FOTO Još malo pa nestalo! Ovo su najbolji badići na popustima

Ljetna sniženja ušla su u završnu fazu, a cijene kupaćih kostima sada su posebno privlačne. U ponudi se još uvijek mogu pronaći moderni bikiniji, jednodijelni modeli i upečatljivi uzorci. Ovo je idealna prilika za kupnju badića za ostatak ljeta ili sljedeću sezonu. Ipak, s odabirom ne treba predugo čekati jer se najpopularniji modeli i veličine brzo rasprodaju.
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U nastavku pogledajte badiće koji se trenutačno mogu pronaći na posljednjim sniženjima.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte badiće koji se trenutačno mogu pronaći na posljednjim sniženjima. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte badiće koji se trenutačno mogu pronaći na posljednjim sniženjima.
| Foto: 123RF
Gornji dio kupaćeg kostima - 2,99 eura
Donji dio kupaćeg kostima - 1,99 eura
| Foto: Sinsay
Gornji dio bikinija trokutastog kroja s uzorkom i uklonjivim košaricama - 5,49
Brazilijanski donji dio kupaćeg kostima s blagim nabiranjem - 2,99 eura
| Foto: Sinsay
Gornji dio kupaćeg kostima - 2,99 eura
Donji dio kupaćeg kostima - 1,99 eura
| Foto: Sinsay
Jednodijelni kupaći kostim s velikim printom orhideja - 10,49 eura
| Foto: Sinsay
Gornji dio kupaćeg kostima - 2,99 eura
Donji dio kupaćeg kostima - 1,99 eura
| Foto: Sinsay
Gornji dio kupaćeg kostima - 3,99 eura
Donji dio kupaćeg kostima - 1,99 eura
| Foto: Sinsay
Gornji dio kupaćeg kostima - 13,99 eura
Donji dio kupaćeg kostima za oblikovanje - 10,99 eura
| Foto: Reserved
Jednodijelni kupaći kostim - 25,99 EUR
| Foto: Reserved
Gornji dio kupaćeg kostima - 8,99 eura
Donji dio kupaćeg kostima - 8,99 eura
| Foto: Reserved
Jednodijelni kupaći kostim - 25,99 eura
| Foto: Reserved
Gornji dio kupaćeg kostima za plažu - 12,99 eura
| Foto: Reserved
Gornji dio kupaćeg kostima za plažu - 12,99 eura
Donji dio bikinija - 12,99
| Foto: Reserved
Gornji dio kupaćeg kostima za plažu - 12,99 eura
Donji dio bikinija - 10,99
| Foto: Reserved
Jednodijelni kupaći kostim - 35,99 eura
| Foto: Reserved
Top bikini triangular cortina lentejuelas blanco - 14,99 eura
Braga bikini gaćice - 5,99 eura
| Foto: Woman's Secret
Top bikini horizontal lentejuelas negro - 11,99 eura
Braga bikini donji dio - 7,99 eura
| Foto: Woman's Secret
Top bikini cortina textura rombo rosa - 8,99 eura
Braga bikini donji dio - 7,99 eura
| Foto: Woman's Secret
Bañador bandeau cut out estampado geométrico - 12,99 eura
| Foto: Woman's Secret
Top bikini - 8,99 eura
| Foto: Woman's Secret
Top bikini triangular cortina animal print granate - 14,99 eura
Braga bikini donji dio - 9,99 eura
| Foto: Woman's Secret