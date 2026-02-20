Obavijesti

IMA MJESTA I ZA DESERT...

FOTO Ervinov brutalni jelovnik: '170 kg održavam tako da svaki dan 'stučem' 10 jaja, kilu mesa'

Bivša zvijezda Big Brothera jede oko 300 grama roast beefa uz 200 grama riže i povrća - i tako tri puta dnevno. Navečer jede 500 grama skute s kikiriki maslacem i bananom...
Sa 170 kilograma tjelesne mase i tri godine bez treninga, tijekom kojih je zbog ozljede morao ponovno učiti hodati, Ervin Mujaković, nekadašnja zvijezda regionalnog Big Brothera, danas s ponosom govori o svojoj formi. Bodybuildingom se i dalje bavi ozbiljno, a ključ njegove snage i izgleda leži, kako kaže, u disciplini i prehrani. | Foto: Instagram
