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FOTO Evo koja boja kose idealno pristaje vašim očima i tenu

Pronaći savršenu boju kose ponekad je mnogo zahtjevnije nego što se čini na prvi pogled. Nijansa koja izgleda prekrasno na fotografiji, prijateljici ili poznatoj osobi ne mora nužno jednako dobro pristajati svima. Razlog se krije u prirodnom skladu između boje kose, tena, podtona kože i boje očiju
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FOTO Evo koja boja kose idealno pristaje vašim očima i tenu
U nastavku doznajte koja boja kose najbolje pristaje vašoj boji očiju i tenu. | Foto: 123RF
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U nastavku doznajte koja boja kose najbolje pristaje vašoj boji očiju i tenu. | Foto: 123RF
Komentari 0

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