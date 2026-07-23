Obavijesti

Galerija

Komentari 0
Posjetite ih bar jednom

FOTO Kao iz Harryja Pottera! 8 najljepših knjižnica u Europi

Knjižnice nisu samo tiha mjesta ispunjena policama i knjigama. Neke od njih nalikuju raskošnim kraljevskim palačama, muzejima ili scenografijama iz fantastičnih filmova. Njihove prostorije krase impresivne freske, pozlaćeni detalji, visoki svodovi i zbirke stare nekoliko stoljeća
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Kao iz Harryja Pottera! 8 najljepših knjižnica u Europi
U nastavku pogledajte neke od najljepših knjižnica u Europi. | Foto: Canva (Ilustrativna fotografija)
1/18
U nastavku pogledajte neke od najljepših knjižnica u Europi. | Foto: Canva (Ilustrativna fotografija)
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026