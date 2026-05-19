FOTO Gordan Kožulj predstavio slikovnicu kojom djeci želi približiti ljubav prema sportu

Nakon uspješne sportske karijere, bivši hrvatski olimpijac i plivač Gordan Kožulj ostao je posvećen promicanju sporta, zdravog načina života i edukaciji najmlađih. Upravo iz želje da djeci približi ljubav prema plivanju, sportu i zajedništvu nastala je slikovnica 'Zaplivajmo zajedno', predstavljena u Zagrebu u društvu brojnih poznatih imena
Ovom je slikovnicom želio približiti svijet plivanja djeci na zabavan i edukativan način, naglašavajući kako sport može biti važan dio zdravog i sretnog odrastanja.
Okupljeni su podržali projekt koji spaja edukaciju, sport i književnost, a posebno je istaknuta važnost stvaranja sadržaja koji inspirira najmlađe na aktivan život.
Uz autora, slikovnicu su predstavili Dina Levačić, Dubravko Šimenc te Emica Calogjera Rogić, dok je razgovor moderirao Stjepan Balog. Sudionici su istaknuli važnost poticanja djece na bavljenje sportom od najranije dobi, ali i vrijednosti koje sport prenosi – upornost, prijateljstvo i timski duh.
Druženje je proteklo u toplom i opuštenom ozračju, uz razgovor o sportu, odrastanju i važnosti kvalitetnog sadržaja za djecu, a brojni gosti iskoristili su priliku za fotografiranje i druženje s autorom i sudionicima predstavljanja.
