FOTO Ideš, kakvo tijelo! Skinula se na Instagramu i tako postala prava motivacija ženama

Ann Janic, poznata na Instagramu kao @sometimesfit__, ističe se kao inspirativna figura u svijetu fitnessa i lifestylea. Njezin profil nudi kombinaciju motivacijskih sadržaja, trening rutina i modnih savjeta
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Kroz objave, Ann pokazuje kako balansira između treninga, profesionalnih obveza i osobnog života.
| Foto: Instagram
Kroz objave, Ann pokazuje kako balansira između treninga, profesionalnih obveza i osobnog života. |
Foto: Instagram
Kroz objave, Ann pokazuje kako balansira između treninga, profesionalnih obveza i osobnog života.
| Foto: Instagram
Njezin cilj nije samo izgled, već i osjećaj snage, samopouzdanja i unutarnja ravnoteža.
| Foto: Instagram
Objavama poput "I'm not here to be liked. I'm not here to be average. I'm here to be the greatest that's ever lived." jasno pokazuje svoju odlučnost i predanost ciljevima.
| Foto: Instagram
Kroz suradnje s brendovima koji promoviraju zdrav život, Ann ne samo da promovira proizvode, već i educira svoje pratiteljice o važnosti odabira kvalitetnih i funkcionalnih proizvoda koji podržavaju njihov životni stil.
| Foto: Instagram
Njezina angažiranost u zajednici i interakcija s pratiteljicama dodatno potvrđuju njezinu autentičnost i posvećenost.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/sometimesfit__
Foto Instagram/sometimesfit__
Foto Instagram/sometimesfit__
Foto Instagram/sometimesfit__
Foto Instagram/sometimesfit__
Foto Instagram/sometimesfit__
Foto Instagram/sometimesfit__
Foto Instagram/sometimesfit__
Foto Instagram/sometimesfit__
Foto Instagram/sometimesfit__
Foto Instagram/sometimesfit__
Foto Instagram/sometimesfit__
Foto Instagram/sometimesfit__
Foto Instagram/sometimesfit__
Foto Instagram/sometimesfit__
Foto Instagram/sometimesfit__
Foto Instagram/sometimesfit__
Foto Instagram/sometimesfit__
Foto Instagram/sometimesfit__
Foto Instagram/sometimesfit__
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram