FOTO Kakva fešta! Ribarska noć u Tribunju privukla hrpu ljudi i donijela odličnu atmosferu

Tribunjska ribarska noć još je jednom opravdala status jedne od omiljenih ljetnih fešti na obali. Riva je mirisala na more i domaću spizu, a brojni posjetitelji uživali su u svježoj ribi s gradela, dagnjama i raznim delicijama uz dobro raspoloženje, glazbu i čašicu
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Tribunjska ribarska noć i ove je godine privukla brojne posjetitelje koji su uživali u jednoj od najpopularnijih ljetnih manifestacija u ovom dalmatinskom mjestu.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Tribunjska ribarska noć i ove je godine privukla brojne posjetitelje koji su uživali u jednoj od najpopularnijih ljetnih manifestacija u ovom dalmatinskom mjestu. |
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Tribunjska ribarska noć i ove je godine privukla brojne posjetitelje koji su uživali u jednoj od najpopularnijih ljetnih manifestacija u ovom dalmatinskom mjestu.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Posjetitelji su mogli uživati u raznovrsnoj ponudi domaćih specijaliteta, mirisima svježe pripremljene ribe i tradicionalnim jelima koja su dodatno upotpunila atmosferu večeri.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Poseban dio večeri bila je atraktivna regata brodova, koja je privukla pažnju okupljenih i dodatno obogatila program.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Brojni posjetitelji s rive su pratili prizore na moru, uživajući u spoju tradicije, natjecateljskog duha i pomorske baštine.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
U nastavku pogledajte kako se feštalo na tribunjskoj ribarskoj noći.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL