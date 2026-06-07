Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ŽIVOTNA BORBA

FOTO Kakva transformacija! Pobijedila je poremećaj u prehrani i izgradila snažno tijelo

Jedna od najpoznatijih fitness influencerica dijeli savjete o vježbanju s naglaskom na mentalno zdravlje. Sama se čitav život borila s nezdravim odnosom s hranom, anksioznošću i depresijom, a kako sama kaže, i danas se mora truditi držati stvari pod kontrolom
FOTO Kakva transformacija! Pobijedila je poremećaj u prehrani i izgradila snažno tijelo
Amerikanka Kelsey (35) svoje putovanje u svijet fitness započela je 2014. Imala je 24 godine kada je rodila sina Andersona. U trudnoći je dobila 23 kilograma i mučila se s postporođajnom depresijom.
1/50
Amerikanka Kelsey (35) svoje putovanje u svijet fitness započela je 2014. Imala je 24 godine kada je rodila sina Andersona. U trudnoći je dobila 23 kilograma i mučila se s postporođajnom depresijom. | Foto:
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026