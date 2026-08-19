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ODUŠEVLJAVA PRATITELJE

FOTO Ideš, kakvo tijelo! Skinula se na Instagramu i tako postala prava motivacija ženama

Ann Janic, poznata na Instagramu kao @sometimesfit__, ističe se kao inspirativna figura u svijetu fitnessa i lifestylea. Njezin profil nudi kombinaciju motivacijskih sadržaja, trening rutina i modnih savjeta
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FOTO Ideš, kakvo tijelo! Skinula se na Instagramu i tako postala prava motivacija ženama
Kroz objave, Ann pokazuje kako balansira između treninga, profesionalnih obveza i osobnog života. | Foto: Instagram
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Kroz objave, Ann pokazuje kako balansira između treninga, profesionalnih obveza i osobnog života. | Foto: Instagram
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