FOTO Filmski prozori! Split se danas probudio okupan u zlatu

Zlatno jutarnje svjetlo preplavilo je Kaštel Stari, dok se Sunce izvlačilo iza horizonta i budilo cijelu obalu. Pogled prema Splitu pretvorio se u prizor kao iz filma - mirno more, tople boje i grad u daljini
Foto: Zvonimir Barisin
Narančasti odsjaj jutra klizio je po mirnoj površini mora, pretvarajući Kaštel Stari u prizor koji izgleda nestvarno.
Split u daljini djelovao je kao da tone u svjetlo - obavijen blagom maglicom i sjajem novog dana koji tek počinje.
