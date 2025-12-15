Obavijesti

PRAZNIČNA IDILA

FOTO Jedan od najčarobnijih Adventa: Čazma je bajkovita!

Čazma se i ove godine svrstala među najčarobnije adventske destinacije u Hrvatskoj. Središte grada zasjalo je u tisućama lampica, stvarajući bajkovitu atmosferu nadahnutu poznatom Čarolijom svjetla by Salaj
Čazma ima jedan od najmagičnijih advenata prema uzoru na Čaroliju svjetla by Salaj
Poseban ugođaj ne iznenađuje, s obzirom na to da je uređenje gradskog središta inspirirano poznatom „Čarolijom svjetla by Salaj“, jednim od najprepoznatljivijih svjetlosnih projekata u Hrvatskoj. Svjetlosne instalacije, pažljivo raspoređene duž trgova i šetnica, stvaraju skladan spoj blagdanskog duha i suvremene dekoracije. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
