FOTO Imala je najveće grudi i bila ovisna o seksu: 'Sad sam u celibatu i želim se iscijeliti'

Nedavno je pokušala početi raditi u poznatom lancu Hooters, sentimentalna poveznica na oca koji ju je tamo vodio u djetinjstvu. No, odbili su je, navodno zbog njezinog OnlyFans profila. Taj poraz, kaže, samo ju je još više uvjerio da svijet često želi samo komad tijela, ne i cijelu osobu. | Foto: Instagram