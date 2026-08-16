FOTO Frizeri slavnih: Evo koja je frizura idealna za vaš oblik lica

Prava frizura može naglasiti jagodice, oči i najbolje crte lica, ali isti rez neće jednako pristajati svima. Celebrity frizeri Ashley Streicher, Jennifer Nast i Harry Josh otkrili su koje frizure odgovaraju pojedinim oblicima lica
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U galeriji pogledajte koje frizure celebrity frizeri preporučuju za svaki oblik lica, uz primjere slavnih žena koje ih nose.
| Foto: Instagram/nikkilee901
U galeriji pogledajte koje frizure celebrity frizeri preporučuju za svaki oblik lica, uz primjere slavnih žena koje ih nose. |
Foto: Instagram/nikkilee901
U galeriji pogledajte koje frizure celebrity frizeri preporučuju za svaki oblik lica, uz primjere slavnih žena koje ih nose.
| Foto: Instagram/nikkilee901
DUGI SLOJEVI. Ovalno lice jedno je od najsvestranijih, a dugi slojevi mogu dodatno naglasiti njegove skladne proporcije. Frizer Harry Josh posebno preporučuje slojevito šišanje oko lica jer naglašava njegove ključne crte. Kao primjer izdvojena je Jessica Alba, čiji dugi slojevi naglašavaju prirodnu simetriju ovalnog lica.
| Foto: Instagram/brittneyryanhair
KLASIČNI BOB. Bob također odlično pristaje ovalnom licu jer privlači pozornost na jagodice i liniju čeljusti. Dodatni detalj poput izraženog vala ili kovrče može frizuri dati još više karaktera. Dobar primjer je Kelly Rowland, koja je klasičnom bobu dodala upečatljivu kovrču.
| Foto: Instagram/lovetaije
ŠIŠKE NA STRANU. Za ovalno lice odličan su izbor i šiške začešljane na stranu. Jennifer Nast objašnjava da lijepo uokviruju lice, a pritom ne skrivaju njegove prirodne proporcije. Kerry Washington pokazuje kako takve šiške mogu izgledati elegantno, a istodobno prilično jednostavno za održavanje.
| Foto: Instagram/therealsusanlucci
DUGI SLOJEVI S VOLUMENOM NA VRHU. Kod okruglog lica cilj je vizualno ga malo izdužiti, a tome mogu pomoći duga kosa, slojevi i dodatni volumen na tjemenu. Slojevi razbijaju zaobljenost i daju licu više dimenzije. Kao primjer stručnjaci navode Gabrielle Union i njezinu dugu, slojevitu frizuru.
| Foto: Instagram/sabrina.porsche
LOB ILI A-LINE BOB. Duljina ispod brade može vizualno izdužiti okruglo lice, pa je lob vrlo zahvalan izbor. Isto vrijedi i za A-line bob, koji je dulji sprijeda, a kraći straga te svojim kutovima stvara kontrast zaobljenim crtama. Selena Gomez odličan je primjer s retro lobom koji završava tik iznad ramena.
| Foto: Instagram/nikkilee901
PIXIE S VOLUMENOM. I vrlo kratka kosa može odlično pristajati okruglom licu. Pixie s dodatnim volumenom na vrhu stvara dojam duljeg lica i tako uravnotežuje njegove proporcije. Emma Stone pokazala je kako razigrani, pomalo neuredni slojevi mogu odlično funkcionirati uz takav oblik lica.
| Foto: Instagram/mararoszak
ŠIŠKE NA STRANU. Šiške prebačene na jednu stranu mogu omekšati kutove dijamantnog lica i vizualno smanjiti naglašenost jagodica. Nekoliko puštenih pramenova uz lice dodatno daje mekši izgled. Ariana Grande pokazuje kako ovaj efekt može funkcionirati čak i uz podignutu kosu.
| Foto: Instagram/Ariana Grande
DUGI, MEKANI SLOJEVI. Slojevi koji počinju ispod čeljusti daju kosi pokret i smanjuju naglasak na četvrtastom obliku lica. Dodaju li se lagani valovi, rezultat postaje još mekši. Upravo takvu frizuru često nosi Olivia Wilde, koju stručnjaci izdvajaju kao dobar primjer ovog reza.
| Foto: Instagram/barbdoeshair
FRANCUSKI BOB. Dijamantni oblik lica ima naglašene jagodice te uže čelo i čeljust. Kratki bob dodaje širinu donjem dijelu lica i tako pomaže uravnotežiti proporcije. Halle Berry odličan je primjer, a njezin francuski bob s mekanim kovrčama dodatno ublažava izražene crte.
| Foto: Instagram/albertcolor
SLOJEVITI PIXIE. Kod dijamantnog lica pixie s više punoće oko sljepoočnica može uravnotežiti uže čelo i čeljust te istodobno privući pažnju na jagodice. Kao celebrity primjer u članku je izdvojena Michelle Williams, koja nosi upravo takav slojeviti pixie.
| Foto: Instagram/cropped2perfection
DUGE ŠIŠKE NA STRANU. Srcoliko lice karakteriziraju šire čelo i uža, često šiljatija brada. Harry Josh posebno voli bočne šiške za ovaj oblik jer naglašavaju jagodice i pomažu uravnotežiti lice. Zendaya postiže sličan efekt dubokim razdjeljkom i kosom prebačenom preko čela.
| Foto: Instagram/purewow
BOB DO BRADE. Bob koji završava oko brade dodaje širinu donjem dijelu srcolikog lica i stvara ravnotežu sa širim čelom. Uvučeni vrhovi mogu dodatno zaokružiti i omekšati cijeli izgled. Kao primjer izdvojena je Ciara, čiji je bob nešto kraći, ali postiže vrlo sličan efekt.
| Foto: Instagram/_thehouseofplush
RAZDJELJAK NA STRANU. Ponekad nije potreban novi rez da bi se promijenio izgled lica. Duboki razdjeljak sa strane prekida simetriju četvrtastog lica, dodaje volumen i odvlači pogled od snažne linije čeljusti. Demi Moore pokazuje kako jednostavno prebacivanje kose na stranu može postići upravo takav efekt.
| Foto: Instagram/demimoore
MEKANI SLOJEVI OKO LICA. Četvrtasto lice prepoznatljivo je po izraženijoj čeljusti i angularnim crtama, pa mu posebno pristaju mekše frizure. Lagani slojevi i prozračne šiške mogu ublažiti oštre linije. Zoë Kravitz dobar je primjer – uz podignutu kosu ostavlja nekoliko nježnih pramenova uz lice koji omekšavaju cijeli izgled.
| Foto: Instagram/popsugarbeauty
VALOVITI LOB. Valoviti lob stvara volumen oko čeljusti, zbog čega dobro pristaje srcolikom obliku lica. Dodatna širina u donjem dijelu vizualno uravnotežuje šire čelo. Scarlett Johansson primjer je kako mekani valovi i duljina loba mogu naglasiti lice bez dodatnog isticanja njegove širine.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION