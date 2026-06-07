FOTO Kakva transformacija! Pobijedila je poremećaj u prehrani i izgradila snažno tijelo

Jedna od najpoznatijih fitness influencerica dijeli savjete o vježbanju s naglaskom na mentalno zdravlje. Sama se čitav život borila s nezdravim odnosom s hranom, anksioznošću i depresijom, a kako sama kaže, i danas se mora truditi držati stvari pod kontrolom
Amerikanka Kelsey (35) svoje putovanje u svijet fitness započela je 2014. Imala je 24 godine kada je rodila sina Andersona. U trudnoći je dobila 23 kilograma i mučila se s postporođajnom depresijom.
Amerikanka Kelsey (35) svoje putovanje u svijet fitness započela je 2014. Imala je 24 godine kada je rodila sina Andersona. U trudnoći je dobila 23 kilograma i mučila se s postporođajnom depresijom.
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Foto:
Amerikanka Kelsey (35) svoje putovanje u svijet fitness započela je 2014. Imala je 24 godine kada je rodila sina Andersona. U trudnoći je dobila 23 kilograma i mučila se s postporođajnom depresijom.
Nametljive misli o hrani i izgledu pratile su je veći dio života. Od dana u studentskom domu do karijere kreatorice i trenerice fitness sadržaja, proučavanje vlastitog izgleda postalo je njezina svakodnevica. Dok je ozbiljnost problema jenjavala i popuštala, loše navike često su se vraćale.
| Foto: instagram
Prvo čega je postala svjesna bio je celulit. Činjenica da ga gotovo nije imala nije bila važna. Odrastajući, osjećala se slobodno i samouvjereno u svom tijelu, sve dok nije čula neke djevojke kako je kritiziraju prije srednjoškolskog plesa.
| Foto: instagram
Nakon razgovora s terapeutom i vlastitog istraživanja, saznala je da se bori s raznim oblicima poremećaja prehrane od prve godine fakulteta.
| Foto: instagram
Osjećala se loše kad nije jela, a još gore kada je. Dijagnosticiran joj je anksiozni poremećaj. Ta je tjeskoba uzrokovala teški sindrom iritabilnog crijeva.
| Foto: instagram
Odrastala je u mormonskoj zajednici, a intenzivni strahovi i krute navike nametnuti vjerom potaknuli su OKP.
| Foto: instagram
Nakon srednje škole, upoznala je današnjeg supruga Ryana i njezino mentalno zdravlje je procvjetalo. Nažalost, kada je otišao služiti dvogodišnju misiju u Meksiku u ime mormonske crkve, stres i usamljenost izazvali su simptome s kojima se nije suočavala godinama.
| Foto: instagram
Bavila se intenzivnim dnevnim ritualima i stalnom molitvom kao u djetinjstvu, te pokušala dokazati svoju vrijednost Bogu kontrolirajući što jede. Vjerovala je da korištenje discipline za kontrolu prehrane čuva Ryana i osigurava njihovo vječno spasenje.
| Foto: instagram
Kad je neočekivano zatrudnjela, stvari su opet krenule na gore. Užasavala se debljanja i osjećala sram zbog jedenja na način koji bi većina ljudi nazvala normalnim. Nakon poroda nastupila je postporođajna depresija što ju je dovelo do novog mentalnog dna.
Liječnica joj je savjetovala terapeuta ili psihijatra, no kao pobožna mormonka odbila je jer je smatrala da bi trebala moći molitvom otjerati svoje simptome. Tražila je druge mogućnosti i liječnica joj je predložila da pokuša vježbati kako bi ublažila tjeskobu.
| Foto: instagram
Počela je šetnjama gurajući kolica. Iznenadilo ju kad se počela osjećati bolje. Šetnje za mentalno zdravlje pretvorile su se u trening snage i počela je raditi na fizičkim postignućima koja nisu imala nikakve veze s izgledom. Željela je izliječiti svoje tijelo i biti jaka.
| Foto: instagram
Primijetila je da je tjeskoba nastavila jenjavati, a negativne misli o tijelu su se smanjile manje intenzivne. Ali to ne znači da je vježbanje magično izliječilo poremećaj prehrane. Obavljala je i mentalni i emocionalni posao.
| Foto: instagram
Nakon što je sin napunio godinu dana, otkrila je da mormonska crkva nije ono što je mislila da jest i pretrpjela je ekstremni gubitak identiteta. Tijekom svoje vjerske tranzicije, pokrenula je fitness Instagram račun.
| Foto: instagram
Bila je ranjivija i otvorenija nego ikad. Pričala je o vježbanju za osnaživanje i kako joj je to promijenilo život nabolje. Ubrzo nakon toga postala je certificirana osobna trenerica. Tijekom sljedećih nekoliko godina račun je narastao na stotine tisuća, a zatim i na milijune pratitelja.
| Foto: instagram
Ali nakon što je postala fitness influencerica, neki od problema su se vratili. Počela je stavljati preveliki pritisak na sebe da bude u vrhunskoj formi. Zdravu prehranu i redovito vježbanja dovela je do ekstrema. No, s ovom novom sviješću, mogla je prihvatiti da se ponovno borim što joj je pomoglo da vrati svoje mentalno i emocionalno zdravlje u prvi plan.
| Foto: instagram
Danas na Instagramu ima 2,9 milijuna pratitelja i jedna je od najpopularnijih fitness influencerica.
| Foto: instagram
Njezin pristup, koji naziva Redefine Fitness, stavlja naglasak na mentalnu dobrobit, vježbanje iz ljubavi prema tijelu umjesto kažnjavanja te odbacivanje toksične kulture dijeta.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram