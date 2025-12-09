Obavijesti

NEVJEROJATAN IZLAZAK SUNCA

FOTO Filmski prozori! Split se danas probudio okupan u zlatu

Zlatno jutarnje svjetlo preplavilo je Kaštel Stari, dok se Sunce izvlačilo iza horizonta i budilo cijelu obalu. Pogled prema Splitu pretvorio se u prizor kao iz filma - mirno more, tople boje i grad u daljini
Kaštel Stari: Izlazak Sunca nad Splitom
Pogled prema Splitu, okupan toplim bojama, izgleda poput filmske scene u kojoj se grad budi u najljepšem svjetlu. | Foto: Zvonimir Barisin
