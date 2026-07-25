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Ribiči u transu

FOTO Kakve ribe! Ova seksi kapetanica lovi velike grdosije, a kod nje je veliko i još nešto...

Jacki Shea privlači pažnju sasvim drukčijim sadržajem. Atraktivna Amerikanka dane provodi na brodu, u ribolovu, ronjenju i istraživanju prirode, a svoje avanture redovito dijeli s više od 127 tisuća pratitelja na Instagramu
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FOTO Kakve ribe! Ova seksi kapetanica lovi velike grdosije, a kod nje je veliko i još nešto...
Jacki je odrasla na Floridi, okružena morem, plažama i ljudima kojima je ribolov bio sastavni dio života. Ljubav prema vodi s vremenom je pretvorila u karijeru te je stekla kapetansku dozvolu i izgradila prepoznatljiv profil posvećen ribolovu, putovanjima, fitnessu i životu na otvorenom. | Foto: Instagram/captainjackishea
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Jacki je odrasla na Floridi, okružena morem, plažama i ljudima kojima je ribolov bio sastavni dio života. Ljubav prema vodi s vremenom je pretvorila u karijeru te je stekla kapetansku dozvolu i izgradila prepoznatljiv profil posvećen ribolovu, putovanjima, fitnessu i životu na otvorenom. | Foto: Instagram/captainjackishea
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