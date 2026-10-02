FOTO Hrvatska je u top 20! Evo koja je najljepša građevina u svakoj državi Europe

Europa je dom nekih od najimpresivnijih arhitektonskih ostvarenja na svijetu, od stoljetnih dvoraca i raskošnih palača do modernih zdanja koja su postala simboli svojih gradova. LoveEXPLORING izdvojio je i rangirao najljepšu građevinu iz 40 europskih zemalja. Na popisu su se našle povijesne utvrde, crkve, palače, ali i suvremena arhitektonska čuda. Rusija, Bjelorusija i Ukrajina nisu uključene u izbor zbog rata u Ukrajini
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U nastavku pogledajte koje su građevine zauzele mjesta od 40. do prvog.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje su građevine zauzele mjesta od 40. do prvog. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje su građevine zauzele mjesta od 40. do prvog.
| Foto: 123RF
40. SVEUČILIŠTE U TARTUU, ESTONIJA. Glavna zgrada Sveučilišta u Tartuu jedan je od najpoznatijih primjera klasicističke arhitekture u Estoniji. Projektirao ju je Johann Wilhelm Krause, a građena je između 1804. i 1809. godine.
| Foto: 123RF
39. TVRĐAVA SUOMENLINNA, FINSKA. Morska tvrđava smještena na skupini otoka kod Helsinkija izgrađena je u 18. stoljeću kako bi Švedska zaštitila područje od ruskog širenja. Danas je poznata po masivnim zidinama, tunelima, parkovima i pogledu na more.
| Foto: 123RF
38. CALDEA SPA, ANDORA. Najveći kompleks termalnih toplica u južnoj Europi otvoren je 1994. godine. Prepoznatljiv je po neobičnoj modernoj arhitekturi, a unutra se nalaze termalni bazeni, saune i različite wellness zone.
| Foto: booking.com
37. VINARIJA CRICOVA, MOLDAVIJA. Jedna od najpoznatijih moldavskih vinarija krije oko 120 kilometara podzemnih tunela. U njezinim podrumima čuva se gotovo 1,3 milijuna boca vina.
| Foto: 123RF
36. DVORAC BERAT, ALBANIJA. Temelji ove utvrde iznad rijeke Osum stari su više od 2300 godina. Unutar zidina nalaze se bizantske crkve i tradicionalne kamene kuće, a s utvrde se pruža pogled na grad i okolne planine.
| Foto: Booking.com
35. LJUBLJANSKI GRAD, SLOVENIJA. Jedna od glavnih znamenitosti Ljubljane nudi panoramski pogled na slovensku prijestolnicu. U kompleksu se nalaze muzejske izložbe, kapela sv. Jurja, stari zatvor, restorani i drugi sadržaji.
| Foto: 123RF
34. ARKTIČKA KATEDRALA, NORVEŠKA. Crkva Ishavskatedralen u Tromsøu završena je 1965. godine. Njezini betonski paneli presvučeni aluminijem stvaraju prepoznatljivu trokutastu siluetu nadahnutu arktičkim krajolikom.
| Foto: 123RF
33. GEDIMINASOV TORANJ, LITVA. Toranj u Vilniusu ime je dobio po velikom knezu Gediminasu. Danas je u njemu izložba posvećena litavskoj povijesti, a s vrha se pruža pogled na grad.
| Foto: 123RF
32. BRATISLAVSKI DVORAC, SLOVAČKA. Dvorac koji dominira slovačkom prijestolnicom ima povijest koja seže sve do 9. stoljeća. Prepoznatljiv je po četvrtastom obliku i četirima kulama, a s njegovih se terasa vidi Dunav.
| Foto: 123RF
31. AUBERGE DE CASTILLE, MALTA. Zgrada u Valletti prvotno je podignuta u 16. stoljeću za vitezove Reda sv. Ivana, a u 18. stoljeću potpuno je obnovljena u baroknom stilu. Danas je sjedište malteškog premijera.
| Foto: 123RF
30. CRKVA SV. IVANA KANEA, SJEVERNA MAKEDONIJA. Crkva se nalazi na litici iznad Ohridskog jezera i posvećena je Ivanu s Patmosa. Posebno se ističe položajem iznad vode i očuvanim freskama u unutrašnjosti.
| Foto: 123RF
29. MUZEJ MUDAM, LUKSEMBURG. Muzej moderne umjetnosti projektirao je poznati arhitekt I. M. Pei. Smješten je uz staru tvrđavu Fort Thüngen, a njegova zbirka obuhvaća djela brojnih poznatih suvremenih umjetnika.
| Foto: Instagram/mudamlux
28. BAZILIKA SVETOG MARINA, SAN MARINO. Glavna sakralna građevina San Marina čuva relikvije svetog Marina, zaštitnika i utemeljitelja te države. Današnja neoklasicistička bazilika izgrađena je početkom 19. stoljeća.
| Foto: 123RF
27. CASINO DE MONTE-CARLO, MONAKO. Raskošno zdanje projektirao je Charles Garnier, arhitekt pariške Opere. Otvoreno je u 19. stoljeću, a u kompleksu se osim kasina nalaze opera i sjedište baleta Monte-Carla.
| Foto: 123RF
26. HRAM SVETOG SAVE, SRBIJA. Jedna od najvećih pravoslavnih crkava na svijetu nalazi se u Beogradu. Gradnja je počela 1935. godine, a monumentalna kupola uzdiže se oko 70 metara.
| Foto: 123RF
25. GLAVNI KOLODVOR U ANTWERPENU, BELGIJA. Kolodvor otvoren 1905. godine poznat je po kombinaciji neoklasicizma, secesije i drugih arhitektonskih stilova. Posebno se ističu velika kupola, mozaici i bogato ukrašeno pročelje.
| Foto: 123RF
24. DVORAC ROSENBORG, DANSKA. Renesansni dvorac u Kopenhagenu izgrađen je početkom 17. stoljeća kao ljetnikovac kralja Kristijana IV. Danas se ondje čuvaju danski krunski dragulji i kraljevske insignije.
| Foto: 123RF
23. PALAČA RUNDĀLE, LATVIJA. Raskošna barokna palača sagrađena je u 18. stoljeću za vojvode od Kurlandije. Danas djeluje kao muzej, a okružena je pomno uređenim vrtovima.
| Foto: 123RF
22. DVORAC VADUZ, LIHTENŠTAJN. Službena rezidencija lihtenštajnskog kneza smještena je oko 120 metara iznad grada Vaduz. Najstariji dijelovi utvrde potječu još iz 12. stoljeća.
| Foto: 123RF
21. HRAM KRISTOVA USKRSNUĆA, CRNA GORA. Monumentalna crkva u Podgorici građena je od 1993. do 2013. godine, a spaja romaničke, bizantske i talijanske arhitektonske utjecaje. Unutrašnjost je prekrivena šarenim muralima i zlatnim detaljima.
| Foto: 123RF
20. MANASTIR RILA, BUGARSKA. Jedan od simbola Bugarske osnovan je u 10. stoljeću i smješten među planinama Rile. Poznat je po živopisnim freskama, drvenim rezbarijama i crkvi s pet kupola.
| Foto: 123RF
19. DIOKLECIJANOVA PALAČA, HRVATSKA. Splitska palača izgrađena je početkom 4. stoljeća kao rezidencija rimskog cara Dioklecijana. U gradnju su ugrađeni mramor iz Italije i Grčke te egipatske sfinge, a drevni kompleks danas je sastavni dio živog gradskog središta prepunog trgovina, kafića i kulturnih sadržaja.
| Foto: Davor Puklavec/Pixell, Privatna arhiva
18. PLAVE KUPOLE SANTORINIJA, GRČKA. Iako nije riječ o samo jednoj građevini, prepoznatljive plave kupole crkava u Oiji postale su jedan od najvećih simbola grčkog otoka. Posebno se ističu nasuprot bijelim kućama i plavom Egejskom moru.
| Foto: 123RF
17. TORANJ BELÉM, PORTUGAL. Utvrda na obali rijeke Tejo u Lisabonu sagrađena je početkom 16. stoljeća. Brojne kamene rezbarije podsjećaju na portugalsko doba velikih geografskih otkrića.
| Foto: 123RF
16. GRADSKA VIJEĆNICA U STOCKHOLMU, ŠVEDSKA. Vijećnica uz jezero Mälaren dovršena je 1923. godine. Poznata je po tornju sa zlatnom krunom, mozaicima i Plavoj dvorani u kojoj se održava Nobelov banket.
| Foto: 123RF
15. DVORAC BRAN, RUMUNJSKA. Gotička utvrda iz 14. stoljeća turistički se često povezuje s Drakulom. Služila je kao obrambena građevina i kraljevska rezidencija, a danas privlači posjetitelje i pogledom na Karpate.
