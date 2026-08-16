Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ODLIČNI PRIMJERI

FOTO Frizeri slavnih: Evo koja je frizura idealna za vaš oblik lica

Prava frizura može naglasiti jagodice, oči i najbolje crte lica, ali isti rez neće jednako pristajati svima. Celebrity frizeri Ashley Streicher, Jennifer Nast i Harry Josh otkrili su koje frizure odgovaraju pojedinim oblicima lica
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Frizeri slavnih: Evo koja je frizura idealna za vaš oblik lica
U galeriji pogledajte koje frizure celebrity frizeri preporučuju za svaki oblik lica, uz primjere slavnih žena koje ih nose. | Foto: Instagram/nikkilee901
1/17
U galeriji pogledajte koje frizure celebrity frizeri preporučuju za svaki oblik lica, uz primjere slavnih žena koje ih nose. | Foto: Instagram/nikkilee901
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026