FOTO Ideje za putovanja: Ovo su najljepša mjesta u Europi, a na listi je i naš prirodni biser

Crna Gora: Gospa od Škrpjela. Pružajući veličanstvene poglede na obližnji Perast i prekrasni Bokokotorski zaljev, mali umjetni otok Gospa od Škrpjela jedno je od najposebnijih mjesta u regiji. Prema legendi, nastao je tijekom stoljeća tako što su pomorci nakon svakog uspješnog putovanja bacali kamenje na isto mjesto u moru, nakon što su ondje pronašli ikonu Madone i Djeteta nakon brodoloma. Tako je postupno nastao otok, a na njemu je 1630. godine izgrađena mala kamena crkva (na slici).