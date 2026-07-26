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Slavilo se do dugo u noć

FOTO Kakva fešta! Ribarska noć u Tribunju privukla hrpu ljudi i donijela odličnu atmosferu

Tribunjska ribarska noć još je jednom opravdala status jedne od omiljenih ljetnih fešti na obali. Riva je mirisala na more i domaću spizu, a brojni posjetitelji uživali su u svježoj ribi s gradela, dagnjama i raznim delicijama uz dobro raspoloženje, glazbu i čašicu
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Tribunjska ribarska no?
Tribunjska ribarska noć i ove je godine privukla brojne posjetitelje koji su uživali u jednoj od najpopularnijih ljetnih manifestacija u ovom dalmatinskom mjestu. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Tribunjska ribarska noć i ove je godine privukla brojne posjetitelje koji su uživali u jednoj od najpopularnijih ljetnih manifestacija u ovom dalmatinskom mjestu. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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