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FOTO Imala je najveće grudi i bila ovisna o seksu: 'Sad sam u celibatu i želim se iscijeliti'

U svijetu gdje se sve vrti oko pregleda, lajkova i provokativnog sadržaja, Neyleen Ashley (43) postala je jedno od najprepoznatljivijih lica digitalne erotike. No, iza milijunskih pratitelja i zarade koja premašuje 50 tisuća eura mjesečno, Neyleen krije priču o osobnom krahu, gubitku ii neočekivanom zavjetu celibata
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FOTO Imala je najveće grudi i bila ovisna o seksu: 'Sad sam u celibatu i želim se iscijeliti'
Rođena na Floridi, Neyleen je kćer kubanskih imigranata i majka dvoje djece. Karijeru je izgradila kroz Instagram, TikTok i OnlyFans, gdje je kroz godine postala sinonim za provokativne fotografije, savršenu figuru i otvorenu komunikaciju o seksu. | Foto: Instagram
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Rođena na Floridi, Neyleen je kćer kubanskih imigranata i majka dvoje djece. Karijeru je izgradila kroz Instagram, TikTok i OnlyFans, gdje je kroz godine postala sinonim za provokativne fotografije, savršenu figuru i otvorenu komunikaciju o seksu. | Foto: Instagram
Komentari 0

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