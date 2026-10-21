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GLAMUR I KOVANJE

FOTO Fay nije samo još jedna bujna influencerica! Izrađuje oštrice, sređuje aute, gradi brod

Fay Morningstar, zvijezda Instagrama @fay.the.red, spaja glamur, kovanje metala i aute. Na YouTubeu, gdje ju prati više od 700 tisuća pratitelja, pokazuje izradu oštrica, vikinški brod i projekte na Mitsubishiju 3000GT VR-4
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FOTO Fay nije samo još jedna bujna influencerica! Izrađuje oštrice, sređuje aute, gradi brod
Fay Morningstar američka je influencerica i autorica sadržaja koja spaja kovački zanat, automobile i poziranje pred kamerom. Prema biografskom portalu Famous Birthdays, dolazi iz Bloomingtona u američkoj saveznoj državi Indiani. | Foto: Instagram
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Fay Morningstar američka je influencerica i autorica sadržaja koja spaja kovački zanat, automobile i poziranje pred kamerom. Prema biografskom portalu Famous Birthdays, dolazi iz Bloomingtona u američkoj saveznoj državi Indiani. | Foto: Instagram
Komentari 1

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