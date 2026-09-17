FOTO Gradski bazeni u Osijeku imaju novo ruho: Evo na što je potrošeno 6 milijuna eura

Osječki Gradski bazeni ponovno su otvorili vrata nakon velike obnove vrijedne oko šest milijuna eura. Posjetitelje očekuje osvježen kompleks s brojnim novitetima, a neke od njih posebno će privući pažnju
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Gradski bazeni u Osijeku ponovno su otvoreni nakon velike obnove, a cijeli kompleks dobio je potpuno novo ruho. Uređeni su bazeni, pločice, krovna konstrukcija i brojni drugi dijelovi objekta.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Gradski bazeni u Osijeku ponovno su otvoreni nakon velike obnove, a cijeli kompleks dobio je potpuno novo ruho. Uređeni su bazeni, pločice, krovna konstrukcija i brojni drugi dijelovi objekta. |
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Gradski bazeni u Osijeku ponovno su otvoreni nakon velike obnove, a cijeli kompleks dobio je potpuno novo ruho. Uređeni su bazeni, pločice, krovna konstrukcija i brojni drugi dijelovi objekta.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Posjetitelje sada čekaju i nove saune, prostori za odmor te sadržaji namijenjeni regeneraciji. Među novitetima su hladna kupka i dodatni prostori za rekreaciju.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Posebnu pažnju privlači tobogan kroz koji prolazi efektan svjetlosni show. Moderni detalji kompleksu daju potpuno drugačiji izgled i dodatnu zabavu za posjetitelje.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
U obnovu Gradskih bazena uloženo je oko šest milijuna eura, a građanima su ponovno dostupni od 9 do 22 sata. Sljedeći veliki projekt trebao bi biti izgradnja zatvorenog olimpijskog bazena.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL