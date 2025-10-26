Obavijesti

ČUVARI TRADICIJE

FOTO Kao da su ispali iz filma: Šokac Mateo Ćelebić i njegova obitelj 'žive u prošlosti'

Mateo Čelebić prava je riznica znanja starih zanata - tka, neca, šlinga, svira tamburu i gajde, izrađuje nošnje, češlja divojke, pleše u folkloru. Slavonski običaji i tradicija su mu strast, a tome uči i svoju djecu
Komletinci: Obitelj Čelebić njeguje stare slavonske običaje
"Što oči vide, to ruke rade" stara je narodna poslovica koja najbolje opisuje Matea Ćelebića (29) iz Komletinaca, koji je strastveni ljubitelj slavonske tradicije i običaja i majstor za šivanje i restauraciju narodnih nošnji. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
