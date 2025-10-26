FOTO Kao da su ispali iz filma: Šokac Mateo Ćelebić i njegova obitelj 'žive u prošlosti'

- Moj uzor iz djetinjstva je moj dida. On je pravi Šokac koji cijeli život živi tradiciju. I dan danas nosi šešir na glavi, divani šokački. Odmalena mi je bio zanimljiv; vodio me je na stan, pričao mi kako je čuvao ovce, orao s konjima. Umnogome mi je on usadio ljubav prema tradiciji. A mama Suzana je usadila sve ostalo. Bila je glavna krojačica u selu; šila haljine, nošnje, vjenčanice, odijela. Uz nju sam naučio sve o šivanju i praktično od svoje pete godine imam iglu i konce u rukama. Sve o nošnjama naučio sam od baka u selu kojih je danas jako malo. Imao sam staru kumu koja je tkala na svom tkalačkom stanu pa sam ju molio da me nauči. Jedna druga baka je necala pa sam i to naučio. Sve me je zanimalo - kaže nam Mateo dodajući kako je on djetinjstvo provodio s krpama i starim babama, dok su njegovi prijatelji bili na igralištu. Bio im je čudan, ali i oni njemu. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL