organiziran i konstantno “u nekoj žurbi”.
- Bila sam tip osobe koja uvijek nešto radi. Posao, edukacije, treninzi, planovi, ciljevi... I onda dođeš na otok na kojem nitko ne paničari ako nešto kasni 20 minuta.
Kaže da je nisu osvojile samo plaže i tirkizno more nego ljudi i način života.
- Na Maldivima sam prvi put vidjela ljude koji stvarno znaju stati. Sjede uz ocean, piju kavu i nitko nema osjećaj da negdje kasni. Kod nas je sve hitno. Tamo nije. Nitko vas neće fascinirati skupim stvarima nego osjećajem zajedništva i ljepotom jednostavnog života. Život se događa vani: na plaži, uz ocean, na ulici, među ljudima. Ljudi su mnogo opušteniji i manje opterećeni stvarima koje kod nas često stvaraju stres. Nema toga konstantnog pritiska da moraš imati više, bolje i brže. Ne planira se život toliko unaprijed, više se živi iz dana u dan, uz taj neki otočni mentalitet: ‘Polako, sve ćemo’. I koliko god to nekad može biti frustrirajuće kad čekaš nekoga tko kasni 20 minuta jer je putem sreo tri poznanika, toliko te istodobno nauči da nije baš sve hitno i da svijet neće stati ako nešto kasni - priča.
Dodaje kako misli da su je Maldivi prvi put naveli na to da stvarno uspori i bude prisutna. Još je jedna stvar simpatična: na malom otoku svi znaju svakoga. Ljudi više vremena provode zajedno, druže se, sjede na kavama, razgovaraju.
- Potpuno je normalno da netko samo sjedne pokraj tebe bez najave i ostane razgovarati sat vremena. Taj osjećaj zajedništva i povezanosti u Europi mi je često nedostajao. Naravno, druga strana toga je da privatnost praktički ne postoji i glasine putuju brže od vjetra. Nekad cijeli otok zna što ti radiš prije nego što ti sama procesiraš što se dogodilo - kaže uz smijeh.
Nakon povratka u Hrvatsku shvatila je da joj se nešto promijenilo.
- Mislim da se ne zaljubimo u mjesto nego u verziju sebe kakva postanemo ondje. Kad sam se vratila doma, bila sam iskreno tužna. To putovanje ostavilo je vrlo velik trag na meni.
Jednostavno se njihov način života poklopio s vrijednostima koje je oduvijek imala negdje duboko u sebi, ali ih u dotadašnjem načinu života nije uspijevala stvarno živjeti, tumači Ena.
Tad još nitko nije znao da je san o putovanju na rajske otoke prerastao u želju da se tamo preseli na dulje, a ona je odmah nakon povratka počela na Maldivima tražiti posao u struci, uglavnom u hotelima i resortima, no većina pozicija tražila je poznavanje lokalnih zakona i jezika, pa potraga nije bila uspješna.
Tad je jednostavno odlučila za rođendan darovati sebi još jedno putovanje na Maldive, ali ovaj put na mjesec dana.
- Prije putovanja sam se pitala što ću tamo raditi toliko dugo. Već drugi dan imala sam osjećaj kao da sam se vratila kući i osjetila mir.
Tad je prvi put ozbiljno pomislila da njezin život možda ne mora izgledati onako kako ga je dotad zamišljala u Hrvatskoj.
Nakon drugog povratka više nije mogla ignorirati osjećaj da želi potpuno drukčiji život. Nedugo nakon toga dala je otkaz, upisala edukaciju za voditelja putovanja i uskoro dobila prvi posao. Prva destinacija? Naravno - Maldivi.
- Ja to volim zvati sudbinom - kaže, iako je uložila itekako ozbiljan trud da dođe do ove prilike.
Kroz posao je proputovala razne države, ali nijedna joj nije dala osjećaj doma kao Maldivi. Nakon duljeg boravka na Maldivima kao voditeljica putovanja kaže:
- Shvatila sam da, ako ću već živjeti ondje, ne želim sjediti u uredu nego biti na oceanu.
Uz pomoć lokalnih prijatelja pronašla je posao snorkeling i excursion guidea. Odlučila je dati sebi vremena da razmisli o toj ozbiljnoj odluci da se preseli.
- Već nakon dva dana u Hrvatskoj znala sam da se moram vratiti - prisjeća se.
- Roditelji i prijatelji vrlo me dobro poznaju i mislim da su vidjeli koliko sam tamo sretna i koliko sam se promijenila nakon povratka s Maldiva. Prvi put nakon mnogo vremena djelovala sam mirno, ispunjeno i nekako ‘na svome mjestu’. Mama mi je rekla da nije iznenađena mojom odlukom jer je vidjela koliko sam se pronašla. Sjećam se da me tad pitala: ‘Koja je sljedeća destinacija?’, a ja sam joj odgovorila: ‘Egipat... i onda Maldivi. Ali ovaj put za stalno’.
Naravno, istodobno je bila puna podrške, ali i tužna jer ipak se seli daleko, na drugi kraj svijeta. I prijatelji su reagirali slično. Većina ju je podržavala, ali su joj svi govorili isto: “Kad jednom odeš tamo živjeti, više se nećeš htjeti vratiti”. Uz to su je stalno zezali da će završiti s nekim dugokosim lokalcem i hodati bosa po otoku cijeli život.
- Što je možda danas malo smiješno jer hodam bosa po otoku većinu vremena - dodaje uz smijeh Ena.
- Danas, nakon što su me neki od njih posjetili, razumiju zašto sam donijela tu odluku.
Nakon gotovo dvije godine, tijekom kojih je odluka o preseljenju sazrijevala i za koje se pripremala, selidba se dogodila nevjerojatno brzo, u otprilike mjesec i pol.
- I tako sam doslovno spakirala svoj život u dva kofera i otišla.
Prije odlaska pokušavala je provesti što više vremena s obitelji i prijateljima.
- Mislim da čovjek nikad zapravo ne može biti potpuno spreman na takav oproštaj. Obitelj i bliske prijatelje najteže sam ostavila iza sebe. I danas je teško. Mislim da to najbolje razumiju ljudi koji žive daleko od doma: ljudi ti nikad ne prestanu nedostajati, samo naučiš živjeti s tim osjećajem.
