FOTO Kakva transformacija! Pobijedila je poremećaj u prehrani i izgradila snažno tijelo

Ali nakon što je postala fitness influencerica, neki od problema su se vratili. Počela je stavljati preveliki pritisak na sebe da bude u vrhunskoj formi. Zdravu prehranu i redovito vježbanja dovela je do ekstrema. No, s ovom novom sviješću, mogla je prihvatiti da se ponovno borim što joj je pomoglo da vrati svoje mentalno i emocionalno zdravlje u prvi plan. | Foto: instagram