FOTO Imala je najveće grudi i bila ovisna o seksu: 'Sad sam u celibatu i želim se iscijeliti'

U svijetu gdje se sve vrti oko pregleda, lajkova i provokativnog sadržaja, Neyleen Ashley (43) postala je jedno od najprepoznatljivijih lica digitalne erotike. No, iza milijunskih pratitelja i zarade koja premašuje 50 tisuća eura mjesečno, Neyleen krije priču o osobnom krahu, gubitku ii neočekivanom zavjetu celibata
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Rođena na Floridi, Neyleen je kćer kubanskih imigranata i majka dvoje djece. Karijeru je izgradila kroz Instagram, TikTok i OnlyFans, gdje je kroz godine postala sinonim za provokativne fotografije, savršenu figuru i otvorenu komunikaciju o seksu.
| Foto: Instagram
Rođena na Floridi, Neyleen je kćer kubanskih imigranata i majka dvoje djece. Karijeru je izgradila kroz Instagram, TikTok i OnlyFans, gdje je kroz godine postala sinonim za provokativne fotografije, savršenu figuru i otvorenu komunikaciju o seksu. |
Foto: Instagram
Rođena na Floridi, Neyleen je kćer kubanskih imigranata i majka dvoje djece. Karijeru je izgradila kroz Instagram, TikTok i OnlyFans, gdje je kroz godine postala sinonim za provokativne fotografije, savršenu figuru i otvorenu komunikaciju o seksu.
| Foto: Instagram
Dugo se hvalila najvećim silikonskim implantatima u Americi, no i njih je odlučila ukloniti zbog zdravstvenih problema i migrena. - Uklonila sam ih jer sam željela mir u glavi, doslovno i metaforički - rekla je nedavno za medije.
| Foto: Instagram
Godinama je Neyleen iskreno priznala da joj je seks bio poput nikotina. Bio je dio svakodnevice, bijeg od nesigurnosti, način da potvrdi vlastitu vrijednost. No, kada su se dogodili privatni lomovi, shvatila je da je izgubila sebe.
| Foto: Instagram
Najveći udarac bio je pobačaj u četvrtom mjesecu trudnoće, nakon kojeg ju je tadašnji partner napustio. Ostala je sama, povrijeđena i iscrpljena, kako emocionalno, tako i fizički.
| Foto: Instagram
- Zaklela sam se da više nikad neću spavati s muškarcem. Nisu me zaslužili - izjavila je u jednom intervjuu.
| Foto: Instagram
Iako je i dalje aktivna na OnlyFansu, Neyleen je odlučila okrenuti leđa stvarnom seksu. Svoje golišave fotografije naplaćuje, ali tijelo više ne dijeli s nikim. Kaže da joj to daje osjećaj kontrole i snage, nešto što godinama nije imala.
| Foto: Instagram
- Nije problem u tijelu, nego u srcu. Umorna sam od toga da me netko koristi, a ništa ne daje zauzvrat - priznaje.
| Foto: Instagram
Neyleen danas gradi novu sliku o sebi. Operacija uklanjanja implantata bila je simbolički početak. Sljedeći korak je obitelj, kaže da želi biti snažna majka i primjer svojoj djeci da slava na internetu ne znači puno ako unutra nemaš mir.
| Foto: Instagram
Nedavno je pokušala početi raditi u poznatom lancu Hooters, sentimentalna poveznica na oca koji ju je tamo vodio u djetinjstvu. No, odbili su je, navodno zbog njezinog OnlyFans profila. Taj poraz, kaže, samo ju je još više uvjerio da svijet često želi samo komad tijela, ne i cijelu osobu.
| Foto: Instagram
Nitko ne zna koliko će Neyleen potrajati u zavjetu celibata. Možda je to samo faza, a možda i novi put. Za sada, fokus joj je na iscjeljenju, mentalnom zdravlju i djeci.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram