FOTO Izložba bundevi u Klaistowu privlači tisuće turista uoči Noći Vještica i unosi dašak jeseni

Na tržnici i u seoskoj kuhinji posjetitelji kušaju brojne delicije od bundeve – juhu, flammkuchen, domaći sladoled i kruh s bundevinim sjemenkama. U prodavaonici su dostupni lokalni proizvodi poput prženih sjemenki, voćnih namaza, likera i začina za kuhanje kod kuće. Djeca do 12 godina ulaze besplatno i s veseljem istražuju bogato uređeno izložbeno područje puno boja, mirisa i okusa. | Foto: Profimedia