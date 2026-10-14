FOTO Fitness ikona ruši sve nerealne standarde ljepote: Evo što se krije iza savršenog tijela

Otvoreno i bez cenzure progovorila je o svojoj borbi s tjelesnom dismorfijom (BDD) – poremećajem zbog kojeg osoba vidi mane na svom tijelu koje drugima uopće nisu vidljive. Osim toga, s javnošću dijeli i svoje bitke s opsesivno-kompulzivnim poremećajem (OKP) te posljedicama proživljenih trauma. Njezin je cilj skinuti stigmu s mentalnih bolesti i pokazati da čak i oni koji izvana izgledaju najsnažnije, u sebi mogu voditi najteže životne bitke. | Foto: Instagram/Guusje van Geel