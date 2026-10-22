FOTO Kao iz bajke: Otkrijte 20 najljepših dvoraca na svijetu

Priroda stvara nevjerojatne krajolike, od golemih kanjona do moćnih slapova. Zahvaljujući neobičnim kemijskim procesima i milijunima godina oblikovanja, neka mjesta izgledaju kao da pripadaju drugom planetu
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U nastavku pogledajte 20 najljepših dvoraca na svijetu.
| Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte 20 najljepših dvoraca na svijetu. |
Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte 20 najljepših dvoraca na svijetu.
| Foto: Canva/123RF
20. DUNNOTTAR, ŠKOTSKA Dvorac Dunnottar smješten je na stjenovitom rtu visokom oko 49 metara, iznad valova Sjevernog mora, nedaleko od mjesta Stonehaven. Ova impresivna srednjovjekovna utvrda poznata je po tome što je u 17. stoljeću ondje sakriveno škotsko kraljevsko blago kako bi se zaštitilo od vojske Olivera Cromwella.
| Foto: 123RF
19. MALBORK, POLJSKA Smješten uz rijeku Nogat na sjeveru Poljske, dvorac Malbork službeno je najveći dvorac na svijetu prema površini koju zauzima. Sagradili su ga u 13. stoljeću Teutonski vitezovi od milijuna crvenih opeka, a stoljećima je služio kao rezidencija poljskih kraljeva. Danas je na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine.
| Foto: 123RF
18. PREDJAMA, SLOVENIJA Dvorac Predjama nalazi se ugrađen u špilju na polovici okomite krške stijene visoke oko 123 metra, na jugozapadu Slovenije. Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, riječ je o najvećem špiljskom dvorcu na svijetu. U 15. stoljeću vitez i razbojnik Erazem Predjamski koristio se skrivenim tunelima kako bi preživio opsadu koja je trajala godinu dana.
| Foto: 123RF
17. MIRAMARE, ITALIJA Dvorac Miramare izgrađen je između 1856. i 1860. godine za austrijskog nadvojvodu Ferdinanda Maksimilijana i njegovu suprugu Charlotte. Smješten je neposredno uz tirkizno more Tršćanskog zaljeva, a njegove bijele kamene fasade okružuje obalni park površine oko 22 hektara. Arhitektura spaja gotičke i renesansne elemente.
| Foto: 123RF
16. DE HAAR, NIZOZEMSKA Nedaleko od Utrechta nalazi se Kasteel de Haar, najveći i jedan od najraskošnijih dvoraca u Nizozemskoj. Izvorno potječe iz 1391. godine, a između 1892. i 1912. obnovio ga je arhitekt Pierre Cuypers za baruna Étiennea van Zuylena. Ima oko 200 prostorija, pokretne mostove i opkop s vodom koji odražava njegovu impresivnu siluetu.
| Foto: 123RF
15. CONWY, WALES Dvorac Conwy izgrađen je između 1283. i 1289. godine po nalogu engleskog kralja Edwarda I. Njegovim izgledom dominira osam golemih okruglih kula koje se uzdižu iznad ušća rijeke Conwy. Smatra se jednim od najboljih primjera srednjovjekovne vojne arhitekture u Britaniji, a nalazi se i na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine.
| Foto: 123RF
14. TRAKAI, LITVA Dvorac Trakai smješten je na otoku usred jezera Galvė, nedaleko od Vilniusa, a posebno se ističe svojim položajem okruženim vodom. Gradnja je započela krajem 14. stoljeća za vrijeme velikog kneza Kęstutisa, a dovršio ju je njegov sin Vytautas Veliki. Crvene opeke, visoke kule i stožasti krovovi stvaraju upečatljiv prizor u kontrastu s plavetnilom jezera.
| Foto: 123RF
13. CULZEAN, ŠKOTSKA Dvorac Culzean uzdiže se na bazaltnoj stijeni visokoj oko 30 metara, s pogledom na zaljev Firth of Clyde na škotskoj obali. Između 1777. i 1792. godine preoblikovao ga je poznati arhitekt Robert Adam, a iza njegova utvrđenog izgleda kriju se raskošno ovalno stubište i elegantni interijeri. U dvorcu se nalazi i apartman koji je darovan američkom predsjedniku Dwightu D. Eisenhoweru.
| Foto: 123RF
12. BOJNICE, SLOVAČKA Dvorac Bojnice prvi se put spominje 1113. godine kao drvena utvrda, a krajem 19. stoljeća dobio je romantičan izgled po nalogu grofa Jánosa Ferenca Pálffyja. Njegove tornjeve i tornjiće nadahnula je francuska gotička arhitektura dvoraca u dolini Loire. Smješten je na sedrenom brežuljku, ispod kojeg se nalazi i prirodna podzemna špilja.
| Foto: 123RF
11. PELEȘ, RUMUNJSKA Dvorac Peleș nalazi se u šumovitoj dolini Karpata, nedaleko od rumunjskog grada Sinaije, a njegovu je gradnju 1873. godine naručio kralj Carol I. Raskošna građevina spaja njemački neorenesansni stil s drvenim konstrukcijskim detaljima, a u njoj se nalazi oko 160 bogato ukrašenih prostorija. Godine 1883. dobila je vlastitu hidroelektranu, što ju je učinilo jednim od prvih potpuno elektrificiranih dvoraca u Europi.
| Foto: 123RF
10. ELTZ, NJEMAČKA Dvorac Eltz skriven je među brežuljcima iznad rijeke Moselle, a s triju strana okružuje ga potok Elzbach. Njegovi brojni tornjevi i razigrana arhitektura izgledaju poput prizora iz srednjovjekovne bajke. Obitelj Eltz posjeduje ga još od 1157. godine, odnosno kroz čak 33 generacije, a dvorac je tijekom stoljeća izbjegao razaranja u brojnim ratovima.
| Foto: 123RF
9. CHAMBORD, FRANCUSKA Château de Chambord najveći je i jedan od najraskošnijih dvoraca u dolini Loire, a gradnja je započela 1519. godine kao lovačka rezidencija francuskog kralja Franje I. Impresivna građevina ima 440 prostorija, 84 stubišta i 365 dimnjaka koji oblikuju njezinu prepoznatljivu siluetu. U središtu se nalazi dvostruko spiralno stubište koje se tradicionalno povezuje s Leonardom da Vincijem.
| Foto: 123RF
8. HOHENZOLLERN, NJEMAČKA Dvorac Hohenzollern smješten je na osamljenom planinskom vrhu na visini od oko 855 metara, u njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Württemberg. Bio je obiteljsko sjedište pruske kraljevske dinastije Hohenzollern, a između 1846. i 1867. obnovljen je u neogotičkom stilu po nalogu kralja Friedricha Wilhelma IV. Njegove visoke kule često se uzdižu iznad jutarnjih oblaka, zbog čega izgleda kao da lebdi na nebu.
| Foto: 123RF
7. BRAN, RUMUNJSKA Dvorac Bran dovršen je 1388. godine na strmoj stijeni visokoj oko 61 metar, na prolazu između Transilvanije i Vlaške. Svjetsku slavu stekao je zbog povezanosti s legendom o Drakuli, iako je veza između dvorca i književnog lika uglavnom rezultat popularne kulture. U 20. stoljeću služio je i kao omiljena ljetna rezidencija rumunjske kraljice Marije.
| Foto: 123RF
6. MATSUMOTO, JAPAN Dvorac Matsumoto poznat je i pod nadimkom „Dvorac vrana” zbog tamnih drvenih obloga i karakterističnih krovova. Potječe iz 1592. godine, a za razliku od brojnih japanskih utvrda, nalazi se na ravnici, okružen širokim trostrukim opkopom. U pozadini se uzdižu snijegom prekriveni vrhovi japanskih Alpa, što dodatno naglašava njegovu upečatljivu siluetu.
| Foto: 123RF
5. ALKAZAR U SEGOVIJI, ŠPANJOLSKA Alkazar u Segoviji uzdiže se iznad ušća dviju rijeka, a zbog svog oblika podsjeća na pramac golemog kamenog broda. Služio je kao rezidencija čak 22 španjolska monarha, među kojima je bila i kraljica Izabela I. Njegovi šiljasti tornjevi i raskošni stropovi u stilu mudéjar nadahnuli su izgled Disneyjeva dvorca iz priče o Pepeljugi.
| Foto: 123RF
4. EDINBURŠKI DVORAC, ŠKOTSKA Edinburški dvorac dominira panoramom škotske prijestolnice s vrha Castle Rocka, stijene vulkanskog podrijetla stare oko 340 milijuna godina. Smatra se jednom od najčešće opsjedanih utvrda u britanskoj povijesti, a među njegovim najvažnijim znamenitostima nalazi se kapela svete Margarete iz 12. stoljeća. U njemu se čuvaju i škotske krunske insignije, zbog čega ima posebno mjesto u povijesti i nacionalnom identitetu Škotske.
| Foto: 123RF
3. CHENONCEAU, FRANCUSKA Château de Chenonceau poznat je kao „Dvorac dama” jer su njegovu povijest i izgled obilježile utjecajne žene francuskog dvora. Posebno se ističe galerija izgrađena na mostu s pet lukova preko rijeke Cher, povezana s Diane de Poitiers i Katarinom de' Medici. Njegove svijetle kamene kule i elegantna arhitektura odražavaju se u mirnoj vodi, čineći ga jednim od najprepoznatljivijih francuskih dvoraca.
| Foto: 123RF
2. HIMEJI, JAPAN Dvorac Himeji poznat je pod nazivom „Dvorac bijele čaplje” jer njegove bijele žbukane zidine i slojeviti krovovi podsjećaju na pticu koja se sprema poletjeti. Kompleks se sastoji od 83 drvene građevine, a njegov je glavni dio dovršen 1609. godine. Preživio je bombardiranja tijekom Drugog svjetskog rata i snažne potrese, a danas se smatra jednim od najbolje sačuvanih primjera tradicionalne japanske arhitekture dvoraca.
| Foto: 123RF
1. NEUSCHWANSTEIN, NJEMAČKA Dvorac Neuschwanstein uzdiže se na stjenovitom vrhu iznad mjesta Hohenschwangau, u bavarskim Alpama, a njegovu je gradnju 1869. godine naručio bavarski kralj Ludwig II., poznat kao „kralj iz bajke”. Zamišljen je kao romantična posveta operama skladatelja Richarda Wagnera, a prepoznatljiv je po visokim tornjevima od svijetlog kamena i dramatičnom planinskom okruženju. Zbog svojeg bajkovitog izgleda postao je jedan od najpoznatijih dvoraca na svijetu.
| Foto: 123RF