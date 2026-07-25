FOTO Kakve ribe! Ova seksi kapetanica lovi velike grdosije, a kod nje je veliko i još nešto...

Jacki Shea privlači pažnju sasvim drukčijim sadržajem. Atraktivna Amerikanka dane provodi na brodu, u ribolovu, ronjenju i istraživanju prirode, a svoje avanture redovito dijeli s više od 127 tisuća pratitelja na Instagramu
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Jacki je odrasla na Floridi, okružena morem, plažama i ljudima kojima je ribolov bio sastavni dio života. Ljubav prema vodi s vremenom je pretvorila u karijeru te je stekla kapetansku dozvolu i izgradila prepoznatljiv profil posvećen ribolovu, putovanjima, fitnessu i životu na otvorenom.
| Foto: Instagram/captainjackishea
Jacki je odrasla na Floridi, okružena morem, plažama i ljudima kojima je ribolov bio sastavni dio života. Ljubav prema vodi s vremenom je pretvorila u karijeru te je stekla kapetansku dozvolu i izgradila prepoznatljiv profil posvećen ribolovu, putovanjima, fitnessu i životu na otvorenom.
|
Foto: Instagram/captainjackishea
Jacki je odrasla na Floridi, okružena morem, plažama i ljudima kojima je ribolov bio sastavni dio života. Ljubav prema vodi s vremenom je pretvorila u karijeru te je stekla kapetansku dozvolu i izgradila prepoznatljiv profil posvećen ribolovu, putovanjima, fitnessu i životu na otvorenom.
| Foto: Instagram/captainjackishea
Na njezinim fotografijama mogu se vidjeti impresivni ulovi, prizori s otvorenog mora, atraktivne kombinacije za plažu, treninzi i putovanja. Jacki tako pokazuje da se ženstvenost, fizička snaga i pustolovni duh itekako mogu spojiti.
| Foto: Instagram/captainjackishea
Amerikanka Jacki Shea odrasla je na Floridi gdje je odmalena bila okružena morem, kajacima, plažama i ribolovcima. Upravo joj je takvo djetinjstvo približilo život na vodi i potaknulo ljubav prema morskim avanturama.
| Foto: Instagram/captainjackishea
Jacki nije samo zaljubljenica u ribolov nego i licencirana kapetanica. Nakon godina provedenih na vodi odlučila je svoje znanje i iskustvo podići na profesionalnu razinu, pridruživši se relativno malom broju žena koje rade kao kapetanice ribarskih brodova.
| Foto: Instagram/captainjackishea
Na društvenim mrežama često se pohvali impresivnim ulovima. Njezin sadržaj uključuje različite tehnike ribolova, potragu za brojnim morskim vrstama i trenutke u kojima se nakon velike borbe uspijeva fotografirati s ribom gotovo jednako velikom kao ona.
| Foto: Instagram/captainjackishea
Osim ribolovnim vještinama, Jacki pozornost privlači i sportskom figurom. Na profilu promovira aktivan i zdrav život na otvorenom, a iskustvo u području zdravlja i fitnessa spojila je s ljubavlju prema ribolovu i avanturama.
| Foto: Instagram/captainjackishea
Ribolov nije jedina aktivnost kojom se bavi. Jacki voli ronjenje, lov, putovanja, treninge i istraživanje prirode, zbog čega njezin profil djeluje poput neprekidne pustolovine.
| Foto: Instagram/captainjackishea
Iako njezine objave često izgledaju poput odmora, stvaranje sadržaja za Jacki je posao s punim radnim vremenom. Nakon snimanja na moru slijede sati pregledavanja materijala, uređivanja videa i pripreme objava za društvene mreže.
| Foto: Instagram/captainjackishea
Jacki je postala jedna od prepoznatljivijih žena u svijetu internetskog ribolovnog sadržaja. Svojim objavama pokazuje da ribolov i upravljanje brodom nisu rezervirani samo za muškarce te je inspiracija brojnim ženama koje žele zakoračiti u taj svijet.
| Foto: Instagram/captainjackishea
Tijekom godina lovila je u različitim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država, ali i u Meksiku, na Bahamima, Američkim Djevičanskim Otocima te u Kostariki. Svako putovanje za nju je prilika za upoznavanje novih voda, tehnika ribolova i morskih vrsta.
| Foto: Instagram/captainjackishea
Njezina kombinacija atraktivnih fotografija, prirode i velikih ulova očito je pronašla svoju publiku. Jacki na Instagramu prati više od 127 tisuća ljudi, dok svoje duže ribolovne avanture objavljuje i na YouTubeu.
| Foto: Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea
Foto Instagram/captainjackishea