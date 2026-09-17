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BROJNI NOVITETI

FOTO Gradski bazeni u Osijeku imaju novo ruho: Evo na što je potrošeno 6 milijuna eura

Osječki Gradski bazeni ponovno su otvorili vrata nakon velike obnove vrijedne oko šest milijuna eura. Posjetitelje očekuje osvježen kompleks s brojnim novitetima, a neke od njih posebno će privući pažnju
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Osijek: Ivan Radić otvorio je Gradske bazene nakon njihove prve temeljite obnove od izgradnje
Gradski bazeni u Osijeku ponovno su otvoreni nakon velike obnove, a cijeli kompleks dobio je potpuno novo ruho. Uređeni su bazeni, pločice, krovna konstrukcija i brojni drugi dijelovi objekta. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Gradski bazeni u Osijeku ponovno su otvoreni nakon velike obnove, a cijeli kompleks dobio je potpuno novo ruho. Uređeni su bazeni, pločice, krovna konstrukcija i brojni drugi dijelovi objekta. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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