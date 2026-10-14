FOTO Fitness ikona ruši sve nerealne standarde ljepote: Evo što se krije iza savršenog tijela

Ona izgleda kao živa grčka božica, njezini mišići ostavljaju bez daha, a na društvenim mrežama prate je 600 tisuća ljudi. No, Guusje van Geel, 27-godišnja nizozemska fitness senzacija daleko je od tipične, 'savršene' influencerice
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Iako je ostvarila profesionalni san svakog tko zakorači u teretanu, njezina najveća snaga zapravo ne leži u podizanju utega, već u brutalnoj iskrenosti.
| Foto: Instagram/Guusje van Geel
Iako je ostvarila profesionalni san svakog tko zakorači u teretanu, njezina najveća snaga zapravo ne leži u podizanju utega, već u brutalnoj iskrenosti. |
Foto: Instagram/Guusje van Geel
Iako je ostvarila profesionalni san svakog tko zakorači u teretanu, njezina najveća snaga zapravo ne leži u podizanju utega, već u brutalnoj iskrenosti.
| Foto: Instagram/Guusje van Geel
U moru profila koji nude ispeglane, nerealne i filtrirane fotografije, Guusje je odlučila reći – dosta. Postala je viralna zahvaljujući svojim legendarnim "Reality Check" objavama.
| Foto: Instagram/Guusje van Geel
Naime, Guusje u jednoj sekundi pokazuje magiju dobrog osvjetljenja, namještene poze i napetih mišića, a već u sljedećoj opušta trbuh i ponosno pokazuje kako njezino tijelo izgleda u sasvim prirodnom, svakodnevnom izdanju. Poruka koju šalje djevojkama diljem svijeta je jasna: Normalno je imati teksturu, normalno je imati kožu koja se nabire kad sjednete i nitko ne izgleda kao s naslovnice 24 sata dnevno!
| Foto: Instagram/Guusje van Geel
Ono što njezine pratitelje najviše fascinira jest njezina hrabrost da progovori o temama koje su u fitness industriji još uvijek tabu. Guusje ne skriva da iza nevjerojatne discipline stoje i duboki unutarnji problemi.
| Foto: Instagram/Guusje van Geel
Otvoreno i bez cenzure progovorila je o svojoj borbi s tjelesnom dismorfijom (BDD) – poremećajem zbog kojeg osoba vidi mane na svom tijelu koje drugima uopće nisu vidljive. Osim toga, s javnošću dijeli i svoje bitke s opsesivno-kompulzivnim poremećajem (OKP) te posljedicama proživljenih trauma. Njezin je cilj skinuti stigmu s mentalnih bolesti i pokazati da čak i oni koji izvana izgledaju najsnažnije, u sebi mogu voditi najteže životne bitke.
| Foto: Instagram/Guusje van Geel
Osim što liječi toksičnu kulturu društvenih mreža, Guusje na svojim profilima svakodnevno motivira ljude da se pokrenu. Njezin se sadržaj bazira na naprednim treninzima snage u kojima pokazuje kako pravilno dizati teške utege i izgraditi mišićnu masu.
| Foto: Instagram/Guusje van Geel
Dijeli i ideje za zdrave obroke koji dokazuju da fitness hrana ne mora biti dosadna i bezukusna.
| Foto: Instagram/Guusje van Geel
Modnim kombinacijama za vježbanje u kojima spaja estetiku i funkcionalnost također privlači pažnju.
| Foto: Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel
Foto Instagram/Guusje van Geel