FOTO Horori iz kuhinje: Kuhari amateri podijelili svoje debakle

Portal BoredPanda je prikupio zabavnu galeriju fotografija najgorih pokušaja kuhanja iz cijelog svijeta. Ovi kuhari amateri sigurno neće tako skoro dobiti Michelinove zvjezdice za svoje radove
Ljudi iz cijelog svijeta podijelili su fotografije svojih kulinarskih poraza koji su u nekim situacijama nalikovali užasnim scenama iz filmova strave, a bilo je i onih koji su djelovali kao da potječu iz komedije
Netko je zaboravio žlicu u biskvitu, pa se i ona ispekla. Ups...
Ne zna se koja je točno namirnica u loncu, no fotografija govori sama za sebe. Bilo je zabavno poslije očistiti taj nered.
S druge strane, ako ne pazite na tijesto koje ste preko noći ostavili da se diže u hladnjaku, mogli biste se iznenaditi ujutro kao i čitatelj iz Njemačke koji je podijelio ovu fotografiju.
Također je poželjno čitati upute u receptima i prilagoditi temperaturu pećnice, jer biste kao i ovaj Koreanac, na tanjur mogli dobiti batat koji još gori.
Čitateljica iz Kalifornije pokušala je napraviti kolačiće inspirirane mačkama, a ispalo je nešto sasvim drugo.
Čitatelj iz SAD-a dodao je galeriji fotografiju kuhinje nakon sestrina pokušaja pečenja krumpira. Bilo je jeftinije kupiti gotovu hranu.
S druge strane, netko je pokušao ispeći puricu u pećnici što je rezultiralo pougljenjenim ostacima. Fotografiju je podijelio muškarac iz SAD-a navodeći kako je njegova sestra puricu predugo ostavila u pećnici.
Australac Micah podijelio je fotografiju svojih palačinki s borovnicama koje su trebale biti dobra ideja, no rezultat ga je šokirao i uplašio.
Također, peciva u obliku bubamare trebala su biti pravi hit, no rezultat nije ni nalik predlošku.
Amaterski kuhar iz Japana mislio je da je dobra ideja u žele injekcijom uštrcati kremu, no posljedice su bile katastrofalne.
A ukoliko ne pazite na vrijeme i jačinu vatre prilikom pečenja kukuruza na grillu, onda će pougljeniti baš kao što je to bio slučaj u Ohiu.
Čitatelj iz SAD-a objavio je fotografiju kuhinjske katastrofe koje uključuje lijevano tijesto nastalu samo pet minuta prije zatvaranja restorana.
Tata u Litvi pokušao je u kuhinji napraviti vino, a sve je rezultiralo napornim čišćenjem i scenom koja nalikuje krvavom pokolju.
Ova torta je trebala nalikovati na ježa, ali podsjeća na scenu iz horor filma.
Muškarac iz Velike Britanije nasmijao je čitatelje objavom fotografije koje prikazuje njegov pokušaj kuhanja jaja.
Ako ne pripazite koliko kuhate jaja, ona bi mogla eksplodirati. Dokazuje to i ova fotografija nesretnika koji je zaboravio na uključeni štednjak.
