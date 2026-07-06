FOTO Evo koja boja kose idealno pristaje vašim očima i tenu

Pronaći savršenu boju kose ponekad je mnogo zahtjevnije nego što se čini na prvi pogled. Nijansa koja izgleda prekrasno na fotografiji, prijateljici ili poznatoj osobi ne mora nužno jednako dobro pristajati svima. Razlog se krije u prirodnom skladu između boje kose, tena, podtona kože i boje očiju
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U nastavku doznajte koja boja kose najbolje pristaje vašoj boji očiju i tenu.
| Foto: 123RF
U nastavku doznajte koja boja kose najbolje pristaje vašoj boji očiju i tenu.
|
Foto: 123RF
U nastavku doznajte koja boja kose najbolje pristaje vašoj boji očiju i tenu.
| Foto: 123RF
PLATINASTO PLAVA.
Izrazito svijetla i hladna nijansa plave posebno lijepo pristaje osobama hladnog podtona kože i svijetlih očiju. Plave i sive oči uz platinastu kosu mogu djelovati još intenzivnije, no riječ je o nijansi koja zahtijeva redovito održavanje izrasta i kvalitetnu njegu kako bi kosa zadržala sjaj i zdrav izgled.
| Foto: 123RF
BISERNO PLAVA.
Suptilna i sofisticirana nijansa u kojoj se mogu prepoznati hladni srebrni, bež i nježno ružičasti odsjaji. Kosi daje multidimenzionalan izgled, a posebno lijepo naglašava svijetle oči i hladan ili neutralan podton kože.
| Foto: 123RF
MEDENO PLAVA.
Topla i sjajna nijansa plave s izraženim zlatnim tonovima može licu dati svježinu i toplinu. Posebno dobro pristaje toplijem tenu te plavim, zelenim i očima boje lješnjaka.
| Foto: 123RF
ZLATNO PLAVA.
Klasična, osunčana nijansa koja kosi daje dojam prirodnog sjaja. Odličan je izbor za osobe toplog podtona kože koje žele posvijetliti kosu bez izrazito hladnog ili platinastog efekta.
| Foto: 123RF
BEŽ PLAVA.
Jedna od najsvestranijih nijansi plave predstavlja ravnotežu toplih i hladnih pigmenata. Upravo zato može pristajati velikom broju tonova kože, a rezultat je sofisticirana i prirodna boja kose.
| Foto: 123RF
KARAMEL PLAVA.
Topla nijansa na granici plave i svijetlosmeđe boje odličan je izbor za brinete koje žele postupno posvijetliti kosu. Karamel tonovi posebno lijepo naglašavaju smeđe oči i oči boje lješnjaka.
| Foto: 123RF
BAKRENA.
Jedna od najupečatljivijih toplih nijansi kose kombinira crvene, narančaste i zlatne pigmente. Posebno lijepo naglašava zelene i plave oči, a intenzitet bakrene boje može se prilagoditi tenu i prirodnoj boji kose.
| Foto: 123RF
ZLATNO-CRVENA.
Topla i živahna nijansa spaja intenzitet crvene boje sa sjajem zlatnih pigmenata. Odličan je izbor za osobe toplog podtona kože koje žele primjetnu promjenu bez izrazito tamnog ili hladnog crvenog tona.
| Foto: 123RF
CIMET SMEĐA.
Bogata smeđa nijansa s toplim crvenkastim i bakrenim odsjajima djeluje prirodno, ali zanimljivije od klasične smeđe boje. Posebno lijepo pristaje zelenim, smeđim i očima boje lješnjaka.
| Foto: 123RF
KESTENJASTA.
Klasična smeđa nijansa s toplim crvenkastim odsjajem može biti odličan izbor za osobe koje žele osvježiti tamniju kosu bez drastične promjene. Kestenjasta boja daje kosi dubinu i sjaj te lijepo naglašava zelene i smeđe oči.
| Foto: 123RF
KARAMEL SMEĐA.
Topla smeđa nijansa sa zlatnim odsjajima jedna je od najpopularnijih opcija za stvaranje prirodnog, osunčanog izgleda. Može se nositi kao potpuna boja kose ili u obliku pramenova i balayagea.
| Foto: 123RF
ČOKOLADNO SMEĐA.
Bogata i duboka smeđa nijansa jedan je od najsvestranijih izbora. Ovisno o količini toplih ili hladnih pigmenata, može se prilagoditi gotovo svakom tenu, a posebno lijepo naglašava smeđe i zelene oči.
| Foto: 123RF
HLADNA ČOKOLADNA.
Sofisticirana tamnosmeđa nijansa bez izraženih crvenih i zlatnih odsjaja odličan je izbor za osobe hladnog podtona kože. Kosi daje dubinu i sjaj, a rezultat djeluje elegantno i profinjeno.
| Foto: 123RF
PEPELJASTO SMEĐA.
Hladna smeđa nijansa sa sivkastim pigmentima posebno odgovara osobama koje žele neutralizirati crvene i narančaste tonove u kosi. Lijepo pristaje hladnijem tenu te zelenim, plavim i smeđim očima.
| Foto: 123RF
ZLATNO SMEĐA.
Topla smeđa nijansa obogaćena zlatnim pigmentima licu može dati dodatnu svježinu i sjaj. Posebno lijepo pristaje osobama toplog podtona kože i očima boje lješnjaka.
| Foto: 123RF
MAHAGONIJ.
Duboka smeđa nijansa s crvenim i ljubičastim odsjajima odličan je izbor za osobe koje žele upečatljivu, ali elegantnu boju kose. Posebno lijepo pristaje smeđim i zelenim očima.
| Foto: 123RF
ESPRESSO SMEĐA.
Vrlo tamna, hladna smeđa nijansa daje kosi intenzitet i sofisticiran izgled. Može stvoriti prekrasan kontrast uz svijetle oči, dok smeđim očima daje dodatnu dubinu.
| Foto: 123RF
BORDO.
Intenzivna tamnocrvena nijansa s ljubičastim pigmentima odličan je izbor za osobe koje žele dramatičniju promjenu. Posebno lijepo pristaje hladnijem podtonu kože te zelenim i smeđim očima.
| Foto: 123RF
BRONČANA.
Višedimenzionalna nijansa koja spaja smeđe, zlatne i bakrene tonove odličan je izbor za osobe koje žele toplu boju bogatu sjajem. Brončani odsjaji mogu posebno lijepo naglasiti zelene i oči boje lješnjaka.
| Foto: 123RF
MEKA CRNA.
Nešto blaža alternativa intenzivnoj crnoj boji pruža dubinu bez pretjerano oštrog kontrasta prema tenu. Posebno dobro može pristajati osobama prirodno tamnije kose koje žele naglasiti svijetle ili intenzivno smeđe oči.
| Foto: 123RF
PRIRODNA CRNA.
Najdublja i najintenzivnija nijansa stvara snažan kontrast i može posebno naglasiti plave, zelene i svijetlosmeđe oči. Ipak, kod vrlo svijetlog tena potrebno je pažljivo odabrati intenzitet crne kako rezultat ne bi djelovao previše strogo.
| Foto: 123RF