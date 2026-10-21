FOTO Fay nije samo još jedna bujna influencerica! Izrađuje oštrice, sređuje aute, gradi brod

Fay Morningstar, zvijezda Instagrama @fay.the.red, spaja glamur, kovanje metala i aute. Na YouTubeu, gdje ju prati više od 700 tisuća pratitelja, pokazuje izradu oštrica, vikinški brod i projekte na Mitsubishiju 3000GT VR-4
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Fay Morningstar američka je influencerica i autorica sadržaja koja spaja kovački zanat, automobile i poziranje pred kamerom. Prema biografskom portalu Famous Birthdays, dolazi iz Bloomingtona u američkoj saveznoj državi Indiani.
| Foto: Instagram
Fay Morningstar američka je influencerica i autorica sadržaja koja spaja kovački zanat, automobile i poziranje pred kamerom. Prema biografskom portalu Famous Birthdays, dolazi iz Bloomingtona u američkoj saveznoj državi Indiani. |
Foto: Instagram
Fay Morningstar američka je influencerica i autorica sadržaja koja spaja kovački zanat, automobile i poziranje pred kamerom. Prema biografskom portalu Famous Birthdays, dolazi iz Bloomingtona u američkoj saveznoj državi Indiani.
| Foto: Instagram
Na Instagramu je poznata kao @fay.the.red, gdje je okuplja više od pola milijuna pratitelja. Objavljuje fotografije, kratke snimke i trenutke iz svakodnevice.
| Foto: Instagram
Pozornost privlači neobičnim spojem glamura i rada u radionici. Na njezinim se profilima izazovne fotografije izmjenjuju sa snimkama kovanja i rada na automobilima.
| Foto: Instagram
Kovanje metala važan je dio njezina sadržaja. Publici pokazuje izradu oštrica i drugih metalnih predmeta, približavajući zanat koji se rijetko viđa na profilima lifestyle influencerica.
| Foto: Instagram
Na YouTubeu vodi kanal The Path Of Fire, koji ima više od 700.000 pretplatnika. Ondje objavljuje snimke svojih zanatskih projekata.
| Foto: Instagram
Među njezinim je projektima i gradnja dugog broda po uzoru na vikinške. Proces je dokumentirala kroz niz videa u kojima pokazuje pojedine faze izrade.
| Foto: Instagram
Osim metala, obrađuje i drvo. U jednoj je objavi pratiteljima pokazala kako izrađuje drvenu dršku za sjekiru u vikinškom stilu.
| Foto: Instagram
Velika je ljubiteljica automobila, a na profilu pokazuje i radove na svojem Mitsubishiju 3000GT VR-4. Dijeli pojedinosti o preinakama i snimke vožnje.
| Foto: Instagram
Automobili joj ne služe samo za fotografiranje. Objavila je i snimku svojeg prvog nastupa s modelom 3000GT VR-4 na automobilskom natjecanju, uz oznaku „autocross”.
| Foto: Instagram
Prisutna je i na Patreonu, gdje dijeli dodatne fotografije, videozapise i novosti o svojim projektima. Svoj sadržaj ondje jednostavno opisuje kao stvaranje stvari i snimanje zanimljivih fotografija.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram