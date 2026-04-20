FOTO Fitness influencerica došla do 'tijela iz snova' - bez dijete

Skrolanje po Instagramu često izgleda kao utrka za savršenstvom, zategnuti trbušnjaci, stroge dijete i poruka da uvijek možemo 'još bolje'. No među takvim objavama sve se češće pojavljuju glasovi koji tu priču okreću naglavačke
Jedan od njih je i fitness influencerica Liv Nevill, koja tvrdi da je do svog “tijela iz snova” došla upravo onda kada je prestala juriti za njim.
Jedan od njih je i fitness influencerica Liv Nevill, koja tvrdi da je do svog “tijela iz snova” došla upravo onda kada je prestala juriti za njim. |
Jedan od njih je i fitness influencerica Liv Nevill, koja tvrdi da je do svog “tijela iz snova” došla upravo onda kada je prestala juriti za njim.
Naime, Liv, koja na Instagramu okuplja više od 190 tisuća pratitelja pod imenom Liv Livin Life, postala je prepoznatljiva po promoviranju pozitivne slike o tijelu i realnog pristupa fitnessu.
Umjesto strogih režima prehrane i iscrpljujućih rutina, njezina filozofija temelji se na ravnoteži, brizi o sebi i, što je možda najvažnije, prihvaćanju vlastitog tijela.
U jednoj od svojih objava otvoreno je progovorila o pojmu “tijela iz snova”, istaknuvši kako taj ideal često dolazi uz visoku cijenu.
Prema njezinim riječima, nijedno tijelo ne može biti “iz snova” ako ga je iscrpljujuće održavati.
- Promijenite narativ oko ‘tijela iz snova’, neka to bude tijelo u kojem živi najsretnija i najzdravija verzija vas. Tijelo iz snova je ono koje kaže ‘da’ planovima, koje se smije, koje osjeća radost i veseli se svakom danu. Ne ono koje je umorno, kažnjeno i iscrpljeno, kakvo je to tijelo iz snova? - poručila je.
Njezina poruka brzo je odjeknula među pratiteljima i prikupila tisuće reakcija. U komentarima su joj mnogi zahvalili na iskrenosti, naglašavajući koliko im znači vidjeti sadržaj koji ne nameće nerealne standarde.
Ono što Liv izdvaja od brojnih drugih fitness influencera jest njezina spremnost da pokaže i onu “drugu stranu” društvenih mreža. Uz pažljivo pozirane fotografije, često objavljuje i one potpuno nefiltrirane.
Time jasno daje do znanja da savršenstvo koje vidimo online najčešće nije stvarnost, već trenutak.
