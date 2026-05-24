FOTO Hibridno voće osvaja svijet: Znate li da postoji grožđe s okusom šećerne vune?

Hibridno voće možda zvuči kao nešto što je ispalo iz znanstvene fantastike, no riječ je o provjerenim i prirodnim metodama uzgoja. Za razliku od genetski modificiranog voća, ove vrste nastaju tradicionalnim križanjem biljaka, procesom koji se prirodno događa u voćnjacima i na poljima
Odabirom biljaka s najboljim karakteristikama, uzgajivači i hortikulturisti stvaraju nove sorte s boljim okusom, teksturom i otpornošću. U nastavku provjerite koje su to hibridne sorte voća za koje vjerojatno niste znali da postoje.
1. Nectaplum - Nectaplum je jedno od najslađih hibridnih voća koje postoji. Razvila ga je kalifornijska tvrtka Zaiger Genetics. Voće je nastalo prirodnim križanjem nektarine i šljive. Poznato je po glatkoj kori, sočnosti i intenzivno slatkom okusu.
2. Limequat - Limequat kombinira kiselkasti okus limete s jestivom korom kumkvata. Prvi ga je početkom 20. stoljeća na Floridi razvio botaničar i stručnjak za citruse Walter T. Swingle. Bogati su vitaminom C, a dobar su izvor kalija, antioksidansa i vlakana. Među najvećim proizvođačima limequata su SAD, Španjolska, Izrael, Japan i Meksiko.
3. Rangpur - Rangpur, poznat i kao rangpur limeta, prirodni je hibrid limuna i mandarine. Vjeruje se da potječe iz regije Rangpur u Bangladešu. Veličinom podsjeća na malu mandarinu, ali ima izraženo kiseo okus nalik limeti. Zbog toga se često koristi kao zamjena za limun ili limetu u pićima, marinadama i umacima.
4. Cotton Candy grožđe - Ovu neobičnu sortu stvorili su David Cain i njegov tim hortikulturista i znanstvenika u Bakersfieldu u Kaliforniji. Grožđe je križano s divljim sortama kako bi se poboljšali okus, trajnost i tekstura. Cotton Candy grožđe slađe je od prirodnih sorti zbog većeg udjela prirodnih šećera, a poznato je po okusu koji podsjeća na šećernu vunu.
5. Orangelo - Orangelo je hibrid naranče i grejpa. Potječe iz planinskih područja Portorika i vjerojatno je nastao prirodnim oprašivanjem. Veći je od naranče, ali manji od grejpa. Ima slatko-kiselkast okus i vrlo sočno meso.
6. Mini kivi - Mini kiviji mali su rođaci klasičnog kivija, veličine grožđa. Nemaju dlačice na kori i imaju slađi te aromatičniji okus. Potječu iz Kine, Japana, Koreje i Sibira. Tijekom 1970-ih i 1980-ih selektivno su uzgajani na Novom Zelandu, u SAD-u i Rusiji kako bi se poboljšala veličina, okus, trajnost i otpornost na hladnoću.
7. Tayberry - Nazvan po najdužoj škotskoj rijeci Tay, tayberry je križanac kupine i crvene maline. Idealan je za džemove i marmelade zbog svog sočnog i osvježavajućeg okusa. Najbolje uspijeva u umjereno hladnim područjima poput onih gdje rastu maline i kupine. Uzgaja se u Škotskoj, Walesu, Engleskoj, SAD-u, Australiji i na Novom Zelandu.
8. Pineberry - Unatoč egzotičnom izgledu, pineberry je zapravo bijela jagoda s crvenim sjemenkama. Ima izražen okus koji podsjeća na ananas. Bijele jagode uzgajali su starosjedioci Južne Amerike, dok je današnja verzija nastala u Nizozemskoj početkom 2000-ih križanjem bijelih i crvenih jagoda.
9. Jostaberry - Ova neobična bobica nastala je križanjem crnog ribiza, sjevernoameričkog ogrozda i europskog ogrozda. Prvi su je razvili njemački botaničari početkom 20. stoljeća, no dostupna je postala tek 1970-ih. Veća je od crnog ribiza, a manja od ogrozda. Dok je mlada, dominira okus ogrozda, a sazrijevanjem se sve više osjete note crnog ribiza.
10. Ugli voće - Ugli voće, poznato i kao jamajčanski tangelo, prirodni je hibrid mandarine ili naranče i grejpa. Prvi put pronađeno je u divljini na Jamajci 1917. godine. Manje je gorko od grejpa i ima blagu kiselost. Bogato je vitaminima A i C, vlaknima, kalijem i antioksidansima.
11. Blood lime - Blood lime je hibridni citrus nastao križanjem crvene finger limete i Ellendale mandarine. Razvio ga je australski CSIRO početkom 2000-ih. Karakterizira ga kiselkast okus, crvenkasta kora i ružičasto-crveno meso. Smatra se nutritivno bogatim voćem s jedinstvenim fitokemikalijama.
12. Mandarinquat - Ovaj citrusni hibrid nastao je križanjem mandarine i kumkvata. Prvi ga je predstavio dr. Eugene May iz američkog Ministarstva poljoprivrede 1932. godine. Mandarinquat ima slatko-kiselkast okus, a zbog male veličine omiljen je među ljubiteljima citrusa.
13. Peacherine - Peacherine je kombinacija breskve i nektarine. Izgledom podsjeća na glatku crveno-žutu voćku koja objedinjuje osobine oba voća. Ima sladak i aromatičan okus, dok je meso sočno i čvrsto. Sadrži mnoge iste hranjive tvari kao breskve i nektarine.
14. Plumcot - Plumcot je prirodni hibrid šljive i marelice. Ipak, američki hortikulturist Luther Burbank u 19. stoljeću razvio je posebne sorte selektivnim uzgojem. Danas postoje brojne varijante različitih boja kore i mesa. Bogati su vitaminima A i C, vlaknima, kalijem i kalcijem.