| Foto: 123RF
14. PALAČA KRASIŃSKI, POLJSKA. Barokna palača u Varšavi izgrađena je u 17. stoljeću za obitelj Krasiński. Tijekom povijesti bila je plemićka rezidencija i sjedište državnih institucija, a okružena je uređenim vrtovima.
| Foto: 123RF
13. EDINBURŠKI DVORAC, UJEDINJENO KRALJEVSTVO. Povijesna utvrda dominira panoramom škotske prijestolnice. Nekada je bila kraljevska rezidencija i vojno uporište, a danas u njoj posjetitelji mogu vidjeti najstarije britanske krunske dragulje.
| Foto: 123RF
12. PLEŠUĆA KUĆA, ČEŠKA. Jedna od najneobičnijih zgrada Praga završena je 1996. godine prema projektu Franka Gehryja i Vlade Milunića. Zbog oblika koji podsjeća na plesni par poznata je i pod nadimkom Fred i Ginger.
| Foto: 123RF
11. ALHAMBRA, ŠPANJOLSKA. Jedan od najbolje očuvanih islamskih spomenika Europe nalazi se u Granadi. Zidovi kompleksa ukrašeni su bojama, arapskim natpisima, pločicama i rezbarenim drvenim elementima.
| Foto: 123RF
10. KRALJEVSKA PALAČA U AMSTERDAMU, NIZOZEMSKA. Monumentalna građevina iz 17. stoljeća izvorno je bila gradska vijećnica, a kasnije je pretvorena u kraljevsku palaču. Odlikuju je neoklasicističko pročelje, skulpture i raskošno uređene prostorije.
| Foto: 123RF
9. HARPA, ISLAND. Koncertna i konferencijska dvorana u Reykjavíku otvorena je 2011. godine i osvojila je niz arhitektonskih nagrada. Posebno je prepoznatljiva po staklenoj fasadi koju je osmislio umjetnik Olafur Eliasson.
| Foto: 123RF
8. OPATIJA MONT-SAINT-MICHEL, FRANCUSKA. Benediktinska opatija nalazi se na malom plimnom otoku uz obalu Normandije. Kombinira romaničke i gotičke elemente te je jedna od najposjećenijih francuskih kulturnih znamenitosti.
| Foto: 123RF
7. AVAZ TWIST TOWER, BOSNA I HERCEGOVINA. Neboder u Sarajevu visok je 142 metra i ima 40 katova. Prepoznatljiv je po zakrivljenoj staklenoj fasadi, a na 36. katu nalazi se vidikovac s panoramskim pogledom na Sarajevo.
| Foto: 123RF
6. WÜRZBURŠKA REZIDENCIJA, NJEMAČKA. Raskošni kompleks palače i vrtova sagrađen je za kneževe-biskupe Würzburga. Ima više od 300 prostorija, a jedno od glavnih obilježja veličanstveno je stubište s freskama Giambattiste Tiepola.
| Foto: 123RF
5. FONTANA DI TREVI, ITALIJA. Jedna od najpoznatijih fontana svijeta smještena je u središtu Rima. Monumentalno zdanje iz 18. stoljeća prikazuje boga Oceana na kočiji koju vuku morski konji.
| Foto: 123RF
4. OPATIJA KYLEMORE, IRSKA. Zdanje na zapadu Irske izgrađeno je krajem 19. stoljeća, a od 1920. godine dom je benediktinki. Okružuju ga jezera, planine i veliki viktorijanski vrt.
| Foto: 123RF
3. DVORAC CHILLON, ŠVICARSKA. Srednjovjekovni dvorac na obali Ženevskog jezera ima povijest koja seže najmanje do 12. stoljeća. Njegove kule, obrambene zidine i dvorišta nadopunjuje pogled prema Alpama.
| Foto: 123RF
2. PALAČA BELVEDERE, AUSTRIJA. Bečki kompleks izgrađen je u 18. stoljeću kao ljetna rezidencija princa Eugena Savojskog. Gornji i Donji Belvedere povezani su raskošnim vrtovima, a u palači se danas čuvaju i djela Gustava Klimta.
| Foto: 123RF
1. ZGRADA MAĐARSKOG PARLAMENTA, MAĐARSKA. Prvo mjesto zauzela je monumentalna neogotička građevina na obali Dunava u Budimpešti. Otvorena je 1902. godine, ima gotovo 700 prostorija, a posebno se ističe velikom kupolom, freskama, vitrajima i raskošnim stubištima.
| Foto: 123RF