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FOTO Hayley zbog svog izgleda 'mlati' milijune, a živi skromno: 'Ne patim na luksuz'

Hayley Davies je australska kreatorica internetskog sadržaja koja postiže velik uspjeh zahvaljujući predanom radu i profesionalnom pristupu. Iako zarađuje puno njezin posao zahtijeva puno truda i dugih sati te odbacuje stereotipe o 'lakoj zaradi'
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FOTO Hayley zbog svog izgleda 'mlati' milijune, a živi skromno: 'Ne patim na luksuz'
Hayley Davies rođena je 27. siječnja 1999. godine u Australiji i odrasla je kao ambiciozna mlada žena koja je vrlo rano počela raditi. Prvi poslovi uključivali su dostavu novina i rad u kafićima, a već sa 15 godina upravljala je restoranom i barom, što joj je dalo snažne radne navike još u tinejdžerskoj dobi. Kasnije je studirala razvoj softvera te radila u IT sektoru, paralelno s radom u noćnim klubovima kao plesačica. Njezin rani profesionalni put pokazuje da je rad i radna etika oduvijek bili dio njezina identiteta. | Foto: Instagram/itshayleydavies
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Hayley Davies rođena je 27. siječnja 1999. godine u Australiji i odrasla je kao ambiciozna mlada žena koja je vrlo rano počela raditi. Prvi poslovi uključivali su dostavu novina i rad u kafićima, a već sa 15 godina upravljala je restoranom i barom, što joj je dalo snažne radne navike još u tinejdžerskoj dobi. Kasnije je studirala razvoj softvera te radila u IT sektoru, paralelno s radom u noćnim klubovima kao plesačica. Njezin rani profesionalni put pokazuje da je rad i radna etika oduvijek bili dio njezina identiteta. | Foto: Instagram/itshayleydavies
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