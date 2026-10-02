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FOTO Hrvatska je u top 20! Evo koja je najljepša građevina u svakoj državi Europe

Europa je dom nekih od najimpresivnijih arhitektonskih ostvarenja na svijetu, od stoljetnih dvoraca i raskošnih palača do modernih zdanja koja su postala simboli svojih gradova. LoveEXPLORING izdvojio je i rangirao najljepšu građevinu iz 40 europskih zemalja. Na popisu su se našle povijesne utvrde, crkve, palače, ali i suvremena arhitektonska čuda. Rusija, Bjelorusija i Ukrajina nisu uključene u izbor zbog rata u Ukrajini
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FOTO Hrvatska je u top 20! Evo koja je najljepša građevina u svakoj državi Europe
U nastavku pogledajte koje su građevine zauzele mjesta od 40. do prvog. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte koje su građevine zauzele mjesta od 40. do prvog. | Foto: 123RF
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