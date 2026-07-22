Obavijesti

Galerija

Komentari 1
POSLJEDNJI KOMADI

FOTO Još malo pa nestalo! Ovo su najbolji badići na popustima

Ljetna sniženja ušla su u završnu fazu, a cijene kupaćih kostima sada su posebno privlačne. U ponudi se još uvijek mogu pronaći moderni bikiniji, jednodijelni modeli i upečatljivi uzorci. Ovo je idealna prilika za kupnju badića za ostatak ljeta ili sljedeću sezonu. Ipak, s odabirom ne treba predugo čekati jer se najpopularniji modeli i veličine brzo rasprodaju.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Još malo pa nestalo! Ovo su najbolji badići na popustima
U nastavku pogledajte badiće koji se trenutačno mogu pronaći na posljednjim sniženjima. | Foto: 123RF
1/22
U nastavku pogledajte badiće koji se trenutačno mogu pronaći na posljednjim sniženjima. | Foto: 123RF
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026