Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PRIVLAČI POGLEDE

FOTO Shay izgleda kao princeza iz bajke: 'Plava kosa i brončani ten su dobitna kombinacija'

Shay Sullivan jedna je od influencerica koje svojim objavama redovito privlače pozornost na društvenim mrežama, a posljednje fotografije još su jednom oduševile njezine brojne pratitelje
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Shay izgleda kao princeza iz bajke: 'Plava kosa i brončani ten su dobitna kombinacija'
Atraktivna Amerikanka pozirala je u elegantnom izdanju koje su mnogi usporedili s izgledom princeze. Glamurozan styling, ženstvena elegancija i upečatljiv izgled bili su dovoljni da se nađe u središtu pozornosti. | Foto: Instagram/shay.sullivann
1/86
Atraktivna Amerikanka pozirala je u elegantnom izdanju koje su mnogi usporedili s izgledom princeze. Glamurozan styling, ženstvena elegancija i upečatljiv izgled bili su dovoljni da se nađe u središtu pozornosti. | Foto: Instagram/shay.sullivann
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026