FOTO Floraart 1996. godine: Evo kako je tada izgledao cvjetni spektakl u Zagrebu

U Zagrebu je 1996. godine svečano otvorena 31. međunarodna vrtna izložba 'Floraart', jedna od najpoznatijih hortikulturnih manifestacija u Hrvatskoj. Izložba je održana u prostoru Boćarskog doma, gdje su se okupili brojni izlagači, stručnjaci za hortikulturu i ljubitelji cvijeća iz zemlje i inozemstva
Manifestaciju je službeno otvorila tadašnja zagrebačka gradonačelnica Marina Matulović Dropulić.
Floraart je i tada slovio kao jedno od najvažnijih događanja posvećenih cvijeću, vrtlarstvu i krajobraznom uređenju u regiji. Posjetitelji su tijekom izložbe mogli razgledati bogate cvjetne instalacije, ukrasno bilje, vrtne aranžmane i hortikulturne novitete koje su predstavili domaći i strani izlagači.
Posebnu pažnju privukli su raskošni cvjetni postavi unutar Boćarskog doma, koji je tih dana bio pretvoren u veliku izložbenu oazu boja i mirisa. Uz izložbeni dio, organizirani su i stručni susreti te prezentacije vezane uz uzgoj bilja, uređenje vrtova i očuvanje urbanog zelenila.
Floraart je tijekom godina prerastao u jednu od prepoznatljivih zagrebačkih manifestacija koja okuplja profesionalce, proizvođače cvijeća i građane zainteresirane za hortikulturu. Upravo su ovakva događanja sredinom devedesetih dodatno učvrstila poziciju Zagreba kao grada bogate parkovne i vrtne tradicije.
Izložba je i 1996. godine privukla velik broj posjetitelja, potvrdivši kako interes za cvijeće, vrtlarstvo i uređenje zelenih prostora ne jenjava ni među građanima ni među stručnjacima.
