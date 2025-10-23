FOTO Izložba bundevi u Klaistowu privlači tisuće turista uoči Noći Vještica i unosi dašak jeseni
U Klaistowu održava se najveća svjetska izložba bundeva. Tema „Power Frauen“ donosi impresivne skulpture poznatih žena i više od 100.000 bundeva u živim bojama. Posjetitelje očekuju umjetničke rezbarije i ukusne jesenske delicije od bundeve
Na ovogodišnjoj izložbi bundeva posjetitelji uživaju u dojmljivim prikazima slavnih žena poput Fride Kahlo, Berthe Benz i Pippi Duge Čarape. Svaka figura izrađena je kao golema drvena skulptura prekrivena stotinama bundeva u toplim tonovima. Atmosfera je živopisna i vesela, a posjetitelji se oduševljeno fotografiraju uz svoje omiljene junakinje. | Foto: Profimedia