FOTO Kao iz Harryja Pottera! 8 najljepših knjižnica u Europi

Knjižnice nisu samo tiha mjesta ispunjena policama i knjigama. Neke od njih nalikuju raskošnim kraljevskim palačama, muzejima ili scenografijama iz fantastičnih filmova. Njihove prostorije krase impresivne freske, pozlaćeni detalji, visoki svodovi i zbirke stare nekoliko stoljeća
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U nastavku pogledajte neke od najljepših knjižnica u Europi.
| Foto: Canva (Ilustrativna fotografija)
U nastavku pogledajte neke od najljepših knjižnica u Europi. |
Foto: Canva (Ilustrativna fotografija)
U nastavku pogledajte neke od najljepših knjižnica u Europi.
| Foto: Canva (Ilustrativna fotografija)
KNJIŽNICA SVEUČILIŠTA TRINITY, DUBLIN. Najpoznatiji dio stare knjižnice Sveučilišta Trinity veličanstvena je Duga dvorana, prostorija duga gotovo 65 metara. Tamne drvene police, visoki svod i nizovi povijesnih bista stvaraju prizor koji mnogima izgleda poput filmskog seta.
| Foto: 123RF
Duga dvorana uobičajeno čuva oko 200.000 najstarijih knjiga iz zbirke Trinityja. Knjižnica je dio poznatog kompleksa u kojem se čuva i Knjiga iz Kellsa, jedan od najvrjednijih srednjovjekovnih rukopisa u Irskoj.
| Foto: 123RF
BIBLIOTEKA SAMOSTANA STRAHOV, PRAG. Povijesna knjižnica samostana Strahov posebno je poznata po Teološkoj i Filozofskoj dvorani. Raskošne freske, drvene police i pozlaćeni ukrasi daju joj izgled barokne palače.
| Foto: 123RF
U knjižnici se čuvaju vrijedni rukopisi, stara tiskana izdanja i bogato ukrašeni svesci. Tijekom uobičajenog obilaska posjetitelji dvorane promatraju s ulaza jer je ulazak ograničen radi zaštite povijesnih knjiga.
| Foto: 123RF
KNJIŽNICA OPATIJE ADMONT, AUSTRIJA. Knjižnica benediktinske opatije Admont smatra se najvećom samostanskom knjižnicom na svijetu. Dovršena je 1776. godine, a njezin svijetli interijer jedan je od najpoznatijih primjera europskog kasnog baroka.
| Foto: 123RF
Bijele police, pozlaćeni detalji, skulpture i sedam oslikanih kupola stvaraju gotovo nestvaran prizor. U glavnoj dvorani izloženo je više desetaka tisuća knjiga, dok cijela zbirka čuva stoljeća povijesti, znanja i vjerske tradicije.
| Foto: 123RF
BIBLIOTEKA JOANINA, COIMBRA. Barokna knjižnica Joanina nalazi se u sklopu Sveučilišta u Coimbri, a izgrađena je u 18. stoljeću za vrijeme portugalskog kralja Joãa V. Njezine bogato ukrašene prostorije ispunjene su pozlaćenim drvom, oslikanim stropovima i visokim policama.
| Foto: 123RF
Jedna od najneobičnijih priča povezanih s knjižnicom odnosi se na šišmiše koji žive u građevini. Oni noću love kukce i tako pomažu u zaštiti vrijednih knjiga od nametnika.
| Foto: 123RF
KNJIŽNICA KRALJEVSKOG SAMOSTANA ESCORIAL, ŠPANJOLSKA. Knjižnica se nalazi u monumentalnom kompleksu El Escorial, nedaleko od Madrida. Dao ju je izgraditi španjolski kralj Filip II., koji je želio stvoriti veliko središte znanja, vjere i kraljevske moći.
| Foto: 123RF
Dvorana duga oko 55 metara čuva desetke tisuća knjiga, rukopisa, karata i povijesnih dokumenata. Posebno se ističu oslikani stropovi, globusi i freske posvećene različitim područjima ljudskog znanja.
| Foto: 123RF
KNJIŽNICA KRALJEVSKOG SAMOSTANA ESCORIAL, ŠPANJOLSKA. Knjižnica se nalazi u monumentalnom kompleksu El Escorial, nedaleko od Madrida. Dao ju je izgraditi španjolski kralj Filip II., koji je želio stvoriti veliko središte znanja, vjere i kraljevske moći.
| Foto: 123RF
Dvorana duga oko 55 metara čuva desetke tisuća knjiga, rukopisa, karata i povijesnih dokumenata. Posebno se ističu oslikani stropovi, globusi i freske posvećene različitim područjima ljudskog znanja.
| Foto: 123RF
NACIONALNA KNJIŽNICA SVETOG MARKA, VENECIJA. Knjižnica Marciana smještena je uz Trg svetog Marka i predstavlja jedno od najvažnijih renesansnih zdanja u Veneciji. U njezinoj zbirci nalaze se vrijedni rukopisi i brojna rijetka djela grčke i latinske književnosti.
| Foto: 123RF
Unutrašnjost knjižnice ukrašena je freskama, pozlatom i djelima slavnih venecijanskih umjetnika. Raskoš prostora svjedoči o vremenu u kojem je Venecija bila jedno od najvećih kulturnih i trgovačkih središta Europe.
| Foto: 123RF
KNJIŽNICA SVETE GENOVEVE, PARIZ. Parišku knjižnicu Sainte-Geneviève projektirao je arhitekt Henri Labrouste, a otvorena je sredinom 19. stoljeća. Njezina velika čitaonica poznata je po željeznoj konstrukciji, lučnim svodovima i dugim redovima stolova.
| Foto: Canva
Za razliku od raskošnih baroknih knjižnica, ovaj prostor spaja industrijske materijale s klasičnom elegancijom. Veliki prozori, zelene svjetiljke i visoke police stvaraju mirno i dostojanstveno mjesto za čitanje i učenje.
| Foto: Canva