FOTO Shay izgleda kao princeza iz bajke: 'Plava kosa i brončani ten su dobitna kombinacija'

Shay Sullivan jedna je od influencerica koje svojim objavama redovito privlače pozornost na društvenim mrežama, a posljednje fotografije još su jednom oduševile njezine brojne pratitelje
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Atraktivna Amerikanka pozirala je u elegantnom izdanju koje su mnogi usporedili s izgledom princeze. Glamurozan styling, ženstvena elegancija i upečatljiv izgled bili su dovoljni da se nađe u središtu pozornosti.
| Foto: Instagram/shay.sullivann
Atraktivna Amerikanka pozirala je u elegantnom izdanju koje su mnogi usporedili s izgledom princeze. Glamurozan styling, ženstvena elegancija i upečatljiv izgled bili su dovoljni da se nađe u središtu pozornosti.
|
Foto: Instagram/shay.sullivann
Atraktivna Amerikanka pozirala je u elegantnom izdanju koje su mnogi usporedili s izgledom princeze. Glamurozan styling, ženstvena elegancija i upečatljiv izgled bili su dovoljni da se nađe u središtu pozornosti.
| Foto: Instagram/shay.sullivann
Shay je tijekom godina izgradila veliku bazu pratitelja zahvaljujući modnom i lifestyle sadržaju, ali i fotografijama kojima redovito izaziva brojne reakcije svoje publike.
| Foto: Instagram/shay.sullivann
Njezina izdanja često variraju od ležernih kombinacija do glamuroznih modnih trenutaka, a upravo joj je takva raznolikost pomogla da postane jedno od prepoznatljivijih lica na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/shay.sullivann
Sudeći prema reakcijama publike, Shay svojim izgledom i stilom ponovno nije razočarala, a fotografije koje je podijelila još su jednom pokazale zašto njezin profil privlači toliku pozornost.
| Foto: Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann
Foto Instagram/shay.sullivann