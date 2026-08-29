FOTO Hayley zbog svog izgleda 'mlati' milijune, a živi skromno: 'Ne patim na luksuz'

Hayley Davies je australska kreatorica internetskog sadržaja koja postiže velik uspjeh zahvaljujući predanom radu i profesionalnom pristupu. Iako zarađuje puno njezin posao zahtijeva puno truda i dugih sati te odbacuje stereotipe o 'lakoj zaradi'
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Hayley Davies rođena je 27. siječnja 1999. godine u Australiji i odrasla je kao ambiciozna mlada žena koja je vrlo rano počela raditi. Prvi poslovi uključivali su dostavu novina i rad u kafićima, a već sa 15 godina upravljala je restoranom i barom, što joj je dalo snažne radne navike još u tinejdžerskoj dobi. Kasnije je studirala razvoj softvera te radila u IT sektoru, paralelno s radom u noćnim klubovima kao plesačica. Njezin rani profesionalni put pokazuje da je rad i radna etika oduvijek bili dio njezina identiteta.
| Foto: Instagram/itshayleydavies
Hayley Davies rođena je 27. siječnja 1999. godine u Australiji i odrasla je kao ambiciozna mlada žena koja je vrlo rano počela raditi. Prvi poslovi uključivali su dostavu novina i rad u kafićima, a već sa 15 godina upravljala je restoranom i barom, što joj je dalo snažne radne navike još u tinejdžerskoj dobi. Kasnije je studirala razvoj softvera te radila u IT sektoru, paralelno s radom u noćnim klubovima kao plesačica. Njezin rani profesionalni put pokazuje da je rad i radna etika oduvijek bili dio njezina identiteta. |
Foto: Instagram/itshayleydavies
Hayley Davies rođena je 27. siječnja 1999. godine u Australiji i odrasla je kao ambiciozna mlada žena koja je vrlo rano počela raditi. Prvi poslovi uključivali su dostavu novina i rad u kafićima, a već sa 15 godina upravljala je restoranom i barom, što joj je dalo snažne radne navike još u tinejdžerskoj dobi. Kasnije je studirala razvoj softvera te radila u IT sektoru, paralelno s radom u noćnim klubovima kao plesačica. Njezin rani profesionalni put pokazuje da je rad i radna etika oduvijek bili dio njezina identiteta.
| Foto: Instagram/itshayleydavies
Hayley se 2022. odlučila potpuno posvetiti kreiranju internetskog sadržaja. Na svom profilu ima tisuće objavljenih fotografija i videozapisa, a prema podacima fan‑stranica, njezin sadržaj je vrlo bogat te redovito ažuriran. Osim onoga što se vidi javno, aktivno koristi društvene mreže kako bi se povezala s publikom i izgradila svoju marku.
| Foto: Instagram/itshayleydavies
Unatoč stereotipima o „lakoj zaradi“, Hayley naglašava da posao kreatorice zahtijeva ogroman trud i rad, često duže od tradicionalnih 9‑do‑5 poslova. Kaže da radi i po 50 ili više sati tjedno uključujući snimanje, uređivanje, marketing i komunikaciju s pratiteljima, što ju čini gotovo stalno zauzetom. Ona smatra da uspjeh u ovoj industriji zahtijeva istinsku predanost, strateško planiranje i organizaciju, baš kao i vođenje vlastitog malog poduzeća.
| Foto: Instagram/itshayleydavies
Prema procjenama industrijskih profila, Hayley zarađuje znatno više nego u svojim prethodnim poslovima, često čak deset puta više u samo jednom tjednu nego u prosječnom poslu koji je prije imala. Usprkos tome, priznaje da je morala naučiti pametno upravljati svojim novcem — na početku je, kad je zarada rasla, znala previše trošiti, ali brzo je ispravila te navike. Želi dugoročno financijski planirati, uključujući ulaganja i moguće buduće kupnje nekretnina.
| Foto: Instagram/itshayleydavies
Iako zarađuje visoke iznose, Hayley tvrdi da ne vodi osobito luksuzan život i da nije materijalistička osoba. Redovito se bavi fitnessom, meditacijom i drugim oblicima brige o sebi kako bi održala ravnotežu u životu. Nije sklona pretjeranom trošenju, iako je sebi povremeno priuštila nekoliko luksuznih predmeta poput skupljeg sata. Njezina poruka prati ideju da uspjeh ne mora nužno biti povezan s kičem ili pretjeranim životnim stilom, već s unutarnjom disciplinom.
| Foto: Instagram/itshayleydavies
Hayley često ističe da je suočena s kritikom i stereotipima o svom izboru karijere, uključujući i mišljenja da je njezin posao „lak“ ili manje vrijedan od tradicionalnih zanimanja. Ona to odbacuje i ističe da ozbiljno shvaća svoj posao, s profesionalnim pristupom marketingu, vođenju sadržaja i financijama. Njezine izjave potiču širu raspravu o tome kako društvo vrednuje različite vrste rada — posebno one u digitalnoj ekonomiji te koliko je važno prepoznati trud koji stoji iza uspjeha svake kreatorice ili kreatora.
| Foto: Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies
Foto Instagram/itshayleydavies