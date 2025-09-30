Obavijesti

SLAVNA MANEKENKA

FOTO Ima 60 godina, a nema bore: Ikona ljepote otkrila je tajnu sporog starenja

Paulina Porizkova, bivša manekenska zvijezda, danas je snažna glasnogovornica prirodnog starenja i prihvaćanja vlastitog tijela. Rođena 1965. godine, Paulina je svoju karijeru započela u 15. godini, a tijekom 80-ih i 90-ih bila je jedno od najprepoznatljivijih lica modnog svijeta
Paulina je ponosna na svoje bore i sijedu kosu, te često dijeli fotografije u bikiniju, izazivajući društvene norme koje nameću ženama da skrivaju svoje godine. | Foto: Instagram
