FOTO Ideje za putovanja: Ovo su najljepša mjesta u Europi, a na listi je i naš prirodni biser

Od zadivljujućih gradića i gradova do impresivnih nacionalnih parkova i drevnih spomenika, Europa je blagoslovljena nekim uistinu prekrasnim mjestima za posjetiti. Stručnjaci sa stranice LoveExploring, specijalizirane za putovanja, odabrali su najljepše destinacije u europskim zemljama koje možete dodati na svoj popis 'mjesta koja morate posjetiti'
Albanija: Ksamil.
Ksamilove bijele pješčane plaže i kristalno čisto tirkizno more među najljepšima su u Europi, a ipak ovo malo selo na albanskoj rivijeri i dalje ostaje svojevrsni skriveni dragulj. Okruženo zadivljujućim planinskim krajolikom i s prekrasnim pogledom na Jonsko more, idealna je baza za istraživanje cijele regije. Plaža također ima četiri nenaseljena, drvećem obrasla otočića u blizini, koji su lako dostupni brodom i nude osamljenije utočište za one koji žele pobjeći od svega.
| Foto: 123RF
Andora: crkva Santa Coloma.
Planinski krajolik Andore savršena je kulisa za drevnu, slikovitu crkvu Santa Coloma. Izgrađena između 8. i 9. stoljeća (dok je toranj dodan nešto kasnije), ova predromanička dragocjenost jedina je takve vrste u Andori. Posvećena Columbi iz Sens-a, zaštitnici zemlje, crkva sadrži ostatke fresaka iz 12. stoljeća koje je izradio „Majstor Santa Colome”. Malo originala je sačuvano, ali posjetitelji danas mogu vidjeti točne rekonstrukcije projicirane na zidove.
| Foto: 123RF
Austrija: Hallstatt.
Okružen visokim alpskim brdima, mali jezerski gradić Hallstatt, dom svega oko 800 ljudi, jednostavno je zadivljujuć. U centru se nalaze prekrasne bavarske građevine oko popločanog trga, a šetnja do Seestraße (Ulice uz jezero) nudi spektakularne poglede na jezero i planine. Ljepota mjesta privlači mnoštvo turista, a dodatnu popularnost duguje i snimanju korejske serije, kao i kopiji sela u Kini.
| Foto: 123RF
Belgija: Durbuy.
Iako tvrdnja da je „najmanji grad na svijetu” pomalo pretjerana, nema sumnje da je malo selo Durbuy jedno od najšarmantnijih mjesta u Belgiji. Smješteno na obali rijeke Ourthe, okruženo brežuljcima i šumama Ardena, njegove kamene uličice i kuće sa škriljastim krovovima ispunjene su buticima, kafićima i restoranima (uključujući Michelinov Le Grand Verre). Idealna je baza za istraživanje okolnih regija.
| Foto: 123RF
Bosna i Hercegovina: slapovi Kravica.
Slapovi Kravica jedno su od najljepših prirodnih mjesta u Hercegovini. Rijeka Trebižat ovdje se obrušava u 20 slapova visokih oko 25 metara u smaragdni bazen. Njihova mala, ali impresivna veličina čini ih lako dostupnima i omiljenim mjestom za piknike i kupanje ljeti.
| Foto: 123RF
Bugarska: Rilski manastir.
Planinski lanac Rila pruža impresivnu kulisu jednom od najvažnijih kulturnih i povijesnih spomenika Bugarske. Samostan Rila, osnovan u 10. stoljeću i obnovljen u 19. stoljeću, primjer je bugarske renesansne arhitekture, poznat po freskama i vjerskim ikonama te statusu UNESCO-ve svjetske baštine.
| Foto: 123RF
Hrvatska: Nacionalni park Plitvička jezera.
Najstariji i najveći nacionalni park u Hrvatskoj poznat je po tirkiznim jezerima, slapovima i šumama. Sustav jezera nastaje prirodnim procesima stvaranja sedrenih barijera, a cijelo područje je pod UNESCO zaštitom.
| Foto: 123RF
Češka: Český Krumlov.
Ovaj bajkoviti grad s uskim popločanim ulicama i dvorcem koji dominira nad rijekom Vltavom jedno je od najljepših mjesta u srednjoj Europi i UNESCO-va svjetska baština.
| Foto: 123RF
Danska: otok Bornholm.
Poznat kao „sunčani otok Danske”, Bornholm nudi pješčane plaže, ribarska sela i dramatične stijene. Poznat je i po dimljenoj haringi i tradiciji keramike.
| Foto: 123RF
Estonija: Tallinn.
Jedan od najbolje očuvanih srednjovjekovnih gradova sjeverne Europe, Tallinn očarava starim ulicama, trgovima i tornjevima, ali i modernom gastronomijom i kulturnom scenom.
| Foto: 123RF
Finska: Savonlinna.
Smješten u srcu finske regije Saimaa Lakeland, golemog unutarnjeg arhipelaga koji se sastoji od tisuća malih jezera i otoka, Savonlinna nudi savršen spoj povijesti i zapanjujuće prirodne ljepote. Dvorac Olavinlinna iz 15. stoljeća (na slici) i obližnji stari grad s drvenim kućama i popločanim ulicama idealni su za lagano istraživanje. Okolna regija s labirintom plovnih puteva i otoka nudi beskrajne mogućnosti za biciklizam, planinarenje, kajakarenje, a zimi i skijaško trčanje.
| Foto: 123RF
Francuska: Mont Saint-Michel.
Smješten u čarobnom zaljevu između Bretanje i Normandije, stjenoviti otok Mont Saint-Michel uistinu je magično mjesto. Na njemu se nalazi malo srednjovjekovno selo čija strma glavna ulica vodi do spektakularne benediktinske opatije Mont Saint-Michel iz 708. godine. Ljeti se nude noćne ture, a svjetla i glazba stvaraju posebno dojmljivu atmosferu. Zaljev je poznat po jednoj od najvećih razlika plime i oseke na svijetu, što stvara stalno promjenjiv krajolik.
| Foto: 123RF
Njemačka: Dolina Srednjeg Rajne.
Jedna od najvažnijih europskih rijeka, Rajna, ima brojne spektakularne prizore, ali 40 milja između Koblenza i Rüdesheima, poznato kao Gornja dolina Srednje Rajne, nešto je posebno. Vinogradi, dvorci na brdima, klanci i povijesni gradići stvaraju jedan od najprepoznatljivijih krajolika u Njemačkoj, koji je inspirirao brojne umjetnike i pisce. Pod zaštitom UNESCO-a od 2002. godine, područje i dalje zadržava svoj bajkoviti karakter.
| Foto: 123RF
Grčka: Meteora.
Teško je povjerovati da mjesto poput Meteore uopće postoji. Samostani izgrađeni na vrhovima gotovo nepristupačnih stijena u sjeverozapadnoj Grčkoj nastajali su između 11. i 16. stoljeća. Od 24 izvorna samostana, danas ih je šest aktivno i otvoreno posjetiteljima. Do njih se dolazi strmim stazama i stepenicama uklesanim u stijenu, a pogled s vrha je nezaboravan.
| Foto: 123RF
Mađarska: opatija Tihany.
Smještena uz jezero Balaton, najveće slatkovodno jezero u srednjoj Europi, opatija Tihany pruža mirno utočište usred živahnih turističkih zona. Crkva s dva tornja iz 1754. godine ima bogat barokni interijer, a okolni brežuljci nude prekrasne poglede na jezero.
| Foto: 123RF
Island: Nacionalni park Vatnajökull.
Vatnajökull je najveći ledenjak u Europi, koji zauzima oko 8% Islanda. Nacionalni park obuhvaća ledene formacije, kanjone, planine i vodopade, a posebne atrakcije uključuju ledenjačku lagunu Jökulsárlón i plave ledene špilje Breiðamerkurjökulla.
| Foto: 123RF
Irska: litice Mohera.
Litice Mohera u okrugu Clare protežu se 14 kilometara i uzdižu do visine od 214 metara. Nude spektakularan pogled na Atlantski ocean, a s O’Brienova tornja moguće je vidjeti Aranske otoke i zaljev Galway. Područje je dom raznolikoj fauni, uključujući puffine, tuljane i dupine.
| Foto: 123RF
Italija: Val d’Orcia.
Regija Toskane poznata je po jednoj od najljepših krajolika u Italiji. Val d’Orcia ispunjen je vinogradima, maslinicima i srednjovjekovnim gradićima poput Montepulciana, Montalcina i Pienze, koje odišu renesansnim šarmom.
| Foto: 123RF
Latvija: Nacionalni park Gauja.
Jedan od najstarijih i najvećih nacionalnih parkova Latvije, Gauja obuhvaća šume, rijeke, špilje i srednjovjekovne gradove poput Sigulde i Cēsisa. Poznat je po crvenkastim pješčenjačkim stijenama i brojnim pješačkim stazama.
| Foto: 123RF
Lihtenštajn: dvorac Vaduz.
Smješten iznad glavnog grada, dvorac Vaduz dom je kneževske obitelji od 1938. godine. Iako nije otvoren za javnost, pruža spektakularan pogled na Alpe i dolinu.
| Foto: 123RF
Litva: Stari grad Vilnius.
Očaravajuća mješavina gotičkih, klasicističkih, renesansnih i baroknih građevina, povijesno središte Vilniusa jedno je od najvećih sačuvanih srednjovjekovnih starih gradova u sjevernoj Europi. I dalje je stambeno područje, a njegovu ljepotu prati i živahna atmosfera koja pulsira životom i stoljećima povijesti – od impozantnog Katedralnog trga do boemske četvrti (i samoproglašene republike) Užupis. Uspon na brdo Gediminas nudi panoramski pogled na cijeli grad, od drevnih krovova starog grada do modernih nebodera Vilniusa.
| Foto: 123RF
Luksemburg: staza Müllerthal.
Poznata kao „Mala Švicarska Luksemburga”, regija Müllerthal obiluje gustim šumama, potocima, impozantnim pješčenjačkim formacijama, špiljama i klancima te raznolikim biljnim i životinjskim svijetom. Najbolji način za istraživanje je pješačenje stazom Müllerthal, dugom oko 70 milja (oko 112 km), koja vodi kroz spektakularne krajolike.
| Foto: 123RF
Malta: Mdina.
Bivši glavni grad Malte, utvrđeni grad Mdina i dalje je jedno od najčarobnijih mjesta u Europi. Poznata kao „Tiho grad”, unutar zidina ne voze automobili, a posjetitelji šetaju uskim, mirnim ulicama i dobro očuvanim srednjovjekovnim građevinama. Danas u gradu živi oko 250 stanovnika, uglavnom potomaka malteškog plemstva.
| Foto: 123RF
Moldova: Orheiul Vechi.
Smješten na spektakularnoj vapnenačkoj stijeni iznad rijeke Răut, Orheiul Vechi jedno je od najimpresivnijih mjesta u Moldovi. Najpoznatiji je po kompleksu špiljskih crkava i samostana uklesanih u stijene između 15. i 18. stoljeća. Na vrhu grebena nalazi se Samostan Rođenja Bogorodice, s panoramskim pogledom na okolni krajolik.
| Foto: 123RF
Monako: Jardin Exotique.
Smješten visoko na litici iznad Monaka, Jardin Exotique nudi predah od užurbanog obalnog života. Otvoren 1933. godine, vrt se prostire na 15 hektara i dom je stotinama kaktusa i sukulenata iz različitih dijelova svijeta. S litice se pruža spektakularan pogled na Sredozemlje, a ispod vrtova nalaze se i podzemne špilje koje se mogu posjetiti.
| Foto: 123RF
Crna Gora: Gospa od Škrpjela.
Pružajući veličanstvene poglede na obližnji Perast i prekrasni Bokokotorski zaljev, mali umjetni otok Gospa od Škrpjela jedno je od najposebnijih mjesta u regiji. Prema legendi, nastao je tijekom stoljeća tako što su pomorci nakon svakog uspješnog putovanja bacali kamenje na isto mjesto u moru, nakon što su ondje pronašli ikonu Madone i Djeteta nakon brodoloma. Tako je postupno nastao otok, a na njemu je 1630. godine izgrađena mala kamena crkva (na slici).
| Foto: 123RF
Nizozemska: Delft.
Poznat kao rodno mjesto Vermeera i dom svjetski poznate plave keramike, Delft se često smatra jednim od najljepših gradova u Nizozemskoj. Njegova povijesna jezgra izgleda kao vremenska kapsula, okružena kanalima i ispunjena kućama sa zabatima koje su se vrlo malo promijenile od zlatnog doba 17. stoljeća. Među znamenitostima ističu se gradska vijećnica na trgu Markt i Oude Kerk s nagnutim tornjem, gdje je pokopan Vermeer.
| Foto: 123RF
Sjeverna Makedonija: kanjon Matka.
Iako se nalazi samo oko 14 kilometara od Skoplja, kanjon Matka jedno je od najboljih mjesta za doživjeti prirodne ljepote Sjeverne Makedonije. Prostire se na oko 5.000 hektara i obuhvaća šume, špilje, izvore i stare crkve i samostane. U njegovom središtu nalazi se umjetno jezero, dugo oko 7 km, koje skriva jednu od najdubljih podvodnih špilja u Europi.
| Foto: 123RF
Norveška: Geirangerfjord.
Geirangerfjord, dug oko 15 km, jedan je od najspektakularnijih fjordova u Norveškoj. Okružen je snježnim planinama i slapovima te se može istraživati brodom, kajakom ili planinarenjem. Posebno dojmljiv pogled pruža se s vidikovca Geiranger Skywalk, gotovo 1,6 km iznad razine mora.
| Foto: 123RF
Poljska: Nacionalni park Tatre.
Dom najviših planina i najdubljih špilja u Poljskoj, Nacionalni park Tatre nudi spoj divlje prirode, jezera i bogate flore i faune. Popularan je za planinarenje, skijanje i penjanje, a žičara iz Kuźnica vodi na vrh Kasprowy Wierch s panoramskim pogledom na cijelo područje.
| Foto: 123RF
Portugal: Porto.
Svojim šarenim kućama, živahnim noćnim životom, raskošnom gastronomijom i svjetski poznatim vinom, Porto je pravi dragulj Iberijskog poluotoka. Smješten na brežuljku iznad ušća rijeke Douro, njegov stari grad ispunjen je slikovitim kućama s cvjetnim balkonima, kafićima i starim crkvama. Vintage tramvaji s drvenim interijerom voze ulicama, a pješaci mogu uživati u spektakularnom pogledu s monumentalnog mosta Dom Luís I, nekoć najdužeg željeznog lučnog mosta na svijetu.
| Foto: 123RF
Rumunjska: dvorac Bran.
Okružen vrhovima planina Bucegi i Piatra Craiului, dvorac Bran u povijesnoj regiji Transilvaniji dramatično dominira krajolikom. Iako ima dugu i bogatu povijest, najviše ga povezuju s legendom o Drakuli. Iako Bram Stoker nikada nije posjetio Rumunjsku, smatra se da je upravo ilustracija dvorca Bran poslužila kao inspiracija za dvorac grofa Drakule.
| Foto: 123RF
San Marino: Palazzo Pubblico.
Veličanstvena neogotička zgrada Palazzo Pubblico gleda na povijesni trg Piazza della Libertà i službeno je sjedište vlade San Marina. Izgrađena je između 1884. i 1894. godine od kamena s Monte Titana, a restaurirana 1996. pod vodstvom arhitektice Gae Aulenti. Fasadu krase simboli Republike i četiri dvorca.
| Foto: 123RF
Srbija: Subotica.
Subotica je poznata po raskošnim secesijskim zgradama u raznim regionalnim stilovima, što šetnju gradom čini pravim vizualnim doživljajem. Sinagoga je jedinstvena u Europi po elementima mađarske secesije, dok Gradski muzej i Ferenc Raichle palača predstavljaju različite varijante tog stila.
| Foto: Putni kofer
Slovačka: Spiški dvorac.
Spiški dvorac prostire se na brežuljku iznad sela Spišské Podhradie i jedan je od najvećih srednjovjekovnih kompleksa u srednjoj Europi. Nastao u 12. stoljeću, danas je UNESCO-va svjetska baština i jedna od najposjećenijih atrakcija u Slovačkoj.
| Foto: Putni kofer
Slovenija: jezero Bled.
Mirna ljepota jezera Bled očarava posjetitelje tijekom cijele godine. Šetnja oko jezera duga je oko 5 kilometara, a u središtu se nalazi mali otok s crkvom do kojeg se dolazi tradicionalnim čamcem „pletna”. Iznad jezera uzdiže se srednjovjekovni Bledski dvorac s prekrasnim pogledom.
| Foto: PROFIMEDIA
Španjolska: Alhambra.
Smještena na visoravni iznad maurskog starog grada Granade, Alhambra oduzima dah svojom ljepotom. Nekada najveće političko i aristokratsko središte muslimanskog Zapada, kompleks uključuje prekrasna pravokutna dvorišta, raskošne fontane i impresivne odaje vladara dinastije Nasrid iz 13. i 14. stoljeća. Među najpoznatijim dijelovima je kula Torre de la Vela s koje se pruža spektakularan pogled na Granadu, dok se Dvorište lavova smatra jednim od najljepših dijelova cijelog kompleksa.
| Foto: Wikipedia
Švedska: Lapporten Gate.
Dva vrha planine koja tvore U-oblikovani prolaz poznat kao Lapporten jedno su od najprepoznatljivijih obilježja ovog područja. Prema legendi, planina se otvorila kako bi pomogla jednom Samiju i njegovim sobovima da pronađu put kroz gustu maglu. Smješten u Abisko National Park, duboko u švedskoj Laponiji, ovo područje jedno je od najboljih mjesta za promatranje polarne svjetlosti.
| Foto: Wikimedia
Švicarska: Matterhorn.
Jedna od najpoznatijih planina na svijetu, Matterhorn je simbol Švicarske i inspiracija za oblik čokolade Toblerone. Visok 4.478 metara, uzdiže se iznad alpskog mjesta Zermatt. Iako je penjanje rezervirano za iskusne alpiniste, spektakularni pogledi mogu se doživjeti vožnjom Gornergrat Railway, koja vodi visoko u planine.
| Foto: Wikipedia
Ujedinjeno Kraljevstvo: Castlerigg Stone Circle.
Smješten u Lake District, jednom od najljepših nacionalnih parkova u Europi, Castlerigg Stone Circle jedan je od najstarijih i najimpresivnijih neolitičkih spomenika u Velikoj Britaniji. Sastoji se od 38 kamenova i pruža panoramski pogled na okolne planine, uključujući Helvellyn. Njegova točna svrha i dalje je nepoznata, što dodatno pridonosi mističnoj atmosferi ovog mjesta.
| Foto: Wikipedia