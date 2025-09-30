FOTO Ima 60 godina, a nema bore: Ikona ljepote otkrila je tajnu sporog starenja

Paulina Porizkova, bivša manekenska zvijezda, danas je snažna glasnogovornica prirodnog starenja i prihvaćanja vlastitog tijela. Rođena 1965. godine, Paulina je svoju karijeru započela u 15. godini, a tijekom 80-ih i 90-ih bila je jedno od najprepoznatljivijih lica modnog svijeta
Paulina je ponosna na svoje bore i sijedu kosu, te često dijeli fotografije u bikiniju, izazivajući društvene norme koje nameću ženama da skrivaju svoje godine.
| Foto: Instagram
Nema straha od pokazivanja prirodnog izgleda; naprotiv, smatra da bore na licu pričaju priču života.
| Foto: Instagram
Njene objave na društvenim mrežama često su inspiracija ženama svih dobi, potičući ih da prihvate svoje tijelo i godine.
| Foto: Instagram
Osim toga, Paulina je otvoreno govorila o svom braku s Ricom Ocasekom, pokojnim frontmenom benda The Cars. Iako su imali izazove, ostali su zajedno do njegove smrti 2019. godine. Danas je ponosna majka dvoje djece i baka, te ističe važnost obitelji i međusobne podrške.
| Foto: Instagram
Njezin životni put i stavovi čine je uzorom mnogim ženama koje žele starenje doživjeti s dostojanstvom i ponosom.
| Foto: Instagram
Paulina Porizkova nije samo bivša manekenka, ona je simbol snage, ljepote i hrabrosti u prihvaćanju sebe.
| Foto: Instagram
