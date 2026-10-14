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HRABRA NIZOZEMKA

FOTO Fitness ikona ruši sve nerealne standarde ljepote: Evo što se krije iza savršenog tijela

Ona izgleda kao živa grčka božica, njezini mišići ostavljaju bez daha, a na društvenim mrežama prate je 600 tisuća ljudi. No, Guusje van Geel, 27-godišnja nizozemska fitness senzacija daleko je od tipične, 'savršene' influencerice
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FOTO Fitness ikona ruši sve nerealne standarde ljepote: Evo što se krije iza savršenog tijela
Iako je ostvarila profesionalni san svakog tko zakorači u teretanu, njezina najveća snaga zapravo ne leži u podizanju utega, već u brutalnoj iskrenosti. | Foto: Instagram/Guusje van Geel
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Iako je ostvarila profesionalni san svakog tko zakorači u teretanu, njezina najveća snaga zapravo ne leži u podizanju utega, već u brutalnoj iskrenosti. | Foto: Instagram/Guusje van Geel
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