FOTO Jedan od najčarobnijih Adventa: Čazma je bajkovita!

Čazma se i ove godine svrstala među najčarobnije adventske destinacije u Hrvatskoj. Središte grada zasjalo je u tisućama lampica, stvarajući bajkovitu atmosferu nadahnutu poznatom Čarolijom svjetla by Salaj
Poseban ugođaj ne iznenađuje, s obzirom na to da je uređenje gradskog središta inspirirano poznatom „Čarolijom svjetla by Salaj“, jednim od najprepoznatljivijih svjetlosnih projekata u Hrvatskoj. Svjetlosne instalacije, pažljivo raspoređene duž trgova i šetnica, stvaraju skladan spoj blagdanskog duha i suvremene dekoracije.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
U središtu pozornosti nalazi se crkva svete Marije Magdalene, čije je pročelje dodatno naglašeno prigodnom rasvjetom. Osvijetljena crkva postala je simbol ovogodišnjeg adventa u Čazmi i nezaobilazno mjesto za fotografiranje, ali i trenutke tišine i duhovne pripreme za nadolazeće blagdane.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Osim vizualnog dojma, advent u Čazmi donosi i bogat popratni program, koji uključuje prigodne koncerte, druženja, kao i ponudu toplih napitaka i blagdanskih delicija. Grad tako uspješno spaja tradiciju, zajedništvo i turističku ponudu, potvrđujući da i manji gradovi mogu stvoriti velike i nezaboravne blagdanske priče.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
